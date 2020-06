Paniek: je bent je iPhone kwijt! Ligt hij ergens tussen de kussens van de bank, of ben je hem in de trein vergeten? Een iPhone zoeken én terugvinden gaat je lukken met deze tips.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gids: 4 tips voor het zoeken van een iPhone

Het is heel vervelend wanneer je je iPhone kwijt bent. In de meeste gevallen komt het toestel echter wel snel bovendrijven. In dit artikel zetten we 4 tips op een rij die helpen bij het zoeken naar een iPhone.

1. Zoek mijn iPhone

Wie probeert een iPhone te zoeken begint bij Zoek mijn iPhone, Apples dienst voor het terugvinden van verloren iPhones, iPads, AirPods en Macs. De meeste mensen hebben deze dienst aanstaan. Dat komt nu goed uit, want via de Zoek mijn-app op andere Apple-apparaten en via de iCloud-website kun je nu je verloren iPhone terugvinden.

Je ziet de locatie op een overzichtelijk kaartje. Een punaise geeft de precieze locatie aan. Indien je iPhone verbinding heeft zie het precieze adres, batterijniveau en kun je zelfs direct naar het toestel navigeren. Ligt je iPhone tussen de bank? Tik dan op de knop om geluid af te spelen. Je iPhone begint op dat moment een hard geluid af te spelen.

Is je toestel in geen velden of wegen te bekennen? Geef ‘m dan als verloren op. Tik hiervoor op ‘Activeer’ onder het kopje ‘Geef op als verloren’. Op dat moment wordt je iPhone vergrendeld en kunnen anderen hem niet langer proberen te ontgrendelen.

Op dat moment toont je iPhone ook een melding, zoals te zien in bovenstaande afbeelding. Indien de (eerlijke) vinder hierop tikt kan hij of zij direct met jou in contact komen. Heb je de vrees dat de iPhone gestolen is, dan kun je het toestel op afstand wissen om dataverlies te voorkomen.

Zoek mijn iPhone aanzetten

Voordat je je iPhone op deze manier kunt zoeken, moet je de functie wel even aanzetten. Dit scheelt een hoop gedoe de volgende keer dat je je toestel uit het oog bent verloren:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Tik op je naam bovenaan het menu; Kies ‘Zoek mijn’ en druk op ‘Zoek mijn iPhone’; Verschuif de schakelaar zodat het vakje groen wordt.

2. Bel jezelf

Ligt je iPhone waarschijnlijk gewoon thuis en staat het geluid aan, probeer jezelf dan even te bellen, of vraag iemand anders om je te bellen. Dit klinkt als een simpele oplossing en dat is het ook. Je iPhone zoeken hoeft dus niet moeilijk te zijn. Heb je Zoek mijn iPhone niet ingeschakeld – wat we overigens afraden – dan is dit de makkelijkste manier om hem terug te vinden.

3. Gebruik traceer-apps

In de App Store staan meerdere apps die het zoeken van een iPhone makkelijker maken. Een van de bekendste alternatieven voor Zoek mijn iPhone is Prey. Deze app houdt bij waar je apparaten zijn aan de hand van gps-signalen. Je kunt Prey daarom zien als de overtreffende app van Zoek mijn iPhone.

De app laat je bijvoorbeeld niet alleen precies weten waar je iPhone ligt, ook kun je de camera op afstand inschakelen om foto’s te maken als er sprake is van diefstal. Verder kun je een luid alarm laten afgaan. Indien je iPhone thuisligt vind je ‘m op deze manier gegarendeerd. Prey is overigens ook beschikbaar voor macOS en daarmee een fijne app voor het terugvinden van al je Apple-apparatuur.

Prey Find my Phone Tracker GPS Prey, Inc. 8,8 (354 reviews) Gratis via App Store

4. Stel je Medische ID in

Medische ID geeft hulpverleners toegang tot je belangrijkste medische gegevens, zonder dat ze de toegangscode van je toestel nodig hebben. Deze feitjes worden op het vergrendelscherm weergeven. Alhoewel de functie dus eigenlijk voor medici bedoeld is, kunnen ook eerlijke vinders van jouw iPhone je ermee achterhalen. Ze weten zo namelijk met wie ze te maken hebben.

Stel daarom je Medische ID in. Ga hiervoor naar de Gezondheid-app op je iPhone en tik op je profielfoto. Kies onder ‘Medische details’ voor ‘Medische ID’ en maak een nieuw gezondheidsrapport aan. Ook kun je op ‘Wijzig’ tikken om je huidige gegevens te veranderen. Vul de relevante informatie in en tik op ‘Gereed’ om alles op te slaan.

Meer iPhone-tips

Op iPhoned helpen we je graag om alles uit je iPhone te halen. We delen daarom regelmatig handige tips. Ben je overgestapt van Android, of heb je je eerste Apple-telefoon gekocht? Check dan onze iPhone-beginnersgids. Hierin staan we stil bij de belangrijkste basistips om kennis te maken met de iPhone. Hulp nodig bij de overstap? Check dan onze gids om van Android naar iPhone over te stappen.