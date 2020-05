Snel je wifi-wachtwoord delen is heel gemakkelijk als je een iPhone hebt. Met deze handige functie hoef je je wifi-wachtwoord niet meer prijs te geven om iemand op je netwerk toe te laten. In deze tip laten we je zien hoe het werkt.



Zo kun je je wifi-wachtwoord delen

Iedereen kent de situatie wel: je hebt vrienden of familie over de vloer die gebruik willen maken van je wifi-netwerk. Eigenlijk wil je liever niet het wachtwoord prijsgeven, maar vind je het niet erg als je vrienden gebruikmaken van je internetaansluiting.

Deze situatie kun je gelukkig eenvoudig oplossen met je iPhone. Vanaf iOS 11 kun je deze functie natuurlijk gebruiken. Hiervoor moet je je vrienden wel als contactpersoon in je iPhone hebben staan (in de Contacten-app) en zelf ook verbonden zijn met je wifi. Volg onderstaande stappen om je vrienden te laten verbinden zonder wachtwoord.

Laat je vriend verbinding maken met je wifi zodat het wachtwoordscherm in beeld komt; Ontgrendel vervolgens je iPhone (of Mac) en kies in het scherm dat verschijnt voor ‘Wachtwoord delen’; Tik hierna op ‘Gereed’. De iPhone van je vriend(in) verbindt volgens met je wifi-netwerk.

Wat goed is om te onthouden, is dat bovenstaande stappen ook met een Mac werken. Hiervoor moet je wel je contactpersonen met iCloud gesynchroniseerd hebben, zodat je Mac deze ook aan boord heeft. Daarnaast moet je computer op macOS High Sierra of hoger draaien draaien.

Na het versturen van je wachtwoord op deze manier, hoef je je geen zorgen te maken. Iemand die zo je wifi-wachtwoord ontvangt, kan dit niet op zijn of haar iPhone terugzien. Zelfs via de iCloud Sleutelhanger wordt je wachtwoord zo niet zichtbaar, als je kiest voor de optie om wachtwoorden zichtbaar te maken.

