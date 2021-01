Je hebt een gloednieuwe iPhone 12 besteld en staat nu voor de keuze: wel, of niet verzekeren? In dit artikel sommen de voor- en tegenargumenten van telefoonverzekeringen op en besluiten we met een advies. Dit is waarom je een iPhone (niet) moet verzekeren.

Waarom het wel/niet verstandig is om je iPhone te verzekeren

Om maar direct met de deur in huis te vallen: voor de meeste mensen is het waarschijnlijk niet nodig om hun iPhone te verzekeren. De meeste verzekeringen zijn namelijk flink aan de prijs, hanteren niet-transparante voorwaarden waardoor je lang niet altijd de volledige schade uitbetaald krijgt en meestal heb je te maken met een flink eigen risico.

Dat gezegd hebbende, er zijn natuurlijk wel situaties waarin het verstandig is om een smartphoneverzekering af te sluiten. Wij zijn met name gecharmeerd van AppleCare+, de verzekering van Apple zelf. Deze is schappelijk geprijsd en dekt de meest voorkomende schade.

In dit artikel wijden we aandacht aan de mogelijke redenen om wel/geen iPhone-verzekering af te sluiten. Op basis hiervan kun je hopelijk een weloverwogen keuze maken.

2 redenen om je iPhone wél te verzekeren

1. Zekerheid

Het eerste argument ligt voor de hand: een verzekering is om risico af te dekken. Misschien gebruik je je iPhone jarenlang zonder dat je dit aan het toestel afziet, maar misschien laat je het toestel wel na een week uit je handen glippen en krijg je ‘m niet meer aan de praat. Niemand weet wat de toekomst brengt en daar heb je verzekeringen voor.

2. Duur

Ook het tweede argument komen we vaker tegen in de verzekeringswereld: verzeker alleen risico’s wanneer je die niet kunt, of wil dragen. Oftewel, als je nieuwe iPhone morgen total loss is, kun je dan een vervangend exemplaar in huis halen? Of wordt dit lastig?

Afgezien van het feit dat het wellicht niet zo verstandig is om in dat geval een dure iPhone te hebben, ben je in dit soort situaties vaak wel voordeliger uit met een verzekering. Meestal rekenen zij namelijk een eigen risico, maar vergoeden de daarbovenop komende schade.

Een praktijkvoorbeeld verduidelijkt de boel. Stel, het scherm van je iPhone 12 mini is kapot en vervanging kost 250 euro. De verzekeraar hanteert een eigen risico van 50 euro. Dit bedrag betaal jij uit eigen zak, waarna de verzekeraar jouw reparatie vergoedt. Je ‘wint’ in deze situatie dus 200 euro ten opzichte van de situatie waarin je geen iPhone-verzekering zou hebben.

3 redenen om je iPhone niet te verzekeren

1. Hoge premies

De meeste telefoonverzekeringen incasseren maandelijks hun premie en de hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de toestelwaarde. Wanneer je bijvoorbeeld je iPhone 12 via een particuliere partij verzekert ligt je maandelijkse premie tussen de 10 en 20 euro per maand.

Bovendien kun je dit bedrag nog omhoog schroeven door bijvoorbeeld diefstaldekking toe te voegen. Op een termijn van twee jaar betaal je zodoende met gemak 240 tot 480 euro voor je iPhone-verzekering. Dat is veel geld wanneer je geen aanspraak maakt op een schadevergoeding.

2. Voorwaarden

Wil jij je iPhone gaan verzekeren? Lees je dan ook goed in op de voorwaarden. Veel verzekeraars rekenen bij het uitkeren van schade namelijk met dagwaardes. Dat valt meestal nadelig uit voor jou.

Je krijgt hierdoor namelijk niet de aanschafwaarde (zoals momenteel 912,10 euro voor een iPhone 12) terug, maar hoeveel het toestel op dat moment waard is. Zodoende is je toestel bij sommige verzekeraars 1 jaar na aanschaf bijvoorbeeld nog maar 60 procent van de aanschafprijs waard.

