Je oude iPhone verkopen? Dit zijn de beste tips

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te halen en wil je jouw oude toestel verkopen? Wij zetten de beste tips voor je onder elkaar, zodat je jouw iPhone gemakkelijk kunt verkopen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kies het juiste moment om te verkopen

Het slimste moment om je iPhone te verkopen, is net voor de aankondiging van een nieuw model. Apple introduceert elk najaar nieuwe iPhones, meestal in september. Als je van plan bent je iPhone te verkopen, is het raadzaam dit te doen in juli, augustus of voor ‘latere’ modellen, in september.

In deze periode kun je waarschijnlijk de beste prijs krijgen, omdat veel mensen nog niet op de hoogte zijn van de nieuwe versie die eraan komt. Profiteer hiervan! Verkoop je je telefoon pas na de aankondiging van een nieuw model, dan krijg je er vaak wel wat minder voor. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat Apple de prijzen van oudere iPhones verlaagt, wat ook effect heeft op de waarde van tweedehands toestellen.

Anderzijds daalt de interesse in oudere modellen, omdat die niet voorzien zijn van de nieuwste snufjes. Houd ook rekening met de concurrentie van andere iPhone-gebruikers die willen upgraden; zij bieden ook massaal hun huidige toestel aan op de tweedehandsmarkt. Dit betekent extra concurrentie als je van plan bent je iPhone te verkopen.

Bepaal de juiste verkoopprijs

Het kan een uitdaging zijn om de juiste prijs voor je iPhone te bepalen. Je wilt voorkomen dat je te weinig krijgt, maar een te hoge prijs kan potentiële kopers afschrikken. Lees snel verder voor tips bij het bepalen van de prijs als je jouw iPhone gaat verkopen.

1. Check de prijs van refurbished iPhones

Bij het bepalen van de prijs is het slim om te onderzoeken wat het toestel momenteel nieuw kost en welke prijzen verschillende aanbieders hanteren voor refurbished iPhones. Vergeet niet dat refurbished toestellen gereviseerd zijn en vaak met garantie (meestal 24 maanden) worden geleverd. Het is daarom verstandig om iets onder de prijs van deze toestellen in te zetten.

Bekijk ook de prijzen van vergelijkbare iPhones op de website waar je van plan bent je toestel aan te bieden. Dit geeft je een idee van wat anderen vragen voor een vergelijkbaar toestel.

2. De staat van je iPhone beïnvloedt de prijs

Het model iPhone, de opslagcapaciteit en de algehele staat van het toestel hebben aanzienlijke invloed op de waarde. Nieuwere modellen met meer opslag brengen logischerwijs meer op, maar veel kopers letten vooral op de staat van het toestel.

iPhones met krassen op de behuizing, knoppen die niet goed werken of een beschadigd scherm brengen veel minder op. Soms is het daarom de moeite waard om bepaalde defecten te laten repareren voordat je de iPhone verkoopt, zodat je een hogere verkoopprijs kunt vragen. Als je handig bent, kun je de onderdelen natuurlijk ook zelf repareren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. iPhone verkopen inclusief originele doos en accessoires

Kopers hechten waarde aan de originele doos, accessoires en kassabon. Heb je die netjes bewaard, dan mag je best een hoger bedrag voor je iPhone vragen. Als je nog een telefooncase hebt, kun je deze ook toevoegen. Dat geeft aan dat je voorzichtig met je toestel bent omgegaan én de case is bruikbaar voor de volgende eigenaar. Deze extra’s kunnen de aantrekkelijkheid van je aanbieding vergroten.

4. Oude toestellen dalen flink in waarde

Houd er rekening mee dat toestellen die niet meer door Apple worden ondersteund aanzienlijk in waarde dalen. Zo krijgt de iPhone X geen nieuwe updates meer, die telefoon is blijven steken op iOS 16. Dit is iets om in gedachten te houden. Hoewel deze telefoons nog steeds de meeste apps kunnen draaien, worden ze trager naarmate apps en websites hogere systeemeisen stellen.

iPhone verkopen via online websites

Er zijn tegenwoordig talloze online veilingwebsites waar je je tweedehands spullen kunt verkopen. Daarom geven we als laatste een aantal tips voor de websites waarop je jouw iPhone kunt verkopen. Hieronder worden de twee bekendste opties besproken.

