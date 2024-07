Een vervelend of zelfs irritant gesprek op WhatsApp heeft iedereen wel eens. Maar hoe kom daar het snelst onderuit? Wij geven je drie manieren!

Irritant gesprek op WhatsApp? Zo kom je er het snelst onderuit

Ben je net bezig, krijg je opeens een lading met berichten op WhatsApp van je vrienden. Je kunt ze natuurlijk negeren, maar dat is ook niet netjes. Meestal is het beter om toch vrij vlot een reactie te sturen.

Maar als het allemaal toch niet zo belangrijk blijkt te zijn, hoe kom je er dan zo snel mogelijk weer vanaf? Wij vertellen je drie manieren om een (irritant) chatgesprek op WhatsApp zo snel mogelijk te beëindigen.

De makkelijke manier

Wanneer een gesprek wilt afkappen kun je reageren met een (passende) emoji. Stuur bijvoorbeeld een duimpje omlaag als iemand je vraagt om even te praten. Of stuur een duimpje omhoog als ze vragen of je vanavond thuis bent.

Je kunt in WhatsApp dan een emoji in een nieuw bericht sturen, maar het is ook mogelijk om een emoji-reactie te sturen. Dat doe je door je vinger op het bericht te houden en dan te kiezen voor een van de getoonde emoji’s.

De beleefde manier

Om een (irritant) WhatsApp-gesprek af te sluiten is de beleefde manier vaak de beste keuze. Excuseer jezelf en zeg dat je nu even geen tijd hebt. Of geef gewoon aan waarom je op dit moment niet kunt praten.

De botte (maar zeer effectieve) manier

De laatste manier om een irritant gesprek op WhatsApp te stoppen kun je beter alleen voor spamberichten of personen die je echt niet mag gebruiken. Door de persoon in het gesprek te blokkeren kunnen ze geen berichten meer sturen en stopt het gesprek op WhatsApp onmiddellijk.

Om iemand te blokkeren tik je in het gesprek bovenaan op de naam van de persoon. Scrol vervolgens naar beneden en kies voor ‘Blokkeer <naam of nummer>’. Kies daarna nog een keer voor ‘Blokkeer’.

