Vervelend probleem met de iPhone-wekker: zo voorkom je dat jij je verslaapt

Gebruik jij je iPhone ook als wekker? Let dan goed op, want een probleem met de iPhone-wekker zorgt ervoor dat jij je verslaapt. Zo voorkom je dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Probleem met de iPhone-wekker

Heb jij de wekker op je nachtkastje vervangen door je iPhone? Dan ben je niet de enige, want de iPhone functioneert sinds de introductie van de Stand-by modus als volwaardige wekker. Helaas werkt de Klok-app op dit moment niet bij iedereen naar behoren, want er zijn problemen met de iPhone-wekker. Bij sommige gebruikers maakt de wekker sinds kort geen geluid meer, waardoor ze niet op tijd wakker worden.

Gebruik jij je iPhone als wekker en heb jij je recent verslapen? In dat geval is de kans groot dat jouw iPhone-wekker last heeft van dit probleem. Door een softwarefout wordt niet het door jou geselecteerde wekkergeluid afgespeeld, in plaats daarvan staat de wekker op stil. Het is onduidelijk hoeveel gebruikers last hebben van het probleem, dus het is verstandig om de instellingen van je iPhone-wekker te controleren. Zo doe je dat!

Wekkergeluid instellen

Apple heeft met iOS 26 een reeks nieuwe functies naar de iPhone-wekker gebracht, maar dat is dus niet zonder problemen gegaan. Het is aan te raden om te kijken of jouw iPhone last heeft van het probleem, zodat je zeker weet dat jij je binnenkort niet verslaapt. Iedere wekker op de iPhone heeft aparte instellingen, die je het beste één voor een kunt nagaan. Op deze manier stel je het geluid van de wekker in:

Open de Klok-app op je iPhone; Ga naar het tabblad ‘Wekkers’; Tik op een wekker naar keuze; Kies voor ‘Geluid’; Selecteer tot slot het gewenste geluid.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Toont de iPhone-wekker als geluid standaard ‘Geen’, in plaats van één van de andere alarmtonen? In dat geval heeft jouw iPhone last van de softwarefout. Het is belangrijk dat je in plaats van ‘Geen’ een ander wekkergeluid kiest, zodat je iPhone een geluid afspeelt op de ingestelde tijd van de wekker. Het is nog onduidelijk waardoor het probleem wordt veroorzaakt. Mogelijk hangt dit samen met de nieuwe wekkergeluiden die Apple in iOS 26 aan de iPhone heeft toegevoegd.

Meer over de iPhone-wekker

Apple heeft nog niet gereageerd op het probleem met de iPhone-wekker. De kans is groot dat het bedrijf de softwarefout in iOS 26.3 verhelpt, die update komt deze maand nog naar je iPhone. In de tussentijd is het aan te raden om alle wekkers op je iPhone handmatig na te lopen, zodat je er zeker van bent dat ze niet onbedoeld op stil staan. Zo voorkom je dat je te laat wakker wordt door het vervelende probleem op de iPhone.

De iPhone-wekker heeft in iOS 26 overigens een grote update gehad. Met iOS 26 heeft Apple een reeks nieuwe wekkergeluiden naar je iPhone gebracht. Dat is niet alles, want het is moeilijker geworden om de wekker uit te schakelen. Waar dit eerder met één druk op de knop gebeurde, moet je nu over het scherm vegen om het alarm te stoppen. Lees hier meer over de vernieuwde wekker in iOS 26. Wil je geen enkele nieuwe functie voor de iPhone missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!