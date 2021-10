iPhone verkopen of inruilen: zo krijg je de beste prijs

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen (zoals de iPhone 13 of de iPhone 13 Pro Max) en wil je van je oude toestel af? Verkoop hem dan! Door je oude iPhone te verkopen heb je meteen een gedeelte van je nieuwe toestel bij elkaar. iPhoned geeft je tips en zet de verschillende manieren voor je op een rijtje. Zo weet je zeker dat je oude toestel zo veel mogelijk opbrengt! Kassa!



De voorbereiding: back-up en toestel wissen

Je iPhone moet minstens een paar jaar meegaan, maar soms wil je ook wel eens eerder upgraden naar een nieuw model. Het kan ook zijn dat je abonnement is afgelopen of je wil simpelweg een keer wat nieuws. Vroeg of laat maak je dan de keuze om een iPhone te verkopen.

Gelukkig zijn iPhones behoorlijk waardevast. Hierdoor krijg je meestal een leuk bedrag wanneer je de telefoon verkoopt. Hoe je de iPhone uiteindelijk het beste kan verkopen vertellen we je zo, maar minstens net zo belangrijk is het correct leegmaken van je toestel.

Back-up maken …

Ga niet handmatig alle bestanden verwijderen. Wil je niet al je data verliezen? Dan is het belangrijk om eerst een back-up van je iPhone te maken. Hiermee zet je probleemloos je contacten, foto’s en belangrijke documenten over naar een nieuwe iPhone. Dat scheelt een hoop gedoe en kopzorgen.

… en iPhone wissen

Wanneer je een back-up hebt gemaakt, ga je naar ‘Instellingen’. Tik vervolgens op je naam en scrol naar beneden. Kies aansluitend voor de optie ‘Log uit’. Hierna druk je nogmaals op ‘Log uit’ en tik je op ‘Verwijder van iPhone’. Voer je wachtwoord in en je iCloud-account is losgekoppeld. Nu kan je de iPhone leegmaken door te kiezen voor ‘Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > Wis alle inhoud en instellingen’.

Staat ‘Zoek mijn iPhone’ nog ingeschakeld, dan moet je je Apple ID en wachtwoord invullen om de fabrieksinstellingen te herstellen. Hierna weet je zeker dat de nieuwe eigenaar niet aan de slag kan met jouw gegevens.

Niet vergeten: Apple Watch loskoppelen

Vergeet overigens ook niet om je Apple Watch los te koppelen van je toestel. Dit doe je via de Watch-app op je iPhone. Ga naar ‘Mijn Watch’ en tik op ‘Alle Apple Watches’. Tik op het informatie-icoontje, rechts van je Watch en kies voor ‘Koppel Apple Watch los’.

Kies het juiste moment om te verkopen

Het slimste moment om je iPhone te verkopen, is net voor de aankondiging van een nieuw model. Apple introduceert elk najaar nieuwe iPhones. Vaak valt dit in september, maar soms duurt het wat langer tot de toestellen daadwerkelijk in de winkels liggen.

Dus wil je jouw iPhone verkopen, dan kan je dat het beste in juli en augustus of voor ‘latere’ toestellen in september doen. Je krijgt er dan waarschijnlijk de beste prijs voor, aangezien veel mensen nog niet weten dat er een nieuwe versie in aantocht is. Doe hier je voordeel mee.

Verkoop je je telefoon pas na de aankondiging van een nieuw model, dan krijg je er vaak wel wat minder voor. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat Apple de prijzen van oudere iPhones verlaagt, wat ook effect heeft op de waarde van tweedehands toestellen. Anderzijds daalt de interesse in oudere modellen, omdat die niet voorzien zijn van de nieuwste snufjes.

Daarnaast bieden ook andere iPhone-bezitters die willen upgraden hun huidige toestel massaal aan op de tweedehands markt. Dat betekent extra concurrentie als jij je iPhone wil verkopen.

Bepaal de juiste prijs

Wil je je iPhone verkopen, dan kan het best een uitdaging zijn om de juiste prijs te bepalen. Je wil voorkomen dat je te weinig voor het toestel krijgt, maar een te hoge prijs schrikt potentiële kopers af.

