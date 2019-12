Met deze 7 cadeaus bezorg je iedere Apple-gebruiker een fijne kerst

Op zoek naar leuke cadeau’s voor onder de boom? iPhoned geeft 7 leuke cadeautips onder de vijftig euro waarmee je iedere Apple-fan blij maakt.



1. iPhone-hoesje

Een nieuw hoesje geeft je iPhone weer een frisse look. Je zal met een hoesje dan ook menig Apple-fan blij maken. Vooral de hoesjes van Native Union zijn erg stijlvol, al zijn ze redelijk aan de prijs. Het geeft je iPhone wel een unieke look. Zo valt hij wel op en verlies je hem niet snel uit het oog.

Native Union iPhone 11 Pro hoesje

2. Polsband voor Apple Watch

Als de persoon voor wie je een Apple-kerstcadeau zoekt een Apple Watch heeft, is een nieuwe polsband een tof cadeau waar hij of zij echt iets aan heeft. En het maakt de Apple Watch ook nog eens gepersonaliseerd. Een voorbeeld zie je hieronder, maar er zijn allerlei kleuren en maten te vinden.

Polsband Apple Watch

3. Draadloze oplader

Met een draadloze oplader laadt je je iPhone op zonder te hoeven pielen met een kabeltje. Je legt het toestel simpelweg op het schijfje en de iPhone begint met opladen.

Sommige laders ondersteunen draadloos snelladen, waardoor het opladen twee keer zo snel gaat als de normale snelheid. Je iPhone kan meestal in het hoesje blijven zitten als je het erop legt, mits er geen metaal in zit of dikker dan 3 millimeter is.

Belkin draadloze oplader

4. Sleeve MacBook

Een sleeve voor je MacBook is essentieel als je hem vaak meeneemt. In je tas kan het snel beschadigen door andere losse items in je tas of door vallen. Er zijn veel beschermhoezen voor MacBooks te krijgen. Wil je geen zwarte of een andere effen kleur? Sleeves zijn er ook met veel patronen en mooie kleurencombinaties.

Via de link hieronder check je allerlei soorten sleeves. Weet je niet zeker hoeveel inch jij hebt? Je zoekt het snel op door in je MacBook op het Apple-icoon linksboven in het scherm te klikken, en vervolgens op ‘Over deze Mac…” te klikken.

MacBook Sleeve 13 inch

5. MacBook-sticker

Op zoek naar een origineler cadeau? Een MacBook-sticker heeft degene voor wie je opzoek bent misschien nog niet. Je hebt veel verschillende soorten, maar er zijn ook een aantal grappige stickers die vooral voor de MacBook geschikt zijn. Zo kun je kiezen voor een poppetje die het Apple-logo vasthoudt of sneeuwwitje die een hap neemt uit het logo.

MacBook Sticker

6. Powerbank

Het kan heel vervelend zijn als je bent vergeten je iPhone of iPad op te laden. Halverwege de dag valt dan ineens je iPhone uit omdat je iets te veel hebt ge-Netflixt. Of je moet op tijd naar een afspraak, maar je iPhone zit nog in het stopcontact en je moet wachten tot je hem mee kan nemen. Dat is allemaal verleden tijd als je een powerbank hebt. Een supernuttig cadeau dus!

Belkin powerbank

7. Disney Plus-abonnement

Geef een abonnement voor een streamingdienst cadeau! Is deze Apple-fan ook stiekem groot Disney-fan? Dan maak je hem of haar heel blij met een jaar lang Disney Plus. Hier kijk je al die prachtige Disney-klassiekers, maar ook de remakes. Ook alle superhelden komen voorbij en je kunt documentaires kijken van National Geographic. Fan van Star Wars? Ook dan ben je bij Disney aan het goede adres. Van een Disney Plus-abonnement als cadeau geniet je een jaar lang.

Disney Plus abonnement