iPhone-tips: vanwege deze 7 functies wil je Notities gebruiken

De kans bestaat dat je de Notities-app alleen maar gebruikt om af en toe een notitie te maken. Maar de app kan zoveel meer dan dat! Daarom laten we je in deze iPhone-tips 7 handige functies zien die er misschien wel voor zorgen dat je er voortaan veel meer mee gaat doen.

Handige iPhone-tips voor de Notities-app

Wist je dat je vanuit zo’n beetje elke andere app snel een notitie kunt maken in de Notities-app? En dat je allerlei media kunt toevoegen aan je notities? Of dat je verwijderde notities weer terug kunt halen? Nee? In de iPhone-tips van deze week lees je hoe het werkt!

1. Snelle notities

Snelle notities waren voorheen alleen mogelijk op een iPad of een Mac, maar sinds iOS 16 gebruik je ze ook gewoon op je iPhone. Om dat te doen, voeg je de feature eerst toe aan het bedieningspaneel. Dat gaat als volgt:

Open de app Instellingen; Scrol naar beneden en tik op ‘Bedieningspaneel’; Tik onder ‘Meer regelaars’ op het plusje voor ‘Snelle notitie’.

Open nu het Bedieningspaneel door van rechtsboven op het scherm van je iPhone naar beneden te vegen. Daar is nu het icoontje van ‘Snelle notities’ zichtbaar. Tik erop en er zal direct een nieuwe notitie worden geopend, zonder dat je eerst naar de Notities-app hoeft te gaan.

2. Maak een notitie vanuit een andere app

Dit is een van de handigste iPhone-tips wanneer je in een willekeurige andere app iets tegenkomt dat je de moeite waard vindt om een notitie van te maken. Tik gewoon op de knop ‘Delen’ en zoek vervolgens in de lijst de Notities-app. Misschien moet je eerst op ‘Meer’ tikken om de volledige lijst te kunnen zien.

Voeg eventueel nog wat tekst toe en tik vervolgens op ‘Bewaar’. Je nieuwe notitie wordt dan direct opgeslagen. Dit werkt overigens niet alleen met tekst, maar ook met afbeeldingen en video’s (zie ook de volgende tip).

3. Voeg media toe aan je notities

Wanneer je een notitie aan het typen bent, kun je heel eenvoudig een foto of video aan je tekst toevoegen. Tik onder in beeld gewoon op het camera-icoontje. Er verschijnt dan een snelmenu in beeld.

Daarin kun je kiezen of je een foto of video wilt kiezen, of maken. Of dat je misschien een scan van een document of tekst wilt toevoegen. Kies je voor foto of video toevoegen, dan verschijnt de galerij in beeld waar je je keuze kunt maken. Tik ten slotte nog op ‘Voeg toe’.

4. Bekijk alle bijlagen

Nummer 4 van deze iPhone-tips komt van pas als je regelmatig media aan je notities toevoegt. Je krijgt dan vroeg of laat een hele verzameling bijlagen die al snel onoverzichtelijk wordt. Zoek je een specifieke bijlage, dan hoef je niet al je notities na te lopen. Je kunt namelijk ook alleen alle bijlagen bekijken. Dat doe je zo:

Open de app Notities en tik op de map waar je notities met bijlagen staan; Tik rechtsboven op de drie puntjes en tik op ‘Bekijk bijlagen’.

Je ziet nu alle bijlagen die er zijn, gesorteerd onder ‘Foto’s en video’s’, ‘Scans’ en ‘Documenten’. Zoeken gaat zo een stuk sneller en overzichtelijker dan wanneer je stuk voor stuk al je notities moet openen.

5. Gebruik slimme mappen

Door mappen te gebruiken, kun je je notities al heel mooi ordenen. Maar met slimme mappen ga je nog een stapje verder. Met slimme mappen kun je bijvoorbeeld alle notities die je hebt getagd gemakkelijk verzamelen. Taggen doe je simpelweg door een hashtag (#) gevolgd door een woord aan je notities toe te voegen.

Dus als je regelmatig een paar specifieke notities nodig hebt, voeg je er een tag aan toe. Vervolgens zet je ze in een slimme map en je kunt ze altijd heel eenvoudig weer terugvinden.

Een slimme map aanmaken doe je als volgt:

Open de Notities-app en tik linksonder op het icoontje ‘Nieuwe map’; Tik op ‘Zet om in slimme map’ en tik op ‘Tags’; Kies hoeveel en welke tags je wilt gebruiken; Tik op ‘Gereed’.

6. Haal verwijderde notities terug

Je maakt vast wel eens mee dat je bij het opschonen van je notities per ongeluk een belangrijke notitie verwijdert. Dan is het goed om te weten dat je 30 dagen de tijd hebt om de notitie weer terug te halen. Dat werkt zo:

Ga in je browser naar je iCloud en log in; Open Notities en tik op ‘Recent verwijderd’; Tik op de notitie die je wilt terughalen; Tik op ‘Herstel’.

7. Vergrendel een notitie

Nummer 7 van deze iPhone-tips is handig als je notities hebt die veel persoonlijke informatie bevatten. Het is dan een goed idee om ze te vergrendelen. Zeker als je je iPhone of Mac deelt met iemand anders, of als je zelfs in geval van diefstal je notities voor jezelf wilt houden.

Je kunt de toegangscode van je iPhone gebruiken voor het vergrendelen van een notitie, maar een afzonderlijk wachtwoord kiezen kan ook. Dat doe je zo:

Open de notitie die je wilt vergrendelen; Tik rechtsboven op de drie puntjes en tik op ‘Vergrendel’; Tik op ‘Typ wachtwoord’ en dan op ‘Ga door’; Voer een wachtwoord in, verifieer het wachtwoord en voer een wachtwoordaanwijzing in; Tik op ‘Gereed’.

Meer iPhone-tips?