Let daarbij ook goed op het gehanteerde eigen risico. Wanneer een verzekering een hoog eigen risico hanteert, van bijvoorbeeld 100 euro, heeft het voor kleine reparaties al geen zin om hier aanspraak op te maken. In die situatie betaal je feitelijk dubbelop, want jij draait alsnog op voor de kosten van je reparatie.

3. Dubbelop verzekerd?

Nederlanders zijn gek op verzekeringen. Heb je momenteel al een uitgebreide inboedelverzekering? Dan is de kans aanwezig dat je telefoon al gedekt is, ook wanneer het toestel buitenshuis schade oploopt.

En mocht je momenteel een basis-inboedelverzekering hebben, dan is het wellicht alsnog voordeliger om dit pakket uit te breiden. Een all-risk-inboedelverzekering is in de meeste gevallen goedkoper dan een losse iPhone-verzekering. Neem dus vooral even contact op met je huidige inboedelverzekeraar voor de voorwaarden.

Deze aanbieders zijn er

Je kunt je iPhone bij verschillende partijen verzekeren, zoals je provider. Tijdens het bestellen/verlengen van je abonnement vraagt men vrijwel zeker of je hiervan gebruik wil maken. Providers werken hiervoor meestal samen met gespecialiseerde verzekeringsbedrijven als Assurant en Chubb.

Zodra je toestel de geest geeft, kun je het best direct met hen contact opnemen. Meestal vergoedt het basispakket val-, stoot- en waterschade. Voor diefstaldekking moet je waarschijnlijk het uitgebreidere (duurdere) pakket afsluiten.

Er zijn ook legio partijen om je iPhone achteraf te verzekeren, bijvoorbeeld omdat je een sim only-abonnement hebt en zelf je toestel hebt gekocht. Bekende smartphoneverzekeraars zijn SmartPhonePolis, nowinsure en simplesurance. Ook bij Centraal Beheer kun je een iPhone verzekeren.

Conclusie: iPhone verzekeren is waarschijnlijk niet nodig

Het is altijd lastig om een algemeen advies te geven, maar voor de meeste mensen is het niet nodig om hun iPhone apart te verzekeren. Een gemiddelde smartphoneverzekering kost zo tussen de 120 en 240 euro per jaar, verzekeraars keren vaak dagwaardes uit en hanteren soms fikse eigen risico-bedragen. In veel gevallen kost een telefoonverzekering daarom meer dan dat het oplevert.

Maar, het gaat hier om een algemeen advies. Een smartphoneverzekering biedt immers zeker wel uitkomst in sommige situaties. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een notoire telefoonsloper bent en/of totaal niet houdt van risico’s, helemaal niet wanneer het om dure iPhones gaat.

Tussenweg: AppleCare+

Voor die mensen is met name AppleCare+ het bekijken waard. Apples eigen verzekering is namelijk scherp geprijsd en sluit je gelijktijdig af bij het kopen van je nieuwe iPhone. De verzekering kost, afhankelijk van het type iPhone-model, tussen de 100 en 230 euro en vergoedt jaarlijks maximaal twee schadegevallen als gevolg van een door jou veroorzaakt ongelukje.

Ook AppleCare+ werkt met eigen risico. Heb je schade opgelopen aan het scherm van je iPhone? Dan betaal je 29 euro uit eigen zak. Voor overige schade is het eigen risico 99 euro. Ook de iPhone-batterij valt onder de dekking van AppleCare+. Zodra de accu minder dan 80 procent van de originele capaciteit heeft kun je bij Apple aankloppen.

Je kunt AppleCare+ tot en met 60 dagen na het kopen van je iPhone afsluiten. Het is verstandig om dit zo snel mogelijk te doen, want de dekking geldt vanaf het moment van aankoop. Je kunt dus niet bij de verzekering aankloppen wanneer je toestel al schade heeft opgelopen.