1. iPhone verkopen op Marktplaats: de populairste optie

Veruit de populairste optie in Nederland is Marktplaats, door de naamsbekendheid en het grote aantal bezoekers dat de website dagelijks trekt. Op Marktplaats worden allerlei nieuwe en gebruikte Apple-producten aangeboden, waarbij iPhones het meest voorkomen. Hoewel er veel aanbieders van iPhones zijn, zijn er evenveel mensen op zoek naar een nieuw toestel.

Marktplaats biedt verschillende opties om je advertentie tegen betaling te promoten, maar dit is niet noodzakelijk om succesvol te zijn op de site. Zorg ervoor dat je duidelijke foto’s van de iPhone en alle bijbehorende accessoires plaatst. Schrijf een gedetailleerde beschrijving en bepaal een realistische prijs.

Heb je een koper gevonden, die akkoord gaat met de prijs? Maak dan een afspraak en zorg ervoor dat je niet alleen bent tijdens de ontmoeting. Gebruikte iPhones zijn immers zeer gewild en niet alle gebruikers op Marktplaats hebben goede bedoelingen. Maak van tevoren duidelijke afspraken over de prijs om onderhandelingen tijdens de afspraak te voorkomen.

Als de koper het toestel niet persoonlijk kan ophalen, maak dan duidelijke afspraken over de betaling en verzending. Maak zoveel mogelijk gebruik van de ingebouwde betalingsopties (betalingsverzoeken of directe betaling). Verstuur de iPhone pas nadat je de betaling hebt ontvangen én zorg ervoor dat het toestel verzekerd wordt verzonden. Op deze manier is het pakket te volgen met een track & trace-code en ben je beschermd tegen schade of verlies van de iPhone.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Verkopen via eBay: veelgebruikt in omliggende landen

Een andere optie voor het verkopen van je iPhone is eBay, maar houd in gedachten dat je na de verkoop een percentage van de veilingopbrengst aan eBay moet betalen. Je krijgt dus niet het volledige aankoopbedrag op je rekening gestort. Op deze informatiepagina van eBay vind je de kosten die de site rekent voor particuliere verkopers.

Het voordeel van eBay is dat je, in vergelijking met Marktplaats, de betrouwbaarheid van kopers en verkopers beter kunt beoordelen aan de hand van hun feedback. Als een persoon beperkte feedback heeft (minder dan tien), is het verstandig om voorzichtig te zijn bij het aangaan van een transactie.

3. Gebruik PayPal om je iPhone via eBay te verkopen

Kies bij voorkeur PayPal als betaalmethode, omdat dit je kopersbescherming biedt als de aankoop niet wordt geleverd. Als je jouw iPhone via dit platform verkoopt, kan de koper ook gebruikmaken van deze bescherming. PayPal maakt het ontvangen van betalingen eenvoudig, maar houd er rekening mee dat er transactiekosten van toepassing kunnen zijn. Hoe hoog die zijn, lees je op de kostenpagina van PayPal.

Ook als je je iPhone via eBay verkoopt, is het verstandig om te kiezen voor een verzekerde verzending. Hierdoor is het pakket verzekerd tegen schade en diefstal, en je hebt een bewijs (de bon met trackingcode) dat je de iPhone daadwerkelijk hebt verzonden. Dit voorkomt problemen als de koper beweert dat hij niets heeft ontvangen.

Ook belangrijk: een nieuwe iPhone kopen

Volg je al deze tips op, dan lukt het je om jouw oude iPhone zonder problemen te verkopen! Bij het verkopen van je oude iPhone hoort natuurlijk ook het kopen van een nieuw toestel. Ben je nog op zoek naar een nieuwe telefoon? Dan is dit het goede moment om een nieuwe iPhone te kopen, want de voorraad van de iPhone 15 is weer helemaal aangevuld.

De iPhone 15 Pro Max is de beste iPhone van dit moment, maar voor minder geld is de iPhone 15 (Plus) ook een prima keuze. Bekijk de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!