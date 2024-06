iOS 18: kleuren van apps aanpassen op de iPhone – zo doe je dat

De iPhone krijgt er steeds meer interessante functies bij. Vanaf iOS 18 kun je bij apps op je iPhone nu ook de kleuren aanpassen van de icoontjes.

Namen verbergen van apps op de iPhone in iOS 18: zo doe je dat

Apple voegt een flinke hoeveelheid nieuwe functies toe aan de iPhone. Opvallend is dat er hier ook een aantal features tussen zitten waarmee je het uiterlijk van iOS kunt aanpassen. Met een van de nieuwe functies op die iPhone kun je in iOS 18 voortaan de kleuren van de apps aanpassen.

Je bent niet helemaal vrij om voor elk icoontje een andere kleur te kiezen. Je past namelijk tegelijkertijd de kleuren van alle apps op je iPhone in iOS 18 aan. Wil je de kleuren van de apps op jouw iPhone wijzigen? Volg dan onderstaande stappen.

Kleuren aanpassen van apps op je iPhone in iOS 18 Open het Beginscherm en houd je vinger ingedrukt op een lege plek tot de app-icoontjes beginnen te wiebelen; Tik linksboven op de knop ‘Wijzig’; Kies in het menu voor ‘Pas aan’; In de balk onderaan kies je voor ‘Getint’; Pas de kleuren aan van de apps door de kleur in de schuifbalk te kiezen. Tik op een lege plek in het Beginscherm om de gemaakte keuzes te bevestigen.

Na het aanpassen van de kleuren van de apps op je iPhone in iOS 18 moet je misschien wel even wennen. Door de kleurverandering herken je soms niet altijd de icoontjes meer.

Meer over iOS 18

In iOS 18 kun je ook zelf bepalen hoe het Bedieningspaneel eruitziet op je iPhone. Dit is één van de vele veranderingen in de grote update, waarbij vooral Apple Intelligence een belangrijke toevoeging is. Je kunt in iOS 18 bij vrijwel alle apps hulp vragen aan kunstmatige intelligentie, door Apple omgedoopt tot Apple Intelligence. Wil je meer weten over de nieuwe AI-techniek? Lees dan hier alles over Apple Intelligence.

