Sinds iOS 26 is er een klein probleempje waardoor de wekker van je iPhone opeens een stuk zachter kan staan. Zo zet je het weer goed.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze fout in iOS 26 zorgt ervoor dat jij je verslaapt (en zo los je het op)

Gebruik jij je iPhone ook dagelijks als wekker? Dan moet je even iets checken. Bij sommige iPhones met iOS 26 staat het wekkergeluid opeens een stuk zachter ingesteld. En dat wil je natuurlijk niet, omdat je dan kans loopt je te verslapen.

Je zou verwachten dat je het volume kunt aanpassen in de Klok-app, maar daar zit de optie niet. Geen nood. Wij laten je zien hoe je kunt checken hoe luid je wekker staat ingesteld. En hoe je het kunt aanpassen.

Om het volume te wijzigen volg je onderstaande stappen:

Volume van je wekker instellen en aanpassen op je iPhone Open de app ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Horen en voelen’; Pas het volume aan onder ‘Beltoon en meldingen’.

Als je de instelling ‘Wijzig met knoppen’ aan hebt staan, kun je het volume van de wekker op de iphone ook veranderen met de volume-knoppen aan de zijkant.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26 in het kort

Apple kwam in 2024 met iOS 18, in 2023 iOS 17 en in 2022 iOS 16. Maar het bedrijf heeft er dit jaar voor gekozen om af te wijken van de gebruikelijke nummering van het iPhone-besturingssysteem. In plaats van iOS 19 heeft Apple namelijk iOS 26 aangekondigd. Dit hebben ze ook gedaan voor watchOS, macOS, tvOS en visionOS.

De nieuwe naamgeving is niet de enige grote verandering in de software dit jaar. Apple heeft een vernieuwd en uniform design voor alle besturingssystemen, genaamd Liquid Glass. Dit nieuwe ontwerp is gebaseerd op visionOS, het besturingssysteem voor de Apple Vision Pro. Je ziet daarom veel meer transparante kaders en glazen elementen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van de hard- en software die Apple uitbrengt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!