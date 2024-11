5 redenen om in 2024 de iPhone 15 Pro te kiezen (en dit zijn de prijzen)

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen, maar twijfel je nog of je de iPhone 16 Pro of de iPhone 15 Pro gaat kiezen? Dit zijn vijf redenen om de iPhone 15 Pro te kopen!

iPhone 15 Pro (Max) in 2024

In 2023 bracht Apple de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max uit. Inmiddels is de nieuwe generatie van de iPhone verschenen, want Apple heeft dit jaar de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max op de markt gebracht. Deze telefoons zijn veel duurder, maar hebben veelal dezelfde functies als de iPhone 15 Pro (Max). Is het daarom slimmer om voor de iPhone 15 te kiezen? Wij zetten vijf redenen onder elkaar om ook in 2024 de iPhone 15 Pro of de iPhone 15 Pro Max te kopen!

1. Lagere prijzen

Zoals ieder jaar dalen de prijzen van eerdere iPhones na de release van de nieuwste iPhone. Dat is bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max niet anders, want de toestellen zijn de afgelopen maanden goedkoper geworden. Apple heeft bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max de startprijzen van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max overgenomen. Je haalt de iPhone 16 Pro voor 1229 euro, bij de iPhone 16 Pro Max is dat 1479 euro.

Groot voordeel is dat je de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max nu voor een veel lagere prijs kunt halen. Daarvoor moet je er wel snel bij zijn, want Apple zelf verkoopt de toestellen niet meer. Je bent dus afhankelijk van de voorraad bij andere aanbieders. Heel erg is dat niet, vaak bieden derde partijen de iPhones nóg goedkoper aan. Benieuwd hoeveel je nu betaalt voor de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max? Dit zijn de laagste prijzen:

2. Héél bekend design

Wil je het nieuwste ontwerp van de iPhone hebben? Dan hoef je dit jaar niet voor de iPhone 16 Pro of de iPhone 16 Pro Max te kiezen, want de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max hebben vrijwel hetzelfde design. Apple heeft bij zowel de iPhone 15 Pro (Max) als de iPhone 16 Pro (Max) gekozen voor een titanium behuizing. Ook de kleuren zijn zo goed als hetzelfde, zo zijn beide generaties beschikbaar in zwart, wit en naturel titanium.

Daarnaast is de iPhone 15 Pro het laatste Pro-model met een 6,1-inch scherm. Apple heeft de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max een slag groter gemaakt. Dat betekent slecht nieuws voor liefhebbers van kleinere toestellen, want de nieuwsre iPhone is minder gemakkelijk vast te houden. Wil je een Pro-model, maar geen groter scherm? Dan is de iPhone 15 Pro de beste keuze op dit moment.

iPhone 15 Pro (Max). iPhone 16 Pro (Max).

3. Apple Intelligence

De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max draaien op de krachtige A17 Pro-chip. Dat deze processor nog jaren meegaat werd duidelijk bij de release van de iPad mini 2024, die op dezelfde chip draait. Heel vreemd is dat niet, want met de A17 Pro-chip heeft de iPhone 15 Pro (Max) ondersteuning voor Apple Intelligence. Dat is een enorm voordeel, want oudere iPhones werken niet met de nieuwe functies. Nu is dat nog geen probleem, maar na de release van Apple Intelligence is het jammer als je niet de nieuwste features kunt gebruiken.

Apple heeft bij de iPhone 16-serie aangekondigd dat de toestellen speciaal zijn ontwikkeld voor Apple Intelligence, maar de iPhone 15 Pro (Max) werkt ook al met de nieuwe techniek. Wil je dat jouw iPhone ondersteuning heeft voor alle nieuwe functies, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan kom je al snel bij de iPhone 15 Pro of de iPhone 15 Pro Max uit, die vanaf april worden uitgebreid met Apple Intelligence.

4. Usb-c

Een belangrijke verandering die Apple in 2023 heeft doorgevoerd is de usb-c-poort bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Beide toestellen moeten het zonder Lightning-poort doen, in plaats daarvan laden de telefoons op met een usb-c-kabel. We zien dezelfde oplaadpoort dit jaar terug bij de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max). Apple had daarin geen keuze, want het bedrijf werd door nieuwe Europese wetgeving gedwongen om over te stappen naar usb-c.

Je hebt inmiddels niet meer de nieuwste iPhone nodig voor een usb-c-aansluiting. De nieuwe oplaadpoort heeft verschillende voordelen. Je hebt geen aparte kabel meer nodig om je iPhone, iPad en AirPods op te laden. Bovendien heeft Apple bij de nieuwe usb-c-kabel gekozen voor een gevlochten afwerking, waardoor de kabel veel minder snel kapotgaat. Dat scheelt weer kosten, want het kabeltje is minder snel aan vervanging toe.

5. Veel van hetzelfde

Verder zijn de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max vooral veel van hetzelfde, waardoor je weinig mist als je voor de iPhone 15 Pro of de iPhone 15 Pro Max kiest. Alle toestellen beschikken over een actieknop, waarbij je zelf bepaalt welke functie je aan de knop koppelt. De cameraregelaar is nieuw bij de iPhone 16, maar brengt weinig nieuwe features naar de telefoon. Je mist de regelaar bij de iPhone 15 Pro (Max) vermoedelijk niet.

Onder de motorkap zien we eveneens weinig veranderingen. De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max hebben 8 GB aan werkgeheugen, net als de iPhone 16-serie. Daarmee zijn de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max klaar voor de komst van Apple Intelligence. Het Dynamic Island van de iPhone 15 Pro (Max) zien we ook terug bij de iPhone 16-serie, daarin heeft Apple geen verandering doorgevoerd.

iPhone 15 Pro (Max) kopen

Met de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max krijg je toegang tot vrijwel dezelfde functies als bij deiPhone 16 Pro (Max). Voor de nieuwste features als Apple Intelligence en de nieuwe generatie fotografische stijlen moet je wel bij de iPhone 16 Pro of de iPhone 16 Pro Max zijn. Zijn deze functies geen vereiste voor je? Dan is de iPhone 15 Pro nog steeds een hele goede optie, zeker als je niet de hoofdprijs wilt betalen. Dit zijn de laagste prijzen van de iPhone 15 Pro op dit moment:

Wil je geen camerafunctie missen? Dan raden we de iPhone 15 Pro Max aan. Dat is Apple’s eerste iPhone met een tetraprismalens, die we ook terugzien bij de iPhone 16 Pro (Max). Met de nieuwe lens kun je veel verder inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Vind je de fotokwaliteit belangrijk en zoom je regelmatig in met je iPhone? Dan is de iPhone 15 Pro Max ook in 2024 een enorm goede keuze. Bekijk de telefoon hier: