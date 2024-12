iPhone vindt je Chromecast niet? Zo los je dat op

Zit je klaar om jouw favoriete serie of film te streamen, maar vindt je iPhone de Chromecast niet? Zo los je dat op!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone met Chromecast verbinden

De Google Chromecast is dé manier om van je oude televisie een slim toestel te maken. Met het apparaatje is het vaak geen probleem om je iPhone, iPad of Mac(Book) met je televisie te verbinden. In vrijwel iedere applicatie is inmiddels wel het ‘Casten’-symbool te vinden, zo hebben YouTube, Netflix, HBO Max, Spotify, Videoland en Disney Plus al lang een snelkoppeling om te verbinden met Chromecast.

Toch komt het wel eens voor dat je iPhone de Chromecast niet vindt. Dat is vervelend, zeker als je klaar zit om je favoriete serie of film te streamen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om de iPhone (geforceerd) alsnog met de Chromecast te verbinden, zodat je alsnog de media op je televisie kunt afspelen. Benieuwd hoe je dat doet? Wij zetten een aantal opties voor je onder elkaar!

1. Koppelcode Chromeast invoeren

De gemakkelijkste manier om de iPhone met je Chromecast te verbinden is door het invoeren van de koppelcode. Zet daarvoor je Chromecast aan en open het juiste venster op je televisie, zodat je het sfeerscherm van de Google Chromecast ziet. Rechtsboven in de hoek vind je de koppelcode van het apparaat, die bestaat altijd uit vier cijfers. Zie je de code niet? Open dan de Google Home app en volg deze stappen:

Open de ‘Google Home’-app op je iPhone of iPad; Ga naar ‘Apparaten’; Selecteer de betreffende Chromecast; Tik op het ‘Instellingen’-icoon (het tandwiel) rechtsboven; Kies voor ‘Sfeermodus’; Scrol naar beneden en schakel onder ‘Apparaatgegevens’ de knop ‘Tonen’ aan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met deze functie ingeschakeld worden gegevens als de apparaatnaam, het wifi-netwerk én de koppelcode weergegeven op het sfeerscherm van de Chromecast. Zie je de koppelcode nu wel rechtsboven in beeld? Open dan de app die je wilt streamen vanaf je iPhone en tik op het ‘Casten’-symbool. Tik daar op ‘Apparaat in de buurt’ en voer de pincode van je Chromecast in. Je iPhone of iPad verbindt vervolgens geforceerd met de Chromecast.

2. Chromecast heeft geen pincode

Heeft jouw Chromecast geen koppelcode? Dan is de kans groot dat je een Chromecast met Google TV hebt. De nieuwere versies van de Chromecast beschikken niet meer over een koppelcode, waardoor het niet mogelijk is om geforceerd met het toestel te verbinden. Je herkent deze Chromecast aan de witte afstandsbediening, deze krijg je niet bij eerdere generaties van de Chromecast.

Heb je een Chromecast met Google TV en verbindt je iPhone niet met het toestel? Controleer dan of je iPhone en Chromecast wel op hetzelfde wifinetwerk zijn aangesloten. Dat doe je op de Chromecast door naar ‘Instellingen > Netwerk en internet’ te gaan. Zeker als je versterkers hebt voor je wifiverbinding, gebeurt het nog wel eens dat de Chromecast niet verschijnt. Schakel daarom de wifi op je iPhone een keer uit en weer aan. Na een aantal minuten verschijnt de Chromecast hoogstwaarschijnlijk wél in de app die je wilt streamen.

Chromecast kopen?

Het is overigens altijd aan te raden om de wifi op je iPhone of iPad even uit en weer aan te zetten. Vaak verbindt de iPhone niet met de Chromecast, omdat toestellen niet met hetzelfde wifinewerk zijn verbonden. Het kan ook helpen om de Chromecast een keer uit- en aan te schakelen. In dat geval verbindt het toestel met het wifipunt dat het dichtst in de buurt staat, net als je iPhone. Zo weet je zeker dat de apparaten met hetzelfde netwerk verbonden zijn.

Bij nieuwe modellen als de Chromecast met Google TV en de Google TV Streamer is het overigens ook mogelijk om via de geïnstalleerde applicaties te koppelen. Via Google TV kun je apps van bijvoorbeeld Netflix of Videoland installeren, die vaak een qr-code of koppelcode hebben om je iPhone of iPad te verbinden. Ben je nog op zoek naar een nieuwe Chromecast? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de Chromecast 4K en van de Google TV Streamer: