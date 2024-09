iPhone-tips: 5 verborgen iOS 18-features die je nog niet kent!

iOS 18 heeft veel toffe nieuwe functies die je nog moet ontdekken. Daarom in deze iPhone-tips: 5 iOS 18-features die je nog niet kent!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips: iOS 18-features die je nog niet kent

Er zijn veel vernieuwingen in iOS 18 die je niet direct ziet, maar waar je gaandeweg achterkomt. Wij helpen je in deze iPhone-tips een handje op weg en leren je alvast 5 nieuwe iOS 18-features kennen!

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Het beste van iPhoned Selecteer welke iPhoned nieuwsbrief je wilt ontvangen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

1. Herstart je iPhone vanaf het Bedieningspaneel

We beginnen deze iPhone-tips met een gemakkelijkere manier om je iPhone te herstarten. Waarschijnlijk ben je gewend om de stand-byknop en Volume omhoog ingedrukt te houden tot de schakelaar ‘zet uit’ in beeld verschijnt. Maar sinds de komst van iOS 18 is er een veel handigere manier.

Het enige wat je nu hoeft te doen, is namelijk het Bedieningspaneel openen. Dat doe je door vanaf rechtsboven op het scherm naar beneden te vegen. Nu zie je rechtsboven een uitschakelknop. Druk daar lang op en het scherm met de schakelaar ‘zet uit’ verschijnt direct in beeld!

2. Maak een QR-code voor je wifi

Er zijn meerdere manieren om het wachtwoord van je wifi-netwerk met je vrienden of familie te delen. iOS 18 voegt er nog een heel eenvoudige manier aan toe: een QR-code. Die hoeven ze alleen maar te scannen en vervolgens krijgen ze vanzelf verbinding met jouw wifi-netwerk. Je maakt zo’n code als volgt:

Open de app Wachtwoorden; Tik op ‘Wifi’; Kies jouw wifi-netwerk; Tik op ‘Toon QR-code voor netwerk’.

3. Pas de zaklamp aan

Nummer drie van deze iPhone-tips is voor iedereen met een Pro-model. Het is sinds iOS 18 mogelijk om de zaklamp heel eenvoudig aan te passen. En dan niet alleen de sterkte, maar ook de breedte van de lichtbundel. Vooral dat laatste is nieuw. En dat is ook precies wat alleen lukt met een iPhone Pro (Max). Heb je een reguliere iPhone, dan kun je alleen de sterkte aanpassen. Het werkt als volgt:

Schakel de zaklamp in zoals je dat altijd doet, bijvoorbeeld door het Bedieningspaneel te openen en op het zaklamp-icoontje te tikken. Veeg nu vanaf het Dynamic Island naar beneden om de sterkte van het licht te verminderen. Om te verhogen, veeg je daar gewoon naar boven. Op de Pro-modellen maak je de bundel breder door naar rechts te vegen en smaller door naar links te vegen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Haal meer uit de Rekenmachine

De Rekenmachine heeft nu eindelijk een delete-knop! Maar dat is niet het enige. De app heeft een flinke update gekregen in iOS 18. Zo is het nu mogelijk om hele wiskundige problemen op te lossen met Wiskundenotities, of om snel vreemde valuta om te rekenen. Maar ook het omrekenen van bijvoorbeeld inches naar centimeters is veel gemakkelijker geworden.

Deze opties vind je allemaal onder het rekenmachine-icoontje linksonder. Bovendien kun je door linksboven op de drie lijntjes te tikken alle berekeningen die je de afgelopen zeven dagen hebt uitgevoerd opnieuw bekijken.

5. Maak een widget van een app op het thuisscherm

We sluiten de iPhone-tips van deze week af met een razendsnelle manier om van een app op je thuisscherm een widget te maken. Niet elke app heeft ook een widget. Maar als er een widget is, hoef je sinds iOS 18 niet meer door de hele pagina met widgets te scrollen. Omzetten kan namelijk gewoon vanaf je thuisscherm. Dat werkt zo:

Druk op het thuisscherm lang op een icoontje van een app. Er verschijnt dan een snelmenu. Als de app ook een widget heeft, zie je in dat menu naast een app-icoontje ook maximaal drie widget-icoontjes staan. Tik gewoon op een van die widget-icoontjes om de app te vervangen door een widget. Terugveranderen gaat op dezelfde manier.

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!