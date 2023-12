Apple-insider geeft handige iPhone-tips die je écht moet weten! (Deel 2)

In de iPhone-tips van deze week weer drie nieuwe tips die afkomstig zijn van een Apple-insider. Neem ook deze gelijk even door!

Apple-insider geeft handige iPhone-tips die je écht moet weten

Net als vorige week hebben we in deze iPhone-tips weer een aantal tips van Tyler Morgan, ex-werknemer van Apple. Check gelijk even of je ze wel allemaal kent!

1. Voeg een voice-over toe aan een schermopname

We beginnen de iPhone-tips van deze week met een handige voice-over. Wanneer je een schermopname maakt, wordt er standaard geen geluid bij opgenomen. Toch kan dat soms handig zijn om een en ander te verduidelijken. Gelukkig kun je eenvoudig de microfoon van je iPhone inschakelen voordat je de schermopname start. Dat doe je als volgt:

Open het Bedieningspaneel door van rechtsboven naar beneden te vegen; Houd de knop met het icoontje voor schermopname lang ingedrukt; Schakel onder in beeld de microfoon in; Start de schermopname.

2. Snel selecteren in Berichten

Nummer twee van deze iPhone-tips gaat over de app Berichten. Wil je in de app Berichten oude berichten verwijderen om opslagruimte vrij te maken, dan kom je er al snel achter dat het vreselijk lang duurt om al die berichten afzonderlijk te selecteren. Dat kan gelukkig een heel stuk sneller.

Wil je alle berichten selecteren, dan hoef je alleen maar met twee vingers tegelijk omhoog te vegen. Je hoeft dan alleen nog maar de berichten die je wilt bewaren aan te tikken. Dat is waarschijnlijk veel minder werk dan het op de omgekeerde manier te doen.

3. Typen met één hand

We sluiten de iPhone-tips van deze week af met een handig toetsenbord-trucje. Ben je gezegend met grote handen, dan lukt het je misschien wel om met één hand te typen. Ook afhankelijk van welke iPhone je hebt. Voor veel mensen is het echter vrijwel onmogelijk om een iPhone vast te houden en met dezelfde hand ook nog te typen. Maar ook daar is een trucje voor.

Je kunt het toetsenbord namelijk naar links of naar rechts verplaatsen. Wat voor jou handig is, ligt uiteraard aan met welke hand je typt. Wil je het uitproberen? Druk dan lang op het wereldbolletje linksonder. In het menu dat verschijnt zie je beneden de drie opties die er zijn: links, in het midden en rechts. Zo krijg je het normale toetsenbord dus ook weer terug.

Meer iPhone-tips?

