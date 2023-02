Je iPhone heeft ontzettend veel handige functies, maar sommige zitten nogal verborgen. Daarom laten we je deze keer drie handige iPhone-tips zien die stiekem best handig zijn!

iPhone-tips: drie functies die stiekem best handig zijn

Wist je bijvoorbeeld dat je een timer kunt gebruiken om het afspelen van een liedje of video automatisch te stoppen? Of dat je heel snel bovenaan een lijst terug kunt scrollen? In deze iPhone-tips vertellen we hoe je dat werkt en meer!

Tip 1: Video of muziek stoppen met een timer

Wanneer je op tijd moet vertrekken en een afspraak hebt, kun je een timer instellen op je iPhone. Maar wist je dat je met deze timer ook automatisch een liedje of video kan laten stoppen? Zo kun je rustig nog even verder bingen op Netflix en stopt de video vanzelf als het tijd is om te gaan!

Video of muziek automatisch stoppen met een timer op iPhone Open de app ‘Klok’; Kies onderaan voor de optie ‘Timer’; Stel de tijdsduur in en tik op ‘Als timer eindigt’; Scrol naar beneden en kies voor ‘ Stop afspelen’; Tik op ‘Stel in’; Tik op ‘Start’ om de timer te starten.

Tip 2: Snel terug naar de bovenkant van een lijst

Je zit vast wel eens lekker door de Netflix-app te bladeren. De app op je iPhone en iPad geeft je allerlei leuke tips en aanbevelingen, dus we snappen het wel dat je daar maar al te graag doorheen scrolt. Wanneer je dan weer terug naar boven wilt scrollen moet je een paar keer flink swipen om weer bovenaan de lijst te komen.

Er is echter een veel makkelijker manier, die ook in andere apps werkt. Zo kun je snel terug naar boven in Netflix, maar bijvoorbeeld ook in de Foto’s-app of een afspeellijst in Spotify.

Het enige wat je daarvoor moet doen is met je vinger boven aan het scherm van je iPhone te tikken (bijvoorbeeld op de plek van de klok). Wanneer je dat doet zal de lijst die je op dat moment open hebt staan automatisch naar boven scrollen.

Tip 3: Makkelijker door menu’s bladeren

Wist je dat er een snellere manier is om door bijvoorbeeld de instellingen van je iPhone (terug) te bladeren? Wanneer je diep in de instellingen van je iPhone zit, moet je meerdere keren op ‘Vorige’ tikken om terug te keren naar voorgaande pagina’s.

In deze iPhone-tips laten we echter een snellere manier zien. Houd je vinger maar eens op de tekst ‘Vorige’ ingedrukt. Er verschijnt dan een menu met alle voorgaande instellingenpagina’s.

Meer tips voor je iPhone?

