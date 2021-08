iPhone updaten: zo installeer je de nieuwste iOS-versie

Apple brengt regelmatig software-updates uit voor de iPhone. Het is belangrijk om deze zo snel mogelijk te downloaden. Hoe? Door dit artikel te lezen. Zo kun je je iPhone updaten.

Wanneer een nieuwe versie van iOS beschikbaar is voor je iPhone, dan wordt deze ‘s nachts vanzelf gedownload en geïnstalleerd. Je moet er dan wel voor zorgen dat de functie ‘Automatische updates’ aanstaat. Dit controleer je door in de Instellingen-app te kiezen voor ‘Algemeen > Software-update > Automatische updates’.

Verder moet je je iPhone opladen en je telefoon moet verbonden zijn met het wifi-netwerk. Overigens ontvang je altijd eerst een melding voordat de update wordt geïnstalleerd.

Wanneer Apple een update van iOS uitbrengt, wil je die natuurlijk zo snel mogelijk installeren. Wanneer je het nieuws een beetje volgt – bijvoorbeeld via onze site – weet je natuurlijk wanneer er een nieuwe versie van het iPhone-besturingssysteem verschijnt.

Je iPhone geeft dit trouwens ook zelf aan door middel van een rood bolletje bij de Instellingen-app. Het nadeel: dit berichtenbolletje verschijnt niet altijd meteen wanneer er een iOS-update beschikbaar is.

iPhone handmatig bijwerken

Je kunt daarom ook handmatig controleren of er een iOS-update beschikbaar is. Dat doe je zo:

Je iPhone handmatig updaten, zo doe je het in vier stappen Zorg dat de accu minstens voor 50 procent vol is; Open de app ‘Instellingen’ en kies voor ‘Algemeen’; Tik op ‘Software-update’; Kies ‘Download en installeer’ en volg de aanwijzingen op het scherm.

Soms kan het even duren tot je de update van iOS aangeboden krijgt. Het komt ook voor dat de iPhone van een vriend(in) of familielid de update eerder krijgt dan jij: Apple rolt de software geleidelijk uit. Er rest je dan niets anders dan even te wachten en het later nog een keer te proberen.

Tip: Maak vooraf altijd een back-up van je telefoon. Mocht het updaten van je iPhone onverhoopt misgaan, ben je zo in ieder geval geen persoonlijke gegevens kwijt. In onderstaande video zie je hoe dit werkt.

Wanneer je problemen hebt met het binnenhalen van de update op je iPhone, kun je de telefoon ook bijwerken via de Mac.

Om je iPhone bij te werken via een Mac (of Windows-computer), volg je deze stappen:

Sluit de iPhone aan op de computer met de kabel; Wanneer je een Mac gebruikt start je ‘Finder’, selecteer je de iPhone in de navigatiekolom en klik je op ‘Algemeen’; Op een Windows-pc start je iTunes. Klik vervolgens op de iPhone-knop linksboven en daarna op ‘Overzicht’; Kies voor ‘Zoek naar update’ en klik op ‘Werk bij’.

Wanneer het bijwerken van je iPhone niet lukt, kan dat verschillende oorzaken hebben. Soms helpt het om het later nog eens te proberen, want de update-servers van Apple zijn tijdens een nieuwe release soms overbelast. Het kan natuurlijk ook aan je eigen internetverbinding liggen.

Check ook of je telefoon wel geschikt is voor de nieuwe versie van iOS. In onderstaand artikel lees je meer over welke iOS versie je iPhone draait.

