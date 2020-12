Het is weer december, wat betekent dat je waarschijnlijk weer (binnenkort) de kerstverlichting van zolder haalt. Wil je het jezelf dit jaar wat makkelijker maken? Lees dan hoe je de kerstverlichting koppelt met HomeKit.

Tip: Kerstverlichting met HomeKit koppelen

In de donkere winterdagen maak je het in huis extra gezellig door kerstverlichting op te hangen. Maar alles dagelijks aan- en uitzetten kan wat gedoe opleveren. Gelukkig is het mogelijk om je kerstverlichting met HomeKit te koppelen, zodat je met één druk op de knop al je verlichting via je iPhone bedient.

Omdat de meeste kerstverlichting niet van zichzelf ‘slim’ is gemaakt, heb je wel eerst een slimme stekker nodig. Een goed voorbeeld hiervan is de Philips Hue Smart Plug. Dat is een handige en relatief goedkope oplossing om je gewone kerstverlichting toch via je iPhone te kunnen bedienen. Zo werkt het:

Steek de stekker van je kerstverlichting in een slimme stekker, en plug deze vervolgens in het stopcontact; Voeg de slimme stekker toe aan je HomeKit-accessoires; Dit doe je door in de Woning-app op ‘Voeg accessoire toe’ te tikken en de HomeKit-barcode van het product te scannen. Vanaf nu kun je de kerstverlichting aanzetten via je Woning-app.

Vervolgens kun je de verlichting ook automatiseren. Dat doe je heel gemakkelijk in de Woning-app.

Ga in de Woning-app naar het tabblad ‘Automatisering’ en tik op het plusje; Kies wanneer de automatisering moet plaatsvinden. Je kunt kiezen uit een locatie, een tijd of een HomeKit-apparaat dat aan of uit gaat; Selecteer vervolgens de verlichting die op een bepaald tijdstip aan moet gaan, bijvoorbeeld ‘s ochtends als je beneden komt. Hier kun je ook nog zaken als helderheid aanpassen; Bevestig de automatisering door op ‘Gereed’ te tikken.

Zo’n automatisering is ook handig voor buitenverlichting. Stel bijvoorbeeld in dat de kerstverlichting die je buiten ophangt uitgaat met zonsopgang of als je naar bed gaat.

