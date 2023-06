iPhone-tips: zo maak je jouw iPhone helemaal vakantieklaar

De zomervakantie nadert alweer met rasse schreden! Goede kans dat je zelf al lang en breed bezig bent met voorbereiden en in de stemming komen. Maar het is ook een goed idee om je iPhone even voor te bereiden op je vakantie. Daar gaan we je in deze iPhone-tips een handje mee helpen!

Bereid je iPhone voor op je vakantie

Ook op vakantie is je iPhone je beste vriend! Maar je moet niet vergeten om je iPhoned goed voor te bereiden. Wat echt belangrijk is, hangt af van welke iPhone je hebt, waar je naartoe gaat en wat je precies gaat doen.

Ga je vaak naar het strand, denk dan aan een screenprotector om krassen van het zand te voorkomen. Ga je de natuur in op plekken waar je misschien lange tijd geen teken van leven tegenkomt? Zorg dan voor een powerbank. We zetten de belangrijkste aandachtspunten voor je op een rij.

1. Zet je vliegtickets in Wallet

De tijd van vliegtickets op papier afdrukken, ligt alweer een tijdje achter ons. Je kunt je vliegtickets uit je mail gaan vissen wanneer je ze nodig hebt, maar veruit de makkelijkste manier is om ze toe te voegen aan Wallet. Dat doe je als volgt:

Open de app of e-mail waar je ticket in zit; Tik op ‘Zet in Apple Wallet’; Volg de instructies op het scherm; Tik zo nodig op ‘Voeg toe’ in de rechterbovenhoek.

Staat je vliegticket eenmaal in Wallet, dan krijg je automatisch een melding op je iPhone als je op het vliegveld bent. Daar hoef je dan alleen maar op te tikken om het ticket in beeld te krijgen.

2. Sla je parkeerlocatie op

Rijd je met je auto of met een huurauto in een onbekend land, laat je iPhone je dan helpen om de parkeerlocatie tijdens jouw vakantie te onthouden. Dit is zowel mogelijk met Apple Kaarten als met Google Maps.

Om dit in Kaarten te doen, moet je iPhone verbonden zijn met het bluetooth-systeem of CarPlay van de auto. Tik dan op ‘Instellingen>Kaarten’ en zet onder ‘JE AUTO’ het schuifje achter ‘Toon parkeerlocatie’ op groen. Je auto is dan op de kaart zichtbaar als een blauw auto-icoontje.

In Google Maps tik je rechtsboven op je profielfoto en dan op ‘Instellingen’. Vervolgens tik je op ‘Navigatie’, scrol je naar beneden en schakel je de optie ‘Parkeerplek opslaan’ in.

3. Download offline Maps

Ga je met je iPhone voor een sportieve vakantie en ben je regelmatig aan het wandelen op plekken waar mogelijk geen mobiel bereik is? Dan is het handig om van tevoren het gebied offline beschikbaar te maken. In Apple Kaarten is dit momenteel nog niet mogelijk, maar dat verandert binnenkort met de komst van iOS 17. We laten je zien hoe je dit doet in Google Maps:

Zoek het gebied op in Google Maps;

Tik onderaan op de naam of het adres van de plaats;

Tik op ‘Meer’ en dan op ‘Offline kaart downloaden’;

Zorg dat het gewenste gebied binnen de rechthoek valt;

Tik op ‘DOWNLOADEN’.

Wil je de offline kaart later weer verwijderen, tik dan binnen Google Maps rechtsboven op je profielfoto en vervolgens op ‘Offline kaarten’. Tik achter de kaart die je wilt verwijderen op de drie puntjes en kies voor ‘Verwijderen’.

Wil je op je iPhone deze vakantie in de gaten houden waar je bagage is gebleven? Stop dan een AirTag in je koffer. Ook wanneer je bagage niet bij je in het vliegtuig is beland, zie je in de Zoek mijn-app op al je Apple-apparaten waar je koffer zich dan wel bevindt. Ook kun je de AirTag een geluidssignaal laten afspelen. Je moet de AirTag wel van tevoren instellen. Dat doe je als volgt:

Zorg dat bluetooth op je iPhone (of iPad) is ingeschakeld;

Haal de AirTag uit de verpakking en tik op je iPhone op ‘Verbind’;

Geef de AirTag een naam en tik op ‘Ga door’;

Koppel de AirTag aan je Apple ID en tik op ‘Gereed’.

5. Download muziek en series

Wil je zeker weten dat je met je iPhone op vakantie muziek kunt luisteren en misschien een film of serie kunt kijken? Zorg er dan voor dat je van tevoren voldoende downloadt, zodat je offline kunt kijken en luisteren. Je weet immers nooit zeker of de verbinding op je vakantieadres toereikend is voor Netflix en Spotify. Neem daarom het zekere voor het onzekere!

De meeste streaming-diensten bieden wel een optie om offline te kijken. Het kan in elk geval bij Netflix en Apple TV+.

6. Roaming in- of uitschakelen

Ga je binnen de EU op vakantie, dan hoef je je eigenlijk helemaal geen zorgen te maken over de kosten van mobiele data. Je betaalt dan gewoon hetzelfde tarief vanuit je bundel. Buiten de EU ligt het nogal eens anders en kunnen de kosten soms nog hoog oplopen. Het is goed om dit van tevoren goed uit te zoeken.

Wil je op safe spelen, dan schakel je dataroaming uit. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Mobiel netwerk’;

Tik op ‘Opties mobiele data’;

Schakel ‘Dataroaming’ uit.

Engeland, IJsland en Zwitserland horen niet bij de EU, maar daar gelden toch de reguliere tarieven. Ga je daar naartoe, dan kun je dataroaming met een gerust hart ingeschakeld laten.

7. Zorg voor voldoende opslagruimte

Onze laatste tip voor je iPhone op vakantie ligt misschien voor de hand, maar is daarom niet minder belangrijk. Het valt namelijk te verwachten dat je tijdens je vakantie veel foto’s en wellicht ook wat filmpjes maakt. Zorg dus dat je daar voldoende opslagruimte voor hebt.

Zeker als je ook al offline kaarten, muziek en films hebt gedownload, is er mogelijk minder ruimte over dan je denkt. Controleer dit daarom voordat je vertrekt en verwijder bijvoorbeeld wat apps die je toch nooit gebruikt.