Check de prijs van refurbished iPhones

Bij het bepalen van de prijs is het daarom slim om te onderzoeken wat het toestel momenteel nieuw kost en welke refurbished iPhones prijzen diverse aanbieders hanteren. Vergeet niet dat refurbished toestellen zijn gereviseerd en vaak met garantie (meestal 24 maanden) worden geleverd. Het is dus slim om iets onder de prijs van deze toestellen te blijven.

Kijk, als je toch bezig bent, ook even wat soortgelijke iPhones kosten op de website waar je je toestel gaat aanbieden. Zo krijg je een idee van wat anderen vragen voor een toestel.

Een betere staat van de iPhone brengt meer op

Het type van je iPhone, de opslagcapaciteit en de staat zijn van grote invloed op de waarde. Nieuwe modellen met meer opslag brengen logischerwijs meer op, maar veel kopers zijn ook kritisch op de staat. iPhones met krassen op de behuizing, knoppen die niet meer goed werken of een scherm met beschadigingen, brengen beduidend minder op. Soms is het daarom slim om bepaalde mankementen te laten of zelf te repareren, zodat je de iPhone voor een hoger bedrag kan verkopen.

Pak de originele doos en accessoires erbij

Kopers zijn ook gevoelig voor de aanwezigheid van de originele doos, accessoires en kassabon. Heb je die netjes bewaard, dan mag je best een hoger bedrag voor je iPhone vragen. Verkoop je het toestel met een beschermhoes, dan duidt dat er wellicht op dat je er voorzichtig mee bent omgesprongen. Die hoes kan je er gerust bij doen, want die past waarschijnlijk toch niet op je nieuwe aanwinst.

Oude toestellen dalen flink in waarde

Houd er rekening mee dat toestellen die niet meer door Apple worden ondersteund flink in waarde dalen. Zo heeft de iPhone 6S nu nog ondersteuning voor iOS 15, maar waarschijnlijk niet meer voor de volgende versie van iOS. Dat is iets om rekening mee te houden. Deze telefoons werken nog steeds met de meeste apps, maar ze worden trager naarmate apps en websites hogere systeemeisen stellen.

iPhone verkopen via online veilingsites

Er zijn tegenwoordig talloze online veilingsites waar je terecht kan met je tweedehands spullen. Hieronder bespreken we de twee bekendste opties.

Verkopen op Marktplaats: de populairste manier

Veruit de populairste optie in Nederland is Marktplaats, gezien de naamsbekendheid en het grote aantal bezoekers dat de website dagelijks trekt. Je vindt er allerhande nieuwe en gebruikte Apple-producten, maar de iPhone wordt het vaakst aangeboden. Er zijn veel aanbieders van iPhones, maar er zijn minstens zoveel mensen op zoek naar een nieuwtoestel.

Marktplaats biedt veel mogelijkheden om tegen betaling je advertentie uit te lichten of hoger te plaatsen. Dat is echter niet nodig om succesvol te zijn op de veilingsite. Zorg voor duidelijke foto’s van de iPhone en alle toebehoren. Maak een duidelijke beschrijving en bepaal een realistische prijs.

Heb je eenmaal een koper gevonden die de juiste prijs wil betalen, maak dan een afspraak en zorg dat je niet alleen thuis bent. Gebruikte iPhones zijn enorm populair en niet iedereen op Marktplaats heeft even goede bedoelingen. Spreek vooraf duidelijk de prijs af, zodat je niet tijdens de koop alsnog moet onderhandelen. Check ook altijd even hoeveel jaar iemand lid is op de site en zijn of haar beoordelingen.

Kan de koper het toestel niet ophalen, maak dan afspraken over de betaling en verzending. Gebruik zoveel mogelijk de ingebouwde betalingsmanier (betalingsverzoek of gelijk oversteken). Verstuur de iPhone pas nadat je de betaling hebt ontvangen en verzend het toestel verzekerd. Op die manier is het pakketje te volgen met een track & trace-code en ben je verzekerd tegen schade of verlies van de iPhone.

