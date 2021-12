Kerstwens WhatsApp met één tik versturen naar meerdere personen

Wil je meerdere mensen een leuke kerstwens versturen via WhatsApp? Er is een manier om dat snel te doen. Door een verzendlijst aan te maken in WhatsApp hoef je je kerstwens niet te kopiëren, maar verstuur je je bericht in een keer naar meerdere contacten.

Kerstwens WhatsApp via verzendlijst

Met een verzendlijst ontvangen mensen je appje in een individuele chat, dus het lijkt alsof je diegene een persoonlijke kerstwens stuurt. Voor de ontvanger is het dus niet te zien dat je het bericht ook met tig anderen deelt.

Om je WhatsApp-kerstwens in één keer naar meerdere personen te sturen, doe je het volgende:

Open WhatsApp en ga naar het tabblad ‘Chats’; Tik bovenaan op ‘Verzendlijsten’; Kies ‘Nieuwe lijst’ en selecteer de contacten; Tik op ‘Maak’.

WhatsApp opent nu een nieuw chatvenster. Vanuit hier kun je een kerstwens tikken en in bulk versturen naar alle ontvangers die je zojuist geselecteerd hebt. Wil je nog even checken naar wie het bericht wordt verzonden? Tik boven op ‘Berichten’. Via ‘Bewerk lijst’ voeg je extra contacten toe, of haal je iemand weg.

Maar let op: alleen de mensen die jouw telefoonnummer hebben toegevoegd aan Contacten, ontvangen je bericht. Dit doet WhatsApp op spam te voorkomen. Per verzendlijst selecteer je maximaal 256 ontvangers. Wil je meer mensen een vrolijke kerstgroet bezorgen, dan maak je een nieuwe verzendlijst aan.

Leuke WhatsApp-kerstwens versturen

Nog inspiratie nodig voor het versturen van een leuke kerstwens? Maak bijvoorbeeld een eigen Memoji met kerstmuts aan, die je als sticker verstuurt in WhatsApp. Er is ook een app waarmee je een foto van jezelf voorziet van een kerstmuts.

En natuurlijk zijn gifjes altijd een goed idee. Tik daarvoor in een chat linksonder op het plus-icoon en kies ‘Foto-en videobibliotheek’. Selecteer linksonder ‘GIF’ en voer de term ‘kerst’ of ‘Christmas’ in om iets leuks uit te zoeken. Succes met je bericht en we wensen je een fijne, gezellige kerst toe!