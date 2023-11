iPhone-tips: met deze trucs haal je meer uit je Apple AirTags!

AirTags zijn enorm handig en worden ook steeds populairder. Daarom laten we je in de iPhone-tips van deze week zien hoe je het maximale haalt uit deze slimme trackers!

Een AirTag in je koffer, in je portemonnee, aan je fiets en in je auto; dankzij deze handige trackers kun je alles weer gemakkelijk terugvinden. Maar er zijn ongetwijfeld dingen die je nog niet wist over AirTags, daarom late we je in deze iPhone-tips zien hoe je er meer uithaalt!

1. Check het batterijniveau

We beginnen deze iPhone-tips met een logische, maar zeker niet onbelangrijke tip. Een AirTag is heel handig zolang de batterij niet leeg is. Reden genoeg om dit met enige regelmaat te checken dus, anders schiet je je doel voorbij. Standaard zie je geen batterij-indicator meer, maar je kunt wel zien of je batterij bijna leeg is of niet. Dat doe je op de volgende manier:

Open de app ‘Zoek mijn’ op je iPhone; Tik onderin op ‘Objecten’; Selecteer de betreffende AirTag; Alleen als de batterij bijna leeg is, zie je hier een batterij-indicator.

2. AirTag verloren? Schakel de Verloren-modus in

Nummer twee van deze iPhone-tips komt van pas als je een AirTag kwijtraakt. Als je dan de Verloren-modus inschakelt, kan iedereen die de AirTag vindt jouw telefoonnummer achterhalen door ermee op zijn iPhone te tikken. Zodoende kan diegene contact met jou opnemen om de AirTag terug te brengen. Het inschakelen doe je als volgt:

Open de app ‘Zoek mijn’ op je iPhone;

Tik onderin op ‘Objecten’;

Selecteer de betreffende AirTag;

Tik onder ‘Verloren-modus’ op ‘Schakel in’;

Voer je telefoonnummer in;

Tik op ‘Activeer’.

3. Schakel een onbekende AirTag die met je meebeweegt uit

Het schijnt voor te komen dat mensen AirTags gebruiken om stiekem personen of auto’s te volgen. Gelukkig krijg je van Apple gewoon een melding als er een niet-geïdentificeerde AirTag met je meereist.

Je kunt de onbekende AirTag dan detecteren en uitschakelen. Je krijgt eerst een melding en vervolgens kun je een geluid afspelen om de AirTag te lokaliseren. Houd de AirTag dan tegen je iPhone en je krijgt meer details te zien. Verwijder tot slot de batterij, zodat de traceerfuncties volledig worden uitgeschakeld.

4. Deel een AirTag met iemand anders

Nummer vier van deze iPhone-tips gaat over het delen van een AirTag met andere personen. Sinds iOS 17 is dat namelijk mogelijk. Het is bijvoorbeeld handig als je met het hele gezin wilt kunnen zien waar je huisdier uithangt, maar er zijn natuurlijk meer toepassingen denkbaar. Denk er wel aan dat het alleen werkt wanneer de gebruikers 16 jaar of ouder zijn (in België 13 jaar of ouder). Delen instellen gaat zo:

Open de app ‘Zoek mijn’ op je iPhone;

Tik onderin op ‘Objecten’;

Selecteer de betreffende AirTag;

Tik onder ‘Deel deze AirTag’ en dan op ‘Ga door’;

Selecteer het contact en tik op ‘Deel’.

Met de app Opdrachten kun je instellen dat bepaalde functies worden uitgevoerd wanneer je met een AirTag tegen je iPhone tikt. Zeker wanneer je gebruikmaakt van HomeKit zijn de mogelijkheden eindeloos. Misschien heb je een AirTag in je auto. Je zou dan kunnen instellen dat wanneer je met je iPhone tegen die AirTag tikt, alle lampen in huis uitgaan en de verwarming lager wordt gezet.

Voor een uitgebreide beschrijving van hoe je dit doet, lees je het artikel ‘Nfc op je iPhone: stel tags in en gebruik ze om je huis slimmer te maken‘, waarbij de tags in dit geval dus AirTags zijn.

6. Koop handige AirTag-accessoires

Er zijn allerlei soorten accessoires voor AirTags te krijgen. Denk aan een sleutelhanger, een halsband voor je hond of kat en een fietsbel waar je een AirTag in kunt verstoppen. De mogelijkheden zijn praktisch eindeloos!

Heb je nog geen AirTag of wil je er juist meer aanschaffen, sla dan je slag via de onderstaande deal. Over het algemeen geldt: hoe meer je er tegelijk koopt, hoe goedkoper ze worden.

Meer iPhone-tips?