Verkopen via eBay: veel gebruikt in omliggende landen

Wil je je iPhone verkopen via Marktplaats, dan hoef je in principe geen geld uit te geven voor het plaatsen van een advertentie. Op eBay is dat een ander verhaal. Je hoeft weliswaar geen gebruik te maken van de betaalde opties om je advertentie uit te lichten, maar na de verkoop betaal je een percentage van de veilingopbrengst aan eBay. Op deze informatiepagina van eBay vind je de kosten die de site rekent voor particuliere verkopers.

Prettig aan eBay is dat je (beter dan bij Marktplaats) ziet hoe betrouwbaar kopers en verkopers zijn aan de hand van hun feedback. Heeft iemand beperkte feedback (minder dan 10) dan is het verstandig om voorzichtig te handelen.

Gebruik PayPal om je iPhone via eBay te verkopen

Kies bij voorkeur voor PayPal als betaaloptie, zodat je kopersbescherming hebt als je aankoop niet wordt geleverd. Verkoop je je iPhone via dit platform, dan kan de koper hier ook van gebruikmaken. PayPal maakt betalingen ontvangen erg gemakkelijk, maar als iemand je betaalt, krijg je te maken met transactiekosten. Hoe hoog die zijn, lees je op de kostenpagina van PayPal.

Ook als je je iPhone verkoopt via eBay is het verstandig om voor een verzekerde verzending te kiezen. Het pakket is dan verzekerd tegen schade en diefstal en jij hebt bewijs (de bon met trackingcode) dat je de iPhone daadwerkelijk hebt verstuurd. Zo voorkom je dat je moet lappen als de koper beweert dat hij niets heeft ontvangen.

Je iPhone verkopen of inruilen

Heb je geen zin in al het gedoe met online veilingsites, dan heb je de optie om je iPhone in te ruilen voor een geldbedrag. Je kan bij Apple terecht voor korting of een cadeaubon, maar er zijn diverse partijen die meer geven voor je gebruikte toestel.

Refurbished iPhone

Zo zijn er heel wat aanbieders die niet alleen refurbished iPhones verkopen, maar ook gebruikte toestellen innemen. Die worden vervolgens gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Het toestel wordt vervolgens weer te koop aangeboden als refurbished iPhone, zodat iemand anders er plezier van kan hebben.

iPhone inruilen: hoe completer, hoe beter

Door aan te geven wat voor toestel je hebt (smartphone, tablet), het merk (bijvoorbeeld Apple of Samsung) en de opslagcapaciteit wordt de waarde bepaald. Vervolgens geef je de staat van het toestel aan en of alle accessoires nog aanwezig zijn. Hoe completer en beter je iPhone is, des te meer geld je ervoor terugkrijgt. De waarde kan met maar liefst 100 euro dalen als er een klein scheurtje in het scherm zit.

iPhone kapot? Laat je iPhone recyclen

Is je iPhone niet meer functioneel, dan heb je de optie om hem te laten recyclen zodat hij op een verantwoorde manier wordt verwerkt en hergebruikt. Dit kan bijvoorbeeld via de website van Apple, waar je een cadeaubon krijgt voor elk apparaat dat je recyclet. Overigens krijg je die alleen als je een recente iPhone, iPad of Mac(Book) stuurt. iPods en oudere apparaten kan je naar een Apple Store brengen om te laten recyclen, maar dan krijg je geen cadeaubon.

Er zijn overigens ook diverse andere partijen die je elektronica recyclen, waaronder Coolblue, A-mac, ZONZOO en Cash4Mobile. Bij sommigen krijg je zelfs geld voor een kapot toestel, dus vergelijk de voorwaarden voordat je je iPhone opstuurt. Op Marktplaats zijn vaak ook genoeg kopers te vinden die geld over hebben voor een kapotte iPhone. Misschien krijg je slechts een paar tientjes, maar dan is alvast een deel van je nieuwe iPhone bekostigd.

