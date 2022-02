iPhone-tips: deze 7 verborgen functies wil je eigenlijk niet missen

De volgende tips voor iPhone zijn kort, krachtig en stiekem best wel handig. Lees snel verder, want we weten (bijna) zeker dat je deze verborgen functies nog niet allemaal kent!

De 7 beste iPhone-tips: kort en krachtig

Ook deze week hebben weer de leukste iPhone-tips voor je klaargezet. Van maffe effecten in Berichten tot het sorteren van apps, er is voor ieder wat wils!

1. Snel een website doorsturen met Siri

Open een website in Safari en zeg tegen Siri ‘Stuur deze pagina door aan [Naam]’. Vul bij [Naam] de naam in van een van je contactpersonen. Siri zal dan via Berichten een linkje met de website doorsturen, zonder dat je moeilijk hoeft te doen met linkjes delen.

Soms is het fijn om je iPhone even op stil te zetten met de knop aan de zijkant. Maar voor bijvoorbeeld je ouders is het zo nu en dan toch handig dat je altijd bereikbaar blijft en het geluid (van de beltoon) te horen krijgt. Dat doe je op de volgende manier:

Tik op het telefoon-pictogram en contactpersonen;

Kies de contactpersoon waarvan je altijd meldingen wilt ontvangen;

Tik rechtsboven op ‘Wijzig’ en tik op ‘Beltoon’;

Zet de schuifknop bij ‘Altijd aan voor noodgevallen’ op aan en tik op ‘Gereed’.

3. Berichten met speciale effecten

Een berichtje sturen is leuk, maar met speciale effecten wordt het natuurlijk veel toffer. Met het volgende trucje van deze iPhone-tips en de app Berichten maak je er echt iets leuks van.

Open de app Berichten en tik op de contactpersoon die je een bericht wilt sturen;

Typ het bericht in het tekstvak onderaan;

Houd vervolgens je vinger eventjes op de knop met het pijltje;

Tik bovenaan op de knop ‘Scherm’;

Veeg naar links om door de verschillende effecten te bladeren tot je het gewenste effect hebt gekozen;

Tik op het bolletje met het pijltje om het bericht te versturen.

Het versturen met effecten werkt alleen tussen iPhone-gebruikers. Stuur je op deze manier een bericht naar iemand met een Android-toestel? Dan krijgt diegene het kale tekstbericht met als aanvulling ‘(verstuurd met echo)’ te zien.

4. Zet reviewverzoeken voor apps uit

Vind je het ook zo vervelend als een app vraagt of je een review wilt achterlaten? Geen probleem, want deze optie is eenvoudig uit te zetten. Tik op ‘Instellingen > App Store’. Scrol naar beneden en zet vervolgens de optie uit bij ‘Beoordelingen en recensies’.

5. Bedieningspaneel niet openen bij apps

Het Bedieningspaneel haal je tevoorschijn door vanuit de rechter bovenhoek naar beneden te vegen. Bij oudere iPhones met een homeknop veeg je omhoog vanaf de onderrand van het scherm.

Dit Bedieningspaneel komt ook tevoorschijn wanneer je in een app zit. Bij sommige games en apps is dat vervelend, omdat je dan soms per ongeluk het paneel opent. Met de volgende instelling kun je het uitzetten.

Ga naar ‘Instellingen > Bedieningspaneel’. Zet vervolgens de optie uit bij ‘Toegang vanuit apps’.

6. Tips voor het automatisch sorteren van apps op je iPhone

Soms is het thuisscherm van je iPhone echt een rommeltje. Zou het dan niet handig zijn als je de apps op alfabet kunt sorteren? Je kunt dat handmatig doen door ze te verplaatsen, maar er is een makkelijkere manier. Het kan namelijk ook automatisch.

Open de ‘Instellingen’ en tik op ‘Algemeen’;

Scrol naar beneden en kies voor ‘Zet over of stel iPhone opnieuw in’;

Tik op ‘Stel opnieuw in > Herstel beginschermindeling’.

Je moet wel met een ding rekening houden: alle standaard-apps (denk aan Mail, Safari) worden op hun standaardlocatie teruggezet.

7. Onderdelen vergroten bij pdf-bestanden

Wanneer je een pdf-bestand in ‘Bestanden’ of in ‘Boeken’ hebt staan kun je met een vergrootglas belangrijke gegevens nog eens extra uitlichten. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

Open een pdf bijvoorbeeld in de app Boeken;

Tik bovenaan op het icoontje met de pen;

Vervolgens tik je onderaan op het plus-teken en kies je voor ‘Vergrootglas’;

Door het blauwe bolletje te verslepen maak je het vergrootglas groter, met het groene bolletje zoom je verder in;

Verplaats het vergrootglas door het te verslepen naar de plek die je wilt uitvergroten.

