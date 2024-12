De beste iPhone-tips voor een rustig en geslaagd kerstfeest

Je iPhone kan je helpen de sfeer te verhogen en het kerstfeest in goede banen te leiden, dus daarom iPhone-tips voor een geslaagd kerstfeest!

iPhone-tips voor een geslaagd kerstfeest

Als je onze iPhone-tips van vorige week hebt opgevolgd, nader je de kerst als het goed is op een ontspannen manier. Met de iPhone-tips van deze week zorg je ervoor dat het kerstfeest zelf ook helemaal slaagt!

1. Kerstkaarten vergeten? Stuur ze via WhatsApp!

Ben je dit jaar vergeten om kerstkaarten te sturen, dan is het een goed idee om je kerstgroet alsnog te versturen via WhatsApp Messenger. Daar kun je gifjes of kerstfilmpjes voor gebruiken, zodat het geheel toch iets bijzonders wordt. Je doet het als volgt:

Open WhatsApp en ga naar de chat waarin je je kerstgroet wilt sturen;

Tik op het stickertje (het vierkantje met het omgevouwen hoekje);

Tik op de gif-knop en vervolgens links daarnaast op het loepje;

Typ een zoekterm in en kies een plaatje uit.

GIPHY: The GIF Search Engine Giphy, Inc. 9.2 (10.232 reviews) Gratis via App Store via App Store

Wil je meer opties, dan installeer je de gratis app GIPHY: The GIF Search Engine. Daar vind je niet alleen leuke gifjes, maar ook heel veel grappige kerstfilmpjes. Er zit ook een gifjes-toetsenbord bij de app. Dat activeer je eenmalig als volgt: ‘Instellingen>Algemeen>Toetsenbord>Toetsenborden>Voeg Toetsenbord toe>Giphy’.

In het volgende scherm tik je op Giphy en zet je de schakelaar achter ‘Geef volledige toegang’ op groen. Vervolgens kun je het Giphy gifjes-toetsenbord openen via het wereldbolletje op je toetsenbord – net zoals je het emoji-toetsenbord opent.

2. Vermijd files, gebruik Waze!

Met kerst vertrekken er veel mensen tegelijkertijd naar hun familie, waardoor het soms verbazingwekkend druk kan zijn op de weg. Uiteraard wil je ontspannen naar je bestemming rijden en zeker niet in een file terechtkomen. Dat is precies waar Waze-navigatie en live verkeer je mee kan helpen.

Waze-navigatie en live verkeer Waze Inc. 9.4 (23.780 reviews) Gratis via App Store via App Store

Voer ruim van tevoren al eens je bestemming in en Waze laat je direct zien op welke momenten je de meeste en de minste kans op file hebt. Daar kun je je vertrekmoment dus al op aanpassen. Eenmaal onderweg houdt Waze voor je in de gaten of de geplande route nog steeds de beste is. Als er bijvoorbeeld ergens een ongeluk is gebeurd, leidt Waze je daar eenvoudig omheen. Zo kom je altijd relaxed bij je familie aan!

3. Stream haardvuur naar je tv

Met kerst is niets zo gezellig als een knapperend haardvuurtje. Tegelijkertijd is het erg ongezond en ook niet fijn voor je directe buren. Een digitale versie die je via de tv afspeelt is daarom een uitstekend alternatief. Met de app Virtual Fireplace In HD creëer je een digitaal vuurtje op je iPhone, dat je eenvoudig naar je (Apple) tv streamt.

Virtual Fireplace In HD Edgeway Software Gratis via App Store via App Store

Voor het streamen open je het Bedieningspaneel door van rechtsboven op het scherm naar beneden te vegen. Daar zie je ‘Synchrone weergave’ staan (het icoontje met twee rechthoeken). Tik hierop en je ziet vervolgens alle apparaten staan die ondersteuning hebben voor Apple AirPlay. Tik op het gewenste apparaat om te beginnen met streamen of casten.

Night Light · relaxing videos Astonio Ltd 10.0 (2 reviews) Gratis via App Store via App Store

Kerstmis is verder onlosmakelijk verbonden met kaarsen. Heb je er behoefte aan, dan kun je net zoals het haardvuurtje hierboven ook een digitale kaars aansteken. Dat doe je met de app Night Light · relaxing videos. Streamen gaat weer op dezelfde manier.

