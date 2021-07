iPhone voor beginners: apps downloaden, videobellen en meer basisfuncties

Gefeliciteerd met je eerste iPhone! Er gaat nu een nieuwe wereld voor je open en dit is dé gids waarop je kunt terugvallen. Aan de hand van praktische tips en aanwijzingen lopen we stapsgewijs door de iPhone heen. Lees je mee?

iPhone voor beginners: zo ga je aan de slag

Vooropgesteld: het is onmogelijk om alles over de iPhone in één artikel samen te vatten. Daar is het apparaatje (en het hele systeem eromheen) gewoonweg te complex voor. In dit artikel richten we ons daarom op de absolute basis voor iPhone-beginners.

Wel gaan we ervanuit dat je de telefoon al hebt aangezet en ingesteld. Zit je toestel nog in de doos? Lees dan eerst onderstaande tip om meer te leren over het instellen van een iPhone.

Anatomie: Weinig knopjes, wel een groot scherm

Laten we daarom simpel beginnen. Een iPhone kun je het best zien als een computer, maar dan in handformaat. Ieder jaar komen er nieuwe versies uit en uiteraard zijn die weer net iets beter dan hun voorgangers.

De voorkant van een iPhone bestaat uit touchscreen, ofwel aanraakgevoelig glas. Je bedient het toestel dus door op het scherm te tikken. Op de zijkant vindt je meerdere fysieke knopjes waaronder een aan-/uitknop, volumeregelaar (om het geluid harder of zachter te zetten) en een schakelaar om het geluid geheel te dempen.

Sommige oudere iPhones hebben ook nog een fysieke ‘thuisknop’ onder het scherm. Bij recente modellen is deze geschrapt om het scherm groter te maken. De simkaart, die je nodig hebt voor mobiel internet en om te bellen, plaats je in een schuifje aan de zijkant. Deze kun je eruit halen met het meegeleverde drukkertje, maar je kunt ook een paperclip ombuigen.

Bedienen: zo werkt het touchscreen

Het bedienen van een iPhone is heel simpel. Er zijn maar een paar dingen die je echt moet weten:

Tikken . Dé belangrijkste manier om een iPhone te bedienen. De telefoon heeft een aanraakgevoelig scherm dus je kunt overal op tikken. Je tikt op het scherm om een app te openen of bijvoorbeeld een bestand te openen. Ook berichten typen doe je door op het virtuele toetsenbord van de iPhone te tikken.

. Dé belangrijkste manier om een iPhone te bedienen. De telefoon heeft een aanraakgevoelig scherm dus je kunt overal op tikken. Je tikt op het scherm om een app te openen of bijvoorbeeld een bestand te openen. Ook berichten typen doe je door op het virtuele toetsenbord van de iPhone te tikken. Vegen . Ook belangrijk bij het bedienen van een iPhone. Tijdens het bekijken van een website in Safari veeg je van boven naar beneden om de rest van de tekst te lezen. Hetzelfde geldt voor het lezen van berichten en het doorlopen van menu’s op de iPhone. Heb je een iPhone zonder thuisknop onder het scherm? Dan veeg je van onder het scherm naar boven om weer op het thuisscherm te komen.

. Ook belangrijk bij het bedienen van een iPhone. Tijdens het bekijken van een website in Safari veeg je van boven naar beneden om de rest van de tekst te lezen. Hetzelfde geldt voor het lezen van berichten en het doorlopen van menu’s op de iPhone. Heb je een iPhone zonder thuisknop onder het scherm? Dan veeg je van onder het scherm naar boven om weer op het thuisscherm te komen. Vingers samenknijpen . Wil je een foto of plaatje van dichterbij bekijken? Dat kan. Zet simpelweg je duim en wijsvinger op het iPhone-scherm en beweeg ze naar elkaar in een knijpende beweging. Uitzoomen werkt precies de andere kant op.

. Wil je een foto of plaatje van dichterbij bekijken? Dat kan. Zet simpelweg je duim en wijsvinger op het iPhone-scherm en beweeg ze naar elkaar in een knijpende beweging. Uitzoomen werkt precies de andere kant op. Ingedrukt houden. Tot slot kun je de iPhone ook bedienen door je vingers even op het scherm te laten rusten. Laat je duim bijvoorbeeld op een woord liggen om deze te kopiëren zodat je ‘m direct in een andere app kunt plakken.

Apps downloaden

Een groot pluspunt van de iPhone is dat je apps kunt downloaden, oftewel programma’s die niet op de telefoon staan als je ‘m voor het eerst opstart. Populaire apps zijn berichtendienst WhatsApp en de sociale netwerken Facebook en Instagram.

