iPhone-tips: met deze 6 functies haal je nog meer uit Flitsmeister

Dat Flitsmeister helpt om verkeersboetes voor te hard rijden te voorkomen, wist je waarschijnlijk wel, maar de app kan nog veel meer. Daarom in deze iPhone-tips: haal meer uit Flitsmeister!

Met deze iPhone-tips haal je meer uit Flitsmeister

Voor veel mensen is Flitsmeister vooral handig om niet onaangenaam verrast te worden door flitsers en trajectcontroles. Als je de app daar toch al voor gebruikt, zijn andere functies van Flitsmeister ook best handig. In deze iPhone-tips lees je hoe je er nog meer uithaalt! Je kunt de app gratis downloaden in de App Store:

1. Parkeergeld betalen via Flitsmeister

Eén van de handigste van deze iPhone-tips is dat je Flitsmeister ook kunt gebruiken om je parkeergeld te betalen. Misschien heb je daar een aparte app voor, zoals EasyPark NL, maar dat is dus eigenlijk helemaal niet nodig.

Betalen kan via Visa, Mastercard, American Express, of via automatische incasso. Je kunt ook meerdere kentekens toevoegen aan de app. Een overzicht van je recente parkeertransacties staat in de app. Je ziet meteen wanneer, waar en met welk kenteken je hebt geparkeerd en de kosten staan er natuurlijk ook bij (je betaalt dan wel 25 cent transactiekosten bij elke parkeeractie).

2. Automatisch starten

Nummer twee van deze iPhone-tips gaat over het automatisch starten van Flitsmeister. Als je deze optie inschakelt, herkent de app aan de hand van de bewegingssensor op je iPhone automatisch wanneer je aan het rijden bent. Flitsmeister zal in dat geval ook automatisch starten, dus zonder dat je zelf tijdens het rijden nog allerlei dingen aan hoeft te tikken. Wel zo handig!

Flitsmeister detecteert ook automatisch wanneer je niet meer rijdt en schakelt dan standaard over naar stand-by. Die functie staat tegenwoordig standaard aan en kun je ook niet uitschakelen.

3. Gebruik de CarPlay-app

Nummer drie van de iPhone-tips van deze week is voor mensen met een auto of inbouwsysteem met CarPlay. Het is namelijk mogelijk om Flitsmeister ook hierop te gebruiken. De CarPlay-app van Flitsmeister bevat nagenoeg alle functies van de iOS-versie. Je ontvangt alle belangrijke meldingen, zelfs terwijl je navigeert met een andere CarPlay navigatie-app zoals Google Maps of Apple Kaarten.

Maar je kunt ook met Flitsmeister navigeren, je krijgt meldingen voor naderende flitsers en files, en de app vertelt je wanneer er een ambulance nadert. Ook handig: in de rechter bovenhoek zie je wat de maximale snelheid is op de weg waar je op rijdt.

4. Maak melding en beheer flitsers

Nummer vier van deze iPhone-tips gaat over het beheren van flitsers. In Flitsmeister kun je een melding maken van een (mobiele) flitser, om andere gebruikers te waarschuwen. Daarnaast kun je ook flitspalen beheren. Op de kaart met een overzicht van flitspalen bij jou in de buurt, kun je eenvoudig aangeven of een flitspaal er niet meer is, of dat er juist een nieuwe is bijgekomen.

Verder kun je waarschuwingen voor flitspalen uitschakelen in de app. Zijn er bijvoorbeeld vaste flitspalen waar je heel vaak langs rijdt, dan hoef je daar waarschijnlijk niet meer elke keer voor gewaarschuwd te worden. Een flitspaal dempen doe je door de paal op te zoeken op de kaart. Tik vervolgens op het icoontje van de paal en tik daarna op het luidsprekertje.

5. Voelbaar signaal Apple Watch

Nummer vijf van deze iPhone-tips is voor Flitsmeister-gebruikers met een Apple Watch. Flitsmeister is helaas niet meer beschikbaar als Apple Watch-app, maar je kunt nog wel gewoon meldingen op je smartwatch ontvangen. Bovendien kun je met de optie ‘voelbaar signaal’ die meldingen ook laten trillen in je Apple Watch. Deze schakel je in via Geluidsopties in de instellingen van de app.

Tot 2019 was het in Nederland verboden om een smartwatch achter het stuur te gebruiken. Het is nog steeds verboden om een mobiel elektronisch apparaat achter het stuur vast te houden, maar het dragen van een smartwatch valt niet onder vasthouden. Je kunt deze optie van Flitsmeister dus veilig gebruiken.

6. Flitsmeister One en Two

We sluiten de iPhone-tips van deze week af met twee handige accessoires van Flitsmeister. De Flitsmeister One is een kastje voor in je auto die speciaal voor de app is gemaakt. Je koppelt de One aan de app, zodat deze automatisch Flitsmeister op je smartphone opent als je in de auto stapt. Ook geeft het kastje met licht en geluid een waarschuwing als er een melding via de app op je iPhone binnenkomt. De ingebouwde accu gaat twee jaar mee en kun je daarna vervangen. De Flitsmeister One is te bestellen voor 49,95 euro via de website van de app.

Daarnaast is er de Flitsmeister Two. Die doet in principe hetzelfde, maar geeft via het ingebouwde display ook nog aan wat de huidige maximum snelheid is. Die zie je dus in een oogopslag, zonder dat je op je iPhone hoeft te kijken. De Flitsmeister Two kost 79,95 euro en bestel je ook gewoon via de website.

Gebruik je Flitsmeister veel, dan is het een idee om voor 1,99 euro per maand de Pro-versie te overwegen. Je hebt dan geen reclame, krijgt meer informatie met de route-informatiebalk, vindt snel de goedkoopste plek om te tanken, kunt terugkijken waar en wanneer er geflitst werd, krijgt een focus-modus met minder prikkels en hulp bij het aanvechten van boetes.

Meer iPhone-tips?

Meer iPhone-tips?