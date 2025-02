iPhone-tips: zo maak je op een veilige manier ruimte op je iPhone

Zit je iPhone vol? Je kunt een nieuwe kopen, maar in deze iPhone-tips laten we je zien hoe je op een veilige manier toch weer ruimte creëert.

iPhone-tips: zo maak je op een veilige manier ruimte

Als je iPhone vol raakt, zijn er een paar dingen die je kunt doen. Natuurlijk kun je een nieuwe iPhone kopen, maar daar kun je misschien niet zomaar het geld voor missen. Je kunt meer in je iCloud opslaan, maar dan is de kans groot dat je daar meer opslagruimte moet kopen. Dat is in elk geval wel goedkoper dan een nieuwe iPhone. Maar je kunt ook ruimte maken op je iPhone. Dat kost niets! In de iPhone-tips van deze week laten we zien hoe je dat op een veilige manier doet!

1. Controleer wat de meeste ruimte inneemt

Voordat je dingen gaat verwijderen, is het handig om te weten wat nou precies de meeste ruimte inneemt op je iPhone. Dat is gelukkig heel eenvoudig te achterhalen in de Instellingen. Volg daarvoor de volgende stappen:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Algemeen’; Tik op ‘iPhone-opslag’.

In het voorbeeld hieronder zie je direct dat veruit de meeste ruimte wordt ingenomen door apps. In zo’n geval heeft het dus niet zoveel zin om foto’s te gaan verwijderen. Afhankelijk van hoe het plaatje er bij jou uitziet, gebruik je de volgende iPhone-tips om effectief ruimte te maken.

2. Foto’s en video’s verwijderen

Blijkt dat jouw iPhone vooral vol staat met foto’s en video’s? Dan kun je dat vrij eenvoudig oplossen. En je kunt er ook voor zorgen dat je iPhone niet binnen de kortste keren opnieuw vol staat met foto’s en video’s. Om te beginnen kun je eenvoudig dubbele foto’s verwijderen. Dat doe je zo:

Open de app Foto’s en scrol naar beneden;

Onder ‘Andere’ tik je op ‘Dubbele onderdelen’;

Zie je dubbele foto’s, tik dan erachter op ‘Voeg samen’;

Tik daarna nog op ‘Voeg 2 exacte kopieën samen’.

Het kan zijn dat je ‘Andere’ niet ziet staan. Tik in dat geval helemaal beneden eerst op ‘Pas aan en wijzig volgorde’. In het scherm dat dan verschijnt, vink je de optie ‘Andere’ aan. Boven ‘Dubbele onderdelen’ zie je dan ook ‘Recent verwijderd’ staan. Het is een goed idee om de foto’s die daarin staan ook gelijk te verwijderen.

Verder is het een goed idee om iCloud-foto’s te gebruiken. Alle foto’s die je maakt worden dan niet op je iPhone opgeslagen, maar in je iCloud. Je kunt ze dan wel gewoon openen zoals je gewend bent, mits je bent verbonden met internet. Dat kan dan overigens ook op andere Apple-apparaten als je die hebt. Inschakelen doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op je naam en dan op ‘iCloud’;

Tik op ‘Foto’s’ en schakel ‘Synchroniseer deze iPhone’ in;

Zorg dat er een vinkje staat achter ‘Optimaliseer iPhone-opslag’.

3. WhatsApp opschonen

Hoe meer contacten en groepen je in WhatsApp hebt, hoe meer foto’s en filmpjes je dagelijks binnen krijgt. En die nemen allemaal ruimte in beslag. Een goed idee dus om dit eens grondig op te schonen. Dat doe je als volgt:

Open WhatsApp en tik beneden op ‘Instellingen’;

Tik op ‘Opslag en data’ en dan op ‘Beheer opslag’.

Je hebt hier nu verschillende mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld alle items bekijken en verwijderen die groter zijn dan 5 MB. Je kunt er ook voor kiezen om de items uit een bepaalde chat te bekijken en eventueel te verwijderen.

Je kunt er ook voor kiezen dat berichten in één of meerdere chats na een bepaalde tijd automatisch worden verwijderd. Je hoeft je dan geen zorgen meer te maken over de hoeveelheid opslag van WhatsApp. Tik daarvoor op de optie ‘Schakel ber. met ver.dat. in’. Kies eerst een tijd achter ‘Standaardtimer voor berichten’. Vervolgens tik je op ‘Pas timer toe op chats’ om de chats te kiezen waarvan je de berichten automatisch wilt laten verdwijnen.

4. Ongebruikte apps verwijderen

Apps verwijderen kun je op verschillende manieren aanpakken. Je kunt kijken welke apps de meeste ruimte innemen en vervolgens kiezen welke van die apps je niet meer nodig hebt. Ga daarvoor naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag.

Je kunt ook instellen dat apps die je al een hele tijd niet gebruikt automatisch worden ‘opgeruimd’. Daarbij gaan de bijbehorende documenten en gegevens niet verloren, maar het levert je wel ruimte op. Deze functie stel je als volgt in:

Open de app Instellingen;

Tik beneden op ‘Apps’ en dan op ‘App Store’;

Scrol naar beneden en schakel ‘Ruim apps op’ in.

5. Muziek, podcasts en films verwijderen

Download je veel muziek, podcasts en films, dan kan het ook hard gaan wat betreft opslagruimte. Vooral films nemen al snel er veel ruimte in beslag. Om ze weer te verwijderen, open je de betreffende app. Het werkt bij de meeste apps ongeveer hetzelfde. Als voorbeeld gebruiken we Spotify:

Open de app Spotify;

Tik beneden op ‘Bibliotheek’;

Tik bovenin op ‘Gedownload’;

Open de download die je wilt verwijderen en tik op het vinkje in het groene bolletje;

Tik op ‘Verwijderen’.

Als je veel podcasts downloadt via de app Podcasts, dan is het aan te raden om de optie ‘Verwijder afgespeelde downloads’ in te schakelen. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik beneden op ‘Apps’;

Zoek naar ‘Podcasts’ en tik erop;

Schakel ‘Verwijder afgespeelde downloads’ in.

