3 belangrijke functies die je iPhone veel veiliger maken (mits je ze aanzet)

Apple heeft drie functies geïntroduceerd, die je iPhone veel veiliger maken. Zo zet je de belangrijke instellingen op je iPhone aan!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Belangrijke iPhone-functies

Apple heeft in september een hele grote update naar je iPhone gebracht, waarmee veel meer functies zijn geïntroduceerd. Met iOS 26 komt niet alleen een nieuwe interface naar het besturingssysteem, Apple heeft ook belangrijke functies toegevoegd die de iPhone veiliger maken. Benieuwd welke instellingen belangrijk zijn voor de veiligheid van je iPhone? Deze drie functies moet je direct inschakelen!

1. Rapport over privacy van apps

In 2024 voegde Apple de nieuwe functie ‘Rapport over privacy van apps’ toe aan de iPhone en deze zien we ook in iOS 26 terug. Met de feature zie je hoe vaak applicaties de toegang tot je gegevens gebruiken. Voor het gebruiken van een app moet je vaak toestemming geven voor bepaalde onderdelen, zoals je locatie en microfoon. Rapport over privacy van apps toont hoe vaak deze daadwerkelijk gebruikt worden. Zo zet je dat aan:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Privacy en beveiliging’; Scrol omlaag en ga naar ‘Rapport over privacy van apps’; Tik op ‘Schakel privacyrapport in’.

Heb je de privacyrapporten ingeschakeld? Je iPhone begint dan automatisch met het registreren van alle gegevens. Het toestel slaat op welke applicaties gebruikmaken van bepaalde onderdelen van je iPhone. Na verloop van tijd verschijnen deze gegevens in het privacyrapport, dat je op dezelfde plek bij de instellingen van je iPhone vindt. Zo zie je precies wat applicaties precies doen en kun je ervoor kiezen om toegang tot de locatie of microfoon uit te schakelen.

2. Berichten filtert spam

Krijg je regelmatig ongewenste berichten binnen op je iPhone? Met iOS 26 heeft Apple eindelijk een oplossing op de vele spamberichten geïntroduceerd. De Berichten-app van Apple filtert ongewenste berichten automatisch, dat een functie is waarmee je iPhone veel veiliger wordt. Op deze manier worden spamberichten verborgen en is de kans kleiner dat je op een gevaarlijke webpagina terechtkomt. Dat schakel je als volgt in:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

Scrol omlaag en ga naar ‘Apps’;

Kies voor ‘Berichten’;

Zet de schakelaar achter ‘Filter spam’ aan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met deze functie ingeschakeld is de Berichten-app op je iPhone weer een stuk veiliger. Ongewenste berichten worden automatisch in een apart mapje gezet, zodat ze niet meer in je volledige lijst met gesprekken belanden. Je vindt de spamberichten in de Berichten-app door op de drie streepjes rechtsboven te tikken en naar ‘Spam’ te gaan. Let wel op, want verwijzingen naar webpagina’s zijn vaak onbetrouwbaar bij spamberichten. Je kunt berichten in dit mapje het beste direct verwijderen.

3. Waarschuwing voor gevoelig materiaal

Met iOS 18 kwam ‘Waarschuwing voor gevoelig materiaal’ naar de iPhone. Deze functie verbergt naaktbeelden in bijvoorbeeld de Berichten-app of AirDrop. Apple heeft de feature in iOS 26 uitgebreid, want je kunt deze waarschuwingen dan ook in FaceTime inschakelen. De functie heeft de Berichten-app al veel veiliger gemaakt op de iPhone, het is nu de beurt aan FaceTime. Daarvoor moet je wel de volgende instellingen aanpassen:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar beneden en kies voor ‘Apps’;

Tik op ‘FaceTime’;

Selecteer ‘Waarschuwing voor gevoelig materiaal’;

Zet de schakelaar achter ‘Waarschuwing gevoelig materiaal’ aan.

Heb je waarschuwingen voor gevoelig materiaal ingeschakeld bij FaceTime? Er verschijnt dan een menu, waarin je de functie in nog meer applicaties op je iPhone kunt activeren. Zo kun je ook in de Contacten- en Foto’s-app waarschuwingen voor expliciete beelden krijgen. Zet daarvoor alle schakelaars onder ‘Toegang van apps en voorzieningen’ in hetzelfde menu aan, zodat je iPhone nog veiliger is. Expliciete beelden worden dan standaard verborgen in deze apps.

Meer iPhone-tips

Apple heeft verschillende functies geïntroduceerd, die bedoeld zijn om de iPhone veiliger te maken. Instellingen als waarschuwingen voor gevoelig materiaal, privacyrapporten en een filter voor spam moet je wel zelf inschakelen. Heb je dat gedaan? In dat geval is de veiligheid van je iPhone weer verbeterd. Vond je deze tip handig? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je nog meer uit je iPhone haalt!