Opvallend: je iPhone-wekker heeft een eindtijd (die vroeger is dan je denkt)

Bij het instellen van de wekker op je iPhone lijkt het scrollen tussen uren en minuten oneindig, terwijl de wekker wél een eindtijd heeft. Die is vroeger dan je misschien denkt!

Wekker op je iPhone

De iPhone is inmiddels véél meer dan je telefoon. Voor veel gebruikers is het ook een wekker, zeker sinds de introductie van de stand-by modus in iOS 17. Met deze functie tover je jouw iPhone om tot een volwaardige wekker, waarbij je continu de tijd in beeld ziet. Zet jij iedere avond de wekker aan op je iPhone? In dat geval is je waarschijnlijk nooit opgevallen dat de wekker op je iPhone een eindtijd heeft.

Je kunt bij het instellen van de wekker kiezen op welk uur en welke minuut het alarm afgaat. In de Klok-app op je iPhone tik je daarvoor op ‘Wekker’ en ga je naar het plusteken (+) rechtsboven op het scherm. Er verschijnen twee kolommen voor het instellen van de uren en minuten, die oneindig door lijken te gaan. Toch is dat niet het geval, want zowel de uren als minuten kennen een eindpunt. Het enige wat je daarvoor moet doen is héél lang naar beneden scrollen in beide kolommen.

Dit is de eindtijd

Je moet wel even geduld hebben om de eindtijd van de wekker op de iPhone te bereiken. Alle getallen komen meermaals langs, zowel bij de uren als minuten. Uiteindelijk stoppen de uren bij 16, de minuten houden op bij 39. Dat betekent dat de eindtijd van de wekker op je iPhone 16:39 uur is. Op dit tijdstip blijft de wekker op je iPhone steken als je ver genoeg naar beneden scrolt.

Het is onduidelijk waarom Apple dit tijdstip als eindtijd voor de wekker heeft gekozen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een willekeurige tijd, die zo is ingesteld bij het programmeren van het besturingssysteem. Opvallend is het in ieder geval wél, omdat het lijkt alsof de uren en minuten bij het instellen van de wekker oneindig door blijven gaan. Dat is dus niet het geval, want de iPhone-wekker kent wel degelijk een eindtijd.

Meer over de wekker

De eindtijd zorgt natuurlijk niet voor problemen bij het instellen van de wekker. Voor het bereiken van dat specifieke tijdstip heb je genoeg eerdere opties om op ieder moment van de dag een alarm te zetten. Heb je de wekker ingesteld op het laatst mogelijke tijdstip? Na het opslaan van de wekker kun je niet meer zien dat je voor de allerlaatste optie hebt gekozen, in plaats daarvan wordt een eerdere versie van 16:39 uur gekozen. Je kunt dan dus weer opnieuw beginnen met scrollen om de eindtijd te bereiken.

De wekker op je iPhone heeft een eindtijd, die eerder is dan je misschien zou denken. Een laatste optie als 23:59 uur was logischer geweest, maar Apple heeft voor 16:39 uur gekozen. De Klok-app heeft er met iOS 26 weer een aantal functies bij gekregen, zo kun je langer sluimeren en heb je nieuwe alarmgeluiden. Ben je benieuwd naar alle veranderingen? Lees hier alles over de Klok-app in iOS 26 en luister hier naar de nieuwe beltonen!