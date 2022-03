iPhone-tips: 4 verborgen functies die je nog niet kent (en écht tof zijn)

De volgende functies zitten behoorlijk goed verborgen en worden ook nergens uitgelegd. Deze vier iPhone-tips moet je zeker eens proberen, want ze zijn echt leuk.

iPhone-tips: 4 verborgen functies die je nog niet kent

Ook deze week hebben weer een paar handige iPhone-tips voor je klaargezet. Wist je bijvoorbeeld dat Siri kan toveren? Of dat je een video als achtergrond voor je iPhone kunt gebruiken?

1. Video opnemen met achtergrondmuziek

Het is je misschien opgevallen als je een video opneemt, dat de muziek op de achtergrond automatisch wordt uitgezet. Er is echter een trucje waarmee de muziek door blijft spelen terwijl je een video maakt.

Speel muziek af met Apple Music, Spotify of een willekeurige andere muziek-app op je iPhone;

Start de Camera-app en zet hem op Foto (soms stopt de muziek alsnog en moet je het liedje even opnieuw starten);

Houd de witte, ronde knop even ingedrukt en sleep hem naar rechts richting het bolletje;

De video met muziek wordt nu gemaakt, tik op het rode vierkantje om de video te stoppen.

2. Siri kan toveren: gebruik de spreuken uit Harry Potter

Wist je dat je ook een aantal spreuken van Harry Potter kunt gebruiken met Siri? Probeer het maar.

Zeg ‘Hey, Siri’ en roep vervolgens ‘Lumos’ om de zaklamp aan te zetten.

Zeg ‘Hey, Siri’ en roep vervolgens ‘Nox’ om de zaklamp uit te zetten.

3. Video als iPhone-achtergrond gebruiken

Een standaardfoto als achtergrondplaatje voor je iPhone is behoorlijk saai, maar wist je dat je ook een video kunt gebruiken? Je doet doet dit met Live photo’s, die je zelf hebt gemaakt.

Nog een extra trucje in deze lijst met iPhone-tips: je kunt ook op TikTok naar ‘Live wallpaper’ zoeken. Wanneer je een leuke achtergrond hebt gevonden, tik je op ‘Delen > Livefoto’ om de video op te slaan.

Een video als achtergrond gebruiken op iPhone Tik op een Live-photo in je Foto’s-app; Tik op het delen-icoontje; Scrol naar beneden en kies voor ‘Gebruik als achtergrond’; Tik op ‘Stel in’ en kies voor ‘Toegangsscherm’.

Wanneer nu je vinger ingedrukt houdt op het toegangsscherm van je iPhone, speelt de video af. Het is ook mogelijk om een stukje van een video om te zetten naar een Live photo. Dat doe je met de app intoLive.

4. Snel een e-mailadres invullen

Bij de meeste websites waar je een e-mailadres moet intypen, vult je iPhone dit automatisch in. Maar het werkt niet altijd. Daarom is het slim om met deze iPhone-tip een afkorting in te stellen, zodat je iPhone toch snel je e-mailadres in kan vullen.

Tik op ‘Instellingen > Algemeen’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Toetsenbord’;

Kies voor ‘Tekstvervanging’ en rechtsboven op het plusteken;

Typ bij ‘Zin’ je e-mailadres en bij ‘Trefwoord’ de afkorting, bijvoorbeeld ’ema’.

Waneer je nu ergens ’ema’ typt en op spatie of enter drukt verschijnt automatisch het e-mailadres dat je net hebt ingevuld.

