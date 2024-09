iPhone-tips: 3x zo voorkom je WhatsApp-fraude en blijf je veilig!

WhatsApp-fraude is nog altijd niet uit de wereld, daarom leggen we in de iPhone-tips van deze week uit hoe je het kunt voorkomen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips: zo voorkom je WhatsApp-fraude

WhatsApp-fraude komt nog steeds voor, wat betekent dat het criminelen kennelijk iets oplevert. En dat betekent dus ook dat er steeds weer nieuwe slachtoffers vallen. Met 13,3 miljoen WhatsApp-gebruikers in Nederland is dat ook niet zo gek. Vroeg of laat komen de fraudeurs wel iemand tegen die erin trapt. In de iPhone-tips van deze week lees je hoe je WhatsApp-fraude kunt voorkomen.

1. Vriend-in-noodfraude

We beginnen deze iPhone-tips met de bekendste vorm van WhatsApp-fraude en die staat bekend onder de naam Vriend-in-noodfraude. Je ontvangt dan een WhatsApp-bericht van een onbekend nummer, maar het lijkt van een vriend of familielid af te komen. Vaak hebben criminelen dan een profielfoto van social media gehaald.

De ‘bekende’ vertelt dat hij een nieuw telefoonnummer heeft. Ook vraagt hij vrijwel direct om hulp. Hij moet namelijk met spoed een rekening betalen en vanwege de nieuwe telefoon kan hij dat nog niet direct zelf. Ga je daarop in, dan krijg je al snel een rekeningnummer of een Tikkie om een bedrag te betalen.

Wanneer je zoiets meemaakt, bel dan altijd naar het nummer van diegene dat je in je contactenlijst hebt staan. Kies bij voorkeur voor videobellen, zodat je de ander ook kunt zien. Criminelen proberen steeds vaker stemmen te imiteren met behulp van AI, dus stel ook altijd een controlevraag (een vraag waarop een crimineel het antwoord niet kan weten). Ben je ervan overtuigd dat het een crimineel is, speel dan mee tot je een rekeningnummer ontvangt. Maak daar een screenshot van en doe aangifte.

Je kunt helaas niet voorkomen dat je WhatsApp-berichten ontvangt van onbekenden. Het enige wat je kunt doen, is ervoor zorgen dat niet iedereen zomaar je telefoonnummer kan vinden. Maar iemand kan ook een willekeurig nummer intoetsen dat jouw nummer blijkt te zijn. Heb je eenmaal een bericht ontvangen, dan kun je de gebruiker wel blokkeren. Dat doe je zo:

Open WhatsApp en ga naar de betreffende chat; Tik op de profielfoto en scrol naar beneden; Tik op ‘Blokkeer [gebruikersnaam]’.

2. WhatsApp-kaping

Nummer twee van deze iPhone-tips gaat over WhatsApp-kaping. Bij deze fraudevorm hackt een crimineel jouw WhatsApp-account om zo op een nog geloofwaardigere manier iemand uit jouw contactenlijst geld afhandig te maken. WhatsApp heeft een functie waarmee je jouw WhatsApp-gegevens kunt overzetten naar een nieuw telefoonnummer, en die functie gebruiken criminelen om toegang te krijgen tot jouw account.

Het werkt als volgt: een crimineel heeft jouw telefoonnummer. Hij installeert WhatsApp en geeft aan dat hij WhatsApp-gegevens wil overzetten met behulp van een verificatiecode. Hij geeft vervolgens niet zijn eigen nummer op, maar jouw nummer. En jij krijgt dus uit het niets een verificatiecode op je telefoon. Tegelijkertijd krijg je een bericht van de crimineel.

Hij zegt dat hij per ongeluk een verificatiecode naar jou heeft laten sturen en vraagt of je die code wilt doorsturen. Wanneer je dat doet, krijgt de crimineel toegang tot al je WhatsApp-gegevens, inclusief profielfoto, chats en groepschats. Je contactpersonen zien alleen maar een automatische melding in de chat dat jouw telefoonnummer is veranderd.

De crimineel kan nu al jouw contacten om geld vragen, of hun nummers gebruiken om opnieuw verificatiecodes aan te vragen. Wanneer het eerste slachtoffer binnen is, wordt het oplichten van de contactpersonen een stuk gemakkelijker. Hij benadert hen namelijk met de naam, de profielfoto en zelfs het nummer van iemand die ze echt kennen. Hierdoor wordt de fraude natuurlijk veel geloofwaardiger.

Om dit te voorkomen is het belangrijk dat je nooit een verificatiecode naar iemand doorstuurt. En al helemaal niet wanneer een onbekende dit aan je vraagt. Verificatiecodes kunnen vrijwel altijd opnieuw worden opgevraagd, dus het is sowieso onzin dat jij zo’n code zou moeten doorsturen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Voicemail-kaping

Nummer drie van deze iPhone-tips gaat over een variant op WhatsApp-kaping, genaamd voicemail-kaping. De verificatiecodes uit de vorige tip stuurt WhatsApp in eerste instantie via sms. In dit geval geeft de crimineel aan dat hij de code niet heeft ontvangen en liever gebeld wil worden. Wanneer dat gebeurt, belt de crimineel op exact hetzelfde moment. Daardoor komt de verificatiecode in de voicemail terecht.

Je kunt vanaf een ander nummer naar jouw nummer bellen en de voicemail opvragen. Daar heb je dan de pincode van je voicemail voor nodig. Nou is het alleen zo dat veel mensen die pincode niet instellen of op ‘0000’ laten staan. Daardoor is het ineens heel eenvoudig voor iedereen die jouw telefoonnummer heeft om jouw voicemail af te luisteren. Op deze manier kan de crimineel de verificatiecode achterhalen zonder dat jij ook maar iets hoeft te doen.

Deze methode van WhatsApp-fraude kun je voorkomen door je voicemail uit te schakelen, of in elk geval een pincode in te stellen. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Telefoon’ en scrol naar beneden;

Tik op ‘Wijzig voicemailcode’ en voer een pincode in.

Algemene tips om WhatsApp-fraude te voorkomen

Deel geen persoonlijke informatie;

Negeer berichten als er om geld wordt gevraagd;

Tik nooit zomaar op links en bijlagen;

Schakel tweestapsverificatie in;

Stuur geen codes door;

Neem op een andere manier contact op;

Rapporteer fraude bij WhatsApp.

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!