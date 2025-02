iPhone-tips: zo ben je goed voorbereid op je belastingaangifte 2024

Vanaf 1 maart kun je belastingaangifte doen over 2024. Met deze iPhone-tips ben je goed voorbereid en kom je niet voor verrassingen te staan!

iPhone-tips: belastingaangifte 2024

Verwacht je dit jaar een belastingteruggave? Hoe eerder je aangifte doet, hoe eerder je het geld op je rekening hebt staan! Maar als je er zonder voorbereiding aan begint, loop je het risico dat je voor verrassingen komt te staan. Daarom laten we je in de iPhone-tips van deze week zien hoe je dat voorkomt.

Om te beginnen heb je een aantal gegevens nodig. Een groot gedeelte staat weliswaar al ingevuld, maar je hebt de gegevens alsnog nodig om te controleren of alles wel klopt. Denk aan je burgerservicenummer en je jaaropgave. De Belastingdienst heeft al een lijst voor je gemaakt, die je gemakkelijk kunt afdrukken en afvinken.

1. Zorg voor DigiD

DigiD Rijksoverheid 9.0 (678.284 reviews) Gratis via App Store via App Store

Wat je hoe dan ook nodig hebt voor je belastingaangifte is een DigiD. Heb je die nog niet, dan moet je die direct aanvragen. Het duurt dan namelijk enige tijd voordat je je DigiD kunt gebruiken. Vervolgens heb je een aantal opties om je DigiD te gebruiken, maar de gemakkelijkste is toch wel via de DigiD-app. Die moet je voor gebruik eerst activeren, dus houd daar ook rekening mee!

2. Online aangifte doen

Heb je je DigiD binnen, en de app geïnstalleerd en geactiveerd? Dan kun je aangifte gaan doen op de website van de belastingdienst. Het eerste wat je daar moet doen, is inloggen met je DigiD. Is dat gelukt, dan verschijnen automatisch al jouw gegevens. Het is dan een kwestie van controleren of alles is ingevuld en of alles goed is ingevuld. Aan het eind moet je je aangifte ondertekenen en versturen. Dat wijst zich verder vanzelf.

3. Via de app Aangifte Inkomstenbelasting

Aangifte Inkomstenbelasting Belastingdienst 9.4 (123.259 reviews) Gratis via App Store via App Store

De app Aangifte Inkomstenbelasting is vooral handig als je de belastingaangifte via je iPhone gaat doen, maar werkt ook op je iPad of Mac. De app is speciaal ontworpen om jouw aangifte zo snel en gemakkelijk mogelijk te doen. Net als op de website moet je hier gewoon een aantal stappen volgen, waarbij veel gegevens al van tevoren ingevuld zijn zodat je voornamelijk moet controleren of alles klopt.

Ook bij de Aangifte inkomstenbelasting-app van de overheid moet je eerst inloggen met de DigiD-app. Daarna kun je direct beginnen met de belastingaangifte. Kom je er niet direct helemaal uit? Dan kun je de app van de inkomstenbelasting gewoon afsluiten en op een later moment verder gaan. De ingevulde informatie blijft namelijk bewaard in de app.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om de app van de belastingaangifte te gebruiken, dan ben je ook aangewezen op de website van de belastingdienst. Dat is het geval als je bijvoorbeeld je woning hebt verhuurd, een onderneming hebt, in het buitenland woont of een buitenlandse rekening hebt. Lees hier wanneer je inkomstenbelasting via de website moet doen en de app dus niet kunt gebruiken. Je hebt nog tot 1 mei om aangifte te doen.

