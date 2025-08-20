Dit is de irritantste functie van de iPhone (en zo schakel je die uit)

Je iPhone heeft heel veel handige features, maar sommigen komen zelden van pas. Zo schakel je de irritantste functie van de iPhone uit.

Irritantste functie van de iPhone

Apple voegt regelmatig nieuwe features toe aan de iPhone. Dit zijn vaak verbeteringen die het gebruiken van je iPhone gemakkelijker maken, of het toestel slimmer maken. Bepaalde instellingen worden automatisch ingeschakeld op je iPhone, ook als je ze zelden of zelfs nooit gebruikt. Dat geldt ook voor de irritantste functie van de iPhone, want die is op ieder toestel standaard ingeschakeld.

De schermen van de iPhones zijn de afgelopen jaren geleidelijk steeds groter geworden. Apple introduceerde in iOS 8 daarom een functie om de bereikbaarheid van het scherm te verbeteren. De iPhone toont onderaan het display een doorzichtige streep, die je naar beneden kunt vegen. Het beeld schuift vervolgens naar beneden, zodat je gemakkelijker bij de bovenkant van het display komt. In de meeste gevallen wordt deze instelling nauwelijks gebruikt, waardoor je de irritante functie beter kunt uitschakelen.

Bereikbaarheid uitschakelen

Bereikbaarheid kan een hele handige functie van de iPhone zijn, maar in praktijk vergeten veel gebruikers dat de instelling bestaat. Zeker nu grotere schermen de standaard zijn geworden bij iPhones, is de bereikbaarheid van de bovenkant van het display nog zelden een probleem voor gebruikers. Verschuift jouw beeldscherm regelmatig onbedoeld naar beneden? Zo schakel je de irritantste functie van je iPhone uit:

Open ‘Instellingen’ op de iPhone; Ga naar ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Aanraken’; Zet de schakelaar achter ‘Bereikbaarheid’ uit.

Heb je de schakelaar achter ‘Bereikbaarheid’ uitgezet? In dat geval verschuift het beeld van de iPhone niet meer naar beneden. Voor veel gebruikers is dit een irritante functie van de iPhone, omdat het beeld vaak op onbedoelde momenten naar beneden verschuift. Dit probleem is verholpen met het uitschakelen van ‘Bereikbaarheid’. Heb je juist moeite met het aanraken van de bovenkant van het scherm? Laat de feature dan wél ingeschakeld.

