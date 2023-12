Apple-insider geeft handige iPhone-tips die je écht moet weten! (Deel 1)

De iPhone-tips van deze week zijn misschien niet allemaal nieuw voor je, maar het is wel echt handig als je ze allemaal kent. Ze zijn namelijk afkomstig van een Apple-insider. Neem ze gelijk even door!

Apple-insider geeft handige iPhone-tips die je écht moet weten

Tips van iemand die bij Apple werkt, in dit geval ex-werknemer Tyler Morgan, zijn vanzelfsprekend de moeite waard. Een aantal zul je mogelijk al kennen, maar het is zaak dat je allemaal kent. We hebben ze verdeeld over de iPhone-tips van deze en van volgende week. Lees ze even door en je bent gelijk weer helemaal bij!

1. Rekenen zonder rekenmachine

We beginnen deze iPhone-tips met een manier om sneller te rekenen. Moet je iets uitrekenen, dan open je normaal gesproken natuurlijk de app Rekenmachine. Hoewel dat een prima manier is, kan het ook zonder en dat gaat nog sneller ook.

Wanneer je op je homescreen naar beneden veegt, verschijnt de zoekbalk in beeld. Het enige wat je hoeft te doen, is de rekensom die je wilt uitrekenen, in de zoekbalk typen. De uitkomst verschijnt automatisch in beeld, je hoeft niet eens op Enter te tikken. Overigens werkt dit trucje ook vanaf je Vergrendelscherm. Sneller kan niet!

2. Verwijderde bestanden terugzetten

Nummer 2 van de iPhone-tips van deze week is voor iedereen die weleens per ongeluk iets verwijdert. Als dat maar heel af en toe gebeurt, weet je misschien niet zo snel hoe je het bestand weer kunt terughalen. Het eerste wat je kunt proberen, is met je iPhone te schudden. Letterlijk. Waarschijnlijk verschijnt er dan een menu met Herstel ‘Verwijder’ in beeld. Tik je op ‘Herstel’ dan wordt het bestand weer teruggezet.

Lukt dit om wat voor reden dan ook toch niet, dan is er nog een andere mogelijkheid. Die gaat als volgt:

Open de app Bestanden;

Tik op het tabblad ‘Blader’;

Tik onder ‘Locaties’ op ‘Recent verwijderd’;

Tik rechtsboven op de drie puntjes en dan op ‘Selecteer’;

Kies de betreffende bestanden en tik op ‘Zet terug’.

3. Sneller filmen met je iPhone

We sluiten deze iPhone-tips af met een handige filmtip. Soms is het namelijk vooral belangrijk dat je snel kunt beginnen met filmen. Het overschakelen naar de videomodus en het aanpassen van de instellingen wil je dan liever gewoon overslaan. En dat kan!

Laat de camera-app gewoon in de standaard modus (fotomodus) staan en houd de sluiterknop ingedrukt. Het filmen begint dan gelijk, zonder dat je verder iets hoeft te doen. In- en uitzoomen kan door met je ingedrukte vinger omhoog en omlaag te vegen.

Meer iPhone-tips?

