iPhone tips: met deze 3 tips overleef jij de feestdagen

Ben jij helemaal klaar voor de feestdagen? Om je helemaal voor te bereiden op de kerstdagen zet iPhoned drie iPhone-tips voor je onder elkaar!

iPhone-tips: zo overleef je de feestdagen

De feestdagen zijn vaak de leukste maar ook de drukste tijd van het jaar. Om de feestdagen het beste door te komen, geven wij nog een aantal iPhone-tips. Met deze drie tips maak je jouw feestdagen nog net iets leuker!

1. Zorg dat je batterij lang meegaat

Tijdens de feestdagen wordt het in de avond vaak laat en er is niks zo vervelend als een lege telefoon. Hoe moet je immers de jaarlijkse kerstfoto’s maken als je iPhone leeg is? Er zijn een aantal tips waarmee je jouw batterij langer mee kan laten gaan. De makkelijkste manier is energiebesparing aanzetten, maar er zijn meer manieren om de batterij te besparen.

Zo is het mogelijk om uit te zetten dat apps op de achtergrond verversen. Als je apps niet afsluit, blijven ze op de achtergrond continu bijwerken. De apps halen data binnen en dat kost veel batterij, zeker als je meerdere apps open hebt staan. Bij instellingen kan je gemakkelijk zelf kiezen welke apps wel en niet bijwerken op de achtergrond.

Dit doe je door bij ‘Instellingen’ naar ‘Algemeen’ te gaan. Hier kies je voor ‘Ververs op achtergrond’, daar kan je vervolgens zelf kiezen welke apps op de achtergrond verversen. Je hebt ook de optie om ‘Ververs op achtergrond’ volledig uit te schakelen, dan zet je de functie in één keer uit voor alle apps. Zo doe je weer wat langer met je batterij!

2. Klaar met de drukte? Zo stel je jouw AirPods Pro in

Ben je even klaar met alle drukte rondom de feestdagen? Of wil je in alle rust luisteren naar alle kerstklassiekers? Dan bieden de AirPods Pro (2) met ruisonderdrukking de perfecte uitkomst. Met de gepersonaliseerde bediening van de AirPods Pro wissel je snel tussen transparantie en ruisonderdrukking.

Wist je dat je de bediening van je AirPods Pro naar je eigen voorkeuren aan kan passen bij instellingen? Dit doe je op de volgende manier:

Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Bluetooth’; Tik op de informatieknop naast de AirPods Pro; Stel jouw AirPods Pro in zoals jij wilt.

De instellingen van de AirPods Pro zijn op verschillende manieren te personaliseren. De bediening is aan te passen, zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in te stellen dat je met je linker AirPod ruisonderdrukking bedient en met je rechter AirPod Siri bedient. Daarnaast kan je instellen dat je een telefoongesprek stopt door één keer op het steeltje te drukken.

Ook niet onbelangrijk: bij de instellingen van je AirPods Pro vind je de functie ‘Zoek mijn-netwerk’. Door deze functie in te schakelen, zie je jouw AirPods afzonderlijk op de kaart in de ‘Zoek mijn’-app. Wel zo handig als je jouw AirPods bent verloren bij de kerstborrel.

3. Zo hebben jouw kerstfoto’s de beste kwaliteit

Wil jij het kerstdiner zo scherp mogelijk vastleggen? Of de jaarlijkse familiefoto’s met de beste kwaliteit maken? De iPhone 14 Pro heeft een gloednieuwe 48-megapixel hoofdcamera. Dat zijn vier keer meer pixels dan voorheen, maar deze pixels worden standaard gecombineerd. Hierdoor eindig je nog steeds met een 12-megapixel plaatje. Dat kan beter, en wel zo:

Ga op je iPhone naar ‘Instellingen>Camera>Bestandsstructuren’ en zet de schakelaar bij ‘ProRAW’ aan. Zorg er in hetzelfde menu voor dat de ProRAW-resolutie op ’48 MP’ staat. Open de Camera-app, en tik op het nieuw verschenen RAW-knopje. Zorg dat je de 1x-lens hebt geselecteerd, en schiet je eerste 48-megapixel foto!

Foto’s die je in de 48-megapixel-modus schiet, hebben wel een flink formaat. Dit kan oplopen tot 100 megabyte per foto. Gebruik de functie dus met mate!

Meer iPhone-tips voor bijna alles