Je downloadt deze apps via de App Store, de app-winkel van Apple die standaard op alle iPhones te vinden is. Om apps te downloaden moet je iPhone eerst klaargemaakt zijn voor gebruik, zie de vorige stap. Je hebt bijvoorbeeld een Apple ID nodig. Ben je er klaar voor? Volg dan onderstaande stappen om een app te downloaden:

Pak je iPhone erbij en ga naar de App Store. Je herkent de appwinkel aan het logo van hiernaast, of veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar het midden. Je kunt nu in de zoekbalk “App Store” intoetsen en vervolgens op het icoontje tikken; Zoek in de App Store naar de die je wil downloaden, zoals “WhatsApp”; Tik op het downloadicoon van de app, herkenbaar aan het wolkje met de pijl erin; Eventueel moet je nu ter beveiliging de aanmeldgegevens van je Apple ID-account invullen; De app begint nu te downloaden en zodra deze klaar is kun je het programma openen; Vervolgens is het een kwestie van de app opstarten en in gebruik nemen.

Bellen en berichten sturen

Een telefoon is allang niet meer alleen om te bellen, maar het blijft wel een belangrijk onderdeel van moderne smartphones.

Op de iPhone gebruik je de Telefoon-‘app’ om te bellen. In deze app kun je een nieuw nummer intoetsen, of een reeds opgeslagen contact opbellen. Deze contactpersonen vindt je vervolgens terug via de Contacten-app.

Tip: wanneer je regelmatig met iemand contact hebt is het verstandig diegene aan je telefoonboek toe te voegen. Je kunt diegene dan bellen of een bericht sturen door haar/zijn naam in te toetsen, waarna je iPhone automatisch het nummer erbij haalt.

Sms-berichten verstuur je op de iPhone via de Berichten-app. Je kunt berichten niet alleen voorzien van tekst, maar ook van leuke animaties: emoji genaamd. Deze plaatjes maken het gesprek luchtiger.

Let wel op: het versturen van smsberichten en iemand bellen is niet gratis. Sms’jes en belminuten gaan standaard van de bundels van je telefoonabonnement af, of kosten een tarief op je prepaidsimkaart. Wanneer degene die je wilt bereiken iMessage heeft, Apples interne berichtendienst, is het versturen van berichtjes gratis. iMessage is alleen beschikbaar op Apple-apparaten als de iPhone, iPad en Mac.

iPhone personaliseren

Iedere iPhone komt hetzelfde uit de doos. De indeling van apps op de thuisschermen is hetzelfde en ook de achtergrond is identiek. Gelukkig kun je hier je eigen persoonlijke draai aangeven.

Je kunt onder meer een andere wallpaper (achtergrond) kiezen, de vormgeving van app-iconen en bijvoorbeeld bepaalde gelijksoortige programma’s bij elkaar in mapjes zetten. In onderstaande artikelen leggen we tot in detail uit hoe dit werkt.

Foto’s en video’s maken

Een iPhone is eigenlijk allerlei verschillende soorten apparaten in één. Je kunt er bijvoorbeeld ook prima mee fotograferen.

De meeste mensen gebruiken hiervoor de Camera-app, die standaard op de iPhone aanwezig is. Een foto of video maken lukt vrijwel iedereen, maar de iPhone-camera zit boordevol functies en instellingen voor het perfecte plaatje. In onderstaand artikel (en bijbehorende video) pluizen we de iPhone Camera-app helemaal uit.

Videobellen: elkaar spreken op afstand

Bellen is leuk, maar videobellen is beter. Helemaal wanneer het lastig is om elkaar fysiek te zien is elkaar spreken via een beeldscherm een degelijk alternatief, al is het natuurlijk geen vervanging.

Er zijn meerdere manieren om elkaar te videobellen met een iPhone. Hebben jij en de andere persoon allebei een Apple-apparaat (zoals iPhone, iPad of een Mac-computer)? Dan kun je elkaar het best bereiken via FaceTime, Apples eigen (en gratis) beldienst.

Probeer je iemand te bereiken met een Android-telefoon? Dan werkt FaceTime niet, maar heb je een alternatief nodig. De meest populaire opties zijn WhatsApp, Signal en Telegram. In het artikel hieronder leggen we per alternatief uit wat de unieke kenmerken zijn, waar je rekening mee moet houden en hoe je aan de slag gaat.

Aan de slag

Zo, dat was de absolute basis voor iPhone-beginners. Hopelijk heb je iets aan deze gids gehad en ga je verder met het ontdekken van alle mogelijkheden. Er valt namelijk nog veel meer uit te leggen en om alles écht te begrijpen is het handig om gewoon aan de slag te gaan.

De iPhone zit intuïtief in elkaar waardoor het meeste zichzelf wijst. Loop je toch vast, dan kun je het antwoord op je probleem hoogstwaarschijnlijk op onze website vinden. Wij zijn sinds de oprichting in 2007 namelijk dé plek op het internet voor Nederlandse Apple-fans. Neem een kijkje in onze beginnersgids om meer over de iPhone te ontdekken.