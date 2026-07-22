Deze verborgen knop in Apple Kaarten moet je kennen (vóór vertrek)

Apple Kaarten heeft een verborgen knop, die heel goed van pas komt tijdens je reis. Hier vind je de handige functie in Apple Kaarten!

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Apple Kaarten

Voor veel gebruikers met een iPhone is Apple Kaarten dé manier om een bestemming te bereiken. Apple Kaarten beschikt over veel handige functies, die je vermoedelijk nog niet allemaal kent. Zo toont de navigatiedienst niet alleen de snelste, maar ook de zuinigste route naar de plek van bestemming. Ga je met de auto de weg op? Of laat je de auto liever een keer staan en neem je het openbaar vervoer? Dan beschikt Apple Kaarten over een verborgen knop, die je nog voor vertrek moet kennen.

Je kunt bij Apple Kaarten kiezen tussen verschillende kaartmodi. De standaardweergave toont wegen, gebouwen en andere onderdelen van de kaart. Reis je met de trein of met de auto? In dat geval is het handiger om een andere kaartmodus te kiezen, die meer informatie geeft over het verkeer. Met een speciale knop in Apple Kaarten kun je de weergave in de applicatie aanpassen. Zo doe je dat!

Kaartmodus aanpassen

Bij het aanpassen van de weergave heeft Apple Kaarten vier opties. De standaardweergave wordt door Apple ‘Verken’ genoemd, dat is de bekende kaart met vooral groene en blauwe tinten. Andere opties zijn ‘Autorijden’, ‘Openbaar vervoer’ en ‘Satelliet’. Deze kaartmodi geven meer informatie over bijvoorbeeld de drukte op de weg of de route die een trein aflegt. Je past de weergave van Apple Kaarten met de volgende knop aan:

Open ‘Apple Kaarten’; Tik op het kaartsymbool aan de rechterkant van het beeldscherm; Kies tot slot welke kaartmodus je wilt gebruiken.

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De kaartmodus die het meest van pas komt is natuurlijk afhankelijk van het vervoersmiddel dat je gebruikt. Neem je de auto? Kies dan voor ‘Autorijden’, zodat Apple Kaarten meer informatie geeft over de situatie op de weg. ‘Openbaar vervoer’ is een handige weergave als je de trein, bus of tram neemt. Je ziet op de kaart dan precies wat de route is en waar de haltes zijn. Zo is de kans veel kleiner dat je de halte mist in het openbaar vervoer.

Meer over Apple Kaarten

Het wisselen tussen kaartmodi in Apple Kaarten is een slimme manier om meer informatie over je route te zien. Naast een speciale weergave voor de auto en het openbaar vervoer kun je ook kiezen voor de kaartmodus ‘Satelliet’. Met die optie toont Apple Kaarten een gedetailleerde weergave van je omgeving. Dat is vooral handig als je de parkeergelegenheid van tevoren wilt bekijken op een bepaalde locatie, of wilt zien hoe een bepaalde plek er precies uitziet.

De knop in Apple Kaarten verschijnt automatisch in beeld, maar de kans is klein dat je de weergave in de applicatie regelmatig aanpast. Dat is wel aan te raden, zeker als je op vakantie bent en daar met het openbaar vervoer reist. Apple Kaarten geeft je veel meer informatie, die tijdens je reis van pas komt en ervoor zorgt dat je op de juiste plekken uitstapt. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je nog meer uit Apple Kaarten haalt!