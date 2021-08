Je iPhone uitzetten: zo doe je dat

Je iPhone staat het grootste deel van de tijd natuurlijk aan, maar soms is het handig om hem even uit te schakelen. Hoe doe je dat?

Zo zet je je iPhone uit

Je iPhone uitzetten kan op meerdere manieren. Hoe je dit doet is afhankelijk van het model dat je gebruikt. In dit artikel leggen we stapsgewijs uit hoe je jouw iPhone uit kan zetten.

iPhone zonder home-knop

De iPhone X en nieuwer hebben geen home-knop meer – met uitzondering van de iPhone SE. De home-knop is vervangen voor Face ID. iPhones met Face ID hebben een grotere zijknop dan oudere iPhones. Waar deze voorheen enkel diende voor het aan- en uitzetten van je iPhone, is het tegenwoordig ook de manier om Siri op te roepen. Uitschakelen is daarom iets omslachtiger geworden.

Je schakelt iPhones zonder home-knop als volgt uit:

1. Houd de zijknop in combinatie met één van de volumeknoppen een paar seconden ingedrukt;

2. Er verschijnt een scherm met drie schuifknoppen: ‘zet uit’, ‘Medische ID’ en ‘SOS-noodmelding’;

3. Schuif de ‘zet uit’-knop naar rechts en wacht tot het scherm zwart wordt.

Je iPhone is nu uitgeschakeld. Je kan je iPhone ook via de Instellingen-app uitschakelen. Dit werkt als volgt:

1. Ga naar ‘instellingen’;

2. Tik op ‘Algemeen’;

3. Scroll naar beneden en tik op ‘Zet uit’.

iPhone met home-knop

Oudere iPhones, zoals de iPhone 7, hebben nog een home-knop waarmee Siri kan worden opgeroepen. Hierdoor hoef je enkel de zijknop een paar seconden ingedrukt te houden om het toestel aan- en uit te kunnen zetten.