JibJab: Christmas Cards & AI JibJab Catapult CA, Inc. 9.4 (3.428 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Maak grappige filmpjes met JibJab

Apps als JibJab: Holiday Videos & AI en ElfYourself zijn allesbehalve nieuw, maar de filmpjes die je daarmee maakt, werken nog altijd onverminderd op de lachspieren. Vooral opa’s en oma’s vinden dit soort filmpjes bijzonder leuk, dus ze zijn ideaal als je met kerst bij je familie bent. Installeer de app, maak of kies een foto, selecteer een filmpje en kijk samen naar het resultaat!

5. Zo maak je de beste kerstfoto’s

Tijdens kerst heb je vaak te maken met weinig licht, misschien zelfs alleen maar kaarslicht. Dat is zeker iets om rekening mee te houden wanneer je kerstfoto’s maakt. Met deze tips gaan ze zeker lukken!

Schakel de flitser uit. Kerstfoto’s hebben meer te maken met sfeer dan met duidelijkheid. Een flitser zorgt alleen maar voor dat laatste. Heb je echt meer licht nodig, dan is eigenlijk elke andere externe lichtbron een beter idee dan de flitser.

Kerstfoto’s hebben meer te maken met sfeer dan met duidelijkheid. Een flitser zorgt alleen maar voor dat laatste. Heb je echt meer licht nodig, dan is eigenlijk elke andere externe lichtbron een beter idee dan de flitser. Gebruik de nachtmodus. Deze is beschikbaar vanaf de iPhone 11. Het enige nadeel van de nachtmodus is dat je je iPhone relatief lang stil moet houden. Het is daarom aan te raden om ergens steun te zoeken. Of om een statiefje te gebruiken natuurlijk.

Deze is beschikbaar vanaf de iPhone 11. Het enige nadeel van de nachtmodus is dat je je iPhone relatief lang stil moet houden. Het is daarom aan te raden om ergens steun te zoeken. Of om een statiefje te gebruiken natuurlijk. Probeer de burst-modus. Dit is vooral handig als je bijvoorbeeld een kerstboom met knipperende lampjes wilt fotograferen, maar ook wanneer je een foto van de hele familie maakt. Door snel een hele serie foto’s te maken, vergroot je de kans dat er een foto tussen zit met brandende lampjes, of een foto waarop alle familieleden lachen. Je gebruikt de burst-modus door de sluiterknop naar links te vegen.

Dit is vooral handig als je bijvoorbeeld een kerstboom met knipperende lampjes wilt fotograferen, maar ook wanneer je een foto van de hele familie maakt. Door snel een hele serie foto’s te maken, vergroot je de kans dat er een foto tussen zit met brandende lampjes, of een foto waarop alle familieleden lachen. Je gebruikt de burst-modus door de sluiterknop naar links te vegen. Fotografeer in RAW. Dit is jammer genoeg alleen mogelijk met een aantal iPhone Pro-modellen. Als je de mogelijkheid hebt, gebruik die dan. Als je foto’s wilt maken met ProRAW, ga dan naar ‘Instellingen>Camera>Bestandsstructuren’ en schakel ‘Apple ProRAW’ in. De schakelaar verschijnt dan in de app Camera.

Dit is jammer genoeg alleen mogelijk met een aantal iPhone Pro-modellen. Als je de mogelijkheid hebt, gebruik die dan. Als je foto’s wilt maken met ProRAW, ga dan naar ‘Instellingen>Camera>Bestandsstructuren’ en schakel ‘Apple ProRAW’ in. De schakelaar verschijnt dan in de app Camera. Bewerk je foto’s. Wanneer je foto’s hebt waar je al aardig tevreden mee bent, kun je ze vaak nog net iets extra’s geven door ze te bewerken. Bedenk eerst wat een foto nog nodig heeft. Soms wil je de kleuren iets intenser (overdrijf het niet!), soms wil je de foto misschien omzetten naar zwart-wit. Experimenteer zeker ook met de filters in de app Foto’s.

Meer iPhone-tips?

