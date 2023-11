iPhone-tips: onze top 5 Black Friday-deals van 2023

De beste deals lijken tijdens Black Friday wel op een speld in een hooiberg. Daarom in de iPhone-tips van deze week: onze top 5!

De beste Black Friday-deals van 2023

Black Friday wordt elk jaar groter en daarmee ook steeds onoverzichtelijker. We helpen je uiteraard door alle toffe Black Friday-deals voor je op een rij te zetten, maar dat zijn er nog steeds erg veel. Daarom is het in deze iPhone-tips tijd voor onze top 5!

1. HomePod Mini

We beginnen deze iPhone-tips met de HomePod mini. Dat is de compacte versie van de HomePod, de slimme luidspreker van Apple. Er zitten vier microfoons ingebouwd, zodat je Siri opdrachten kunt geven. De HomePod mini is beschikbaar in verschillende kleuren en kost normaal gesproken 109 euro bij Apple. Tijdens Black Friday 2023 koop je de HomePod mini in elke kleur bij Mediamarkt voor slechts 88 euro!

2. AirPods 2

Nummer twee van deze iPhone-tips is een aanbieding van de AirPods 2. De AirPods 2 hebben alle functies die je van Apple-oordopjes mag verwachten: gemakkelijke koppeling met Apple-apparaten en handige functies zoals automatisch pauzeren bij het uitnemen. De geluidskwaliteit is goed en de pods zijn voorzien van Siri. Met oplaadcase luister je in totaal 24 uur naar je favoriete muziek met de AirPods 2. Bij Mediamarkt koop je ze nu voor maar 105 euro!

3. Apple Watch SE 2022

Nog een Black Friday-tip in deze iPhone-tips: de Apple Watch SE 2022. Deze heeft de belangrijkste functies van de Series 8, maar is veel betaalbaarder. Het instaphorloge heeft dezelfde chip als zijn duurdere broer, die zo’n 20 procent sneller is dan die van de vorige SE. Je hebt alleen geen always-on scherm en je mist wat minder belangrijke functies. De Apple Watch SE 2022 koop je tijdens Black Friday bij Mediamarkt vanaf 229 euro!

4. iPad 2021

De iPad 2021 ligt weliswaar al sinds september 2021 in de winkel, maar het is nog altijd een erg populair model. Het is het instapmodel iPad, met het klassieke design inclusief een thuisknop, een 10,2-inch scherm en een A13 Bionic-chip. Tijdens deze Black Friday is de iPad 2021 bij de MediaMarkt in de aanbieding voor slechts 329 euro!

5. iPhone 14

We sluiten deze iPhone-tips af met een Black Friday-tip voor de iPhone 14. Die heeft een 6,1 inch oled-scherm, een A15 Bionic-chip en een 12-megapixel dual camera. Een volle batterij zorgt ervoor dat je tot 20 uur lang naar je favoriete films en series kunt kijken. Als je de iPhone 14 bij Belsimpel combineert met een abonnement van Odido, dan betaal je voor een 15GB-bundel 22,50 euro per maand. De losse toestelprijs is dan 593 euro.

iPhone-tips: Black Friday-deals van andere merken

Ben je niet op zoek naar Apple-producten maar naar accessoires, speakers, slimme lampen of meer? Check dan de volgende top 5:

Meer iPhone-tips?

