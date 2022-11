iPhone-tips: bescherm je privacy met deze verborgen instellingen

Geef jij apps vaak toestemming voor het volgen van jouw locatie? Veel apps volgen jouw (exacte) locatie op de achtergrond. Wij leggen je uit hoe je jouw privacy kan beschermen in locatievoorzieningen.

1. Belangrijke locaties aan- of uitzetten

Apple houdt bij op welke locaties je vaak bent. Locaties die je vaak bezoekt en waar je veel tijd doorbrengt, worden door Apple een ‘Belangrijke locatie’ genoemd. Van deze locaties zie je tot op de minuut hoe lang je er bent geweest.

Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Privacy en beveiliging’; Tik op ‘Locatievoorzieningen’; Scrol helemaal naar beneden en kies voor ‘Systeem’; Tik vervolgens op ‘Belangrijke locaties’.

Apple gebruikt deze functie onder meer om in apps als Kaarten, Agenda en Foto’s nuttige informatie met je te delen. Het bedrijf zelf kan je belangrijke locaties overigens niet inzien, maar in theorie kunnen andere mensen wel proberen om erbij te komen als ze je telefoon hebben – ook al heb je hiervoor Face ID of je vingerafdruk nodig.

Wil je de belangrijke locaties uitzetten om je privacy te beschermen? Dan kan je telefoon ‘s nachts niet meer geoptimaliseerd opladen. Deze optie is namelijk alleen beschikbaar op volgens Apple ‘belangrijke locaties’. Wij hopen dat je in de toekomst zelf kan kiezen wanneer en waar je je apparaat geoptimaliseerd oplaadt.

2. iPhone kwijt? Zorg dat de locatie zichtbaar blijft

Het is ieders grootste nachtmerrie: je verliest je iPhone of je smartphone wordt gestolen. Op zo’n moment is het handig dat je locatie juist wél zichtbaar blijft. Er zijn verschillende manieren om de locatie dan toch te blijven zien.

Bedieningspaneel vergrendelen

Een goede eerste stap is om ervoor te zorgen dat je iPhone (zo lang mogelijk) verbonden blijft met internet. Als je telefoon gestolen wordt, is vaak het eerste dat gebeurt het inschakelen van de vliegtuigmodus. Op die manier wordt de iPhone afgesloten van het mobiele netwerk.

Het is dus belangrijk dat er geen toegang tot het bedieningspaneel bij een vergrendelde iPhone, want juist daar kan je de vliegtuigmodus aan- of uitzetten. Hetzelfde geldt voor Siri; met Siri kan je de vliegtuigmodus eveneens bedienen. Het uitschakelen doe je zo:

Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Face ID en toegangscode’; Scrol naar ‘Toegang bij vergrendeling’; Zet daar ‘Bedieningspaneel’ uit; Schakel tot slot ook Siri uit in hetzelfde menu.

Zoek mijn-netwerk inschakelen

Mocht je verloren iPhone uitgezet worden, dan is het ook mogelijk om het apparaat te vinden via het Zoek mijn-netwerk. Dit netwerk bestaat uit honderden miljoenen apparaten die er wereldwijd zijn. Als je je iPhone verliest, dan geven andere iPhones, iPads en Macs in de buurt van je iPhone een geschatte locatie door. Deze functie zet je op de volgende manier aan:

Open de ‘Instellingen’-app; Tik op je naam boven in het menu; Ga naar ‘Zoek mijn’; Kies voor ‘Zoek mijn iPhone’; Schakel ‘Zoek mijn-netwerk’ aan.

Op deze manier kan je altijd de locatie van je iPhone terugvinden, ook als die leeg is of niet verbonden is met het internet!

3. Schakel je exacte locatie uit

Wil je niet dat apps jouw precieze locatie kunnen zien? Een aantal apps, waaronder Instagram en Facebook, gebruikt je exacte locatie. Ook dit schakel je uit bij instellingen. Dat werkt zo:

Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Privacy en beveiliging’; Ga naar ‘Locatievoorzieningen’; Tik op een app om te zien of deze toegang heeft tot jouw exacte locatie; Schakel de exacte locatie uit bij de apps waarbij je dit niet wilt.

Verrassend veel apps hebben toegang tot je exacte locatie. Meer voorbeelden van deze apps zijn de NS-app, Snapchat en zelfs Datumprikker. Vaak is het helemaal niet nodig dat deze apps je exacte locatie weten, dus dit kan je uitzetten om je privacy te beschermen.

