iPhone-tips: dit zijn de beste widgets voor iOS 17!

Met widgets maak je je iPhone persoonlijker en stijlvoller, en vaak het gebruik makkelijker. In de iPhone-tips van deze week: de beste widgets voor iOS 17 om direct uit te proberen!

iPhone-tips: de beste widgets voor iOS 17

Widgets kunnen verschillende functies vervullen en welke voor jou meerwaarde hebben, is heel persoonlijk. In deze iPhone-tips hebben we een aantal verschillende widgets voor iOS 17 verzameld (en die kun je stiekem ook wel op een oudere versie gebruiken), zodat er vast wel iets voor je bij zit!

1. Weawow – Weer & Widget

We beginnen deze iPhone-tips met een weer-widget. De app Weawow staat bekend om zijn goede voorspellingen en prachtige weerfoto’s. Dat is al reden genoeg om de app te gebruiken, maar de widget van Weawow is ook heel handig.

Weer & Widget - Weawow weawow 9,8 (663 reviews) Gratis via App Store via App Store

Je kunt kiezen uit drie formaten widgets. Hoe groter de widget die je kiest, hoe meer informatie je in een oogopslag kunt zien. Hieronder zie je de middelste grootte, die een goede compromis heeft wat betreft benodigde ruimte en weergegeven informatie.

2. Pixel Pals – Language Pal

Nummer twee van deze iPhone-tips gaat over de widget Language Pal, die maakt onderdeel uit van de app Pixel Pals. Pixel Pals zijn een soort kleine digitale huisdieren voor op je homescreen. De widget Language Pal helpt je spelenderwijs met het leren van een vreemde taal.

Pixel Pals Widget Pet Game Christian Selig 8,8 (366 reviews) Gratis via App Store via App Store

Language Pal is niet bedoeld als echte taalcursus, maar helpt je vooral om op een leuke manier nieuwe woorden bij te leren. Je kunt kiezen uit tien verschillende talen. De widget laat je vervolgens een woord zien, met drie mogelijke Engelse vertalingen waar je uit kunt kiezen. Voorwaarde is dus wel dat je redelijk goed Engels kunt.

3. McClockface

Nummer drie van de iPhone-tips van deze week is een stijlvolle klok-widget. McClockface biedt namelijk een verzameling stijlvolle widgets die de tijd (en eventueel de datum) weergeven en die je op allerlei manieren kunt aanpassen. Zo kun je de kleuren veranderen en bijvoorbeeld per widget een andere tijdzone laten weergeven.

McClockface David Steppenbeck 8 (18 reviews) € 6,99 via App Store via App Store

Je hebt de keuze uit maar liefst 23 verschillende widgets, zodat er vast en zeker iets bij zit wat je leuk vindt. Enige nadeel is dat de app redelijk aan de prijs is. Je moet er namelijk 6,99 euro voor neertellen.

4. Moon – Current Moon Phase

We sluiten deze iPhone-tips af met een prachtige maan-widget. Je ziet in één oogopslag de huidige maanfase of hoe de maan eruit zal zien op een bepaalde datum.

MOON - Current Moon Phase MOON CALENDAR 9,4 (425 reviews) Gratis via App Store via App Store

Handig als je bijvoorbeeld weet dat je met volle maan slechter slaapt. Verder kun je elke afbeelding van de maan eenvoudig delen en bovendien is de app helemaal gratis!

Widgets toevoegen of aanpassen op je iPhone

Om de bovenstaande widgets uit deze iPhone-tips te gebruiken, moet je eerst de app installeren uit de App Store. Daarna moet je de app een keer starten en de widget instellen. Om de widgets toe te voegen aan je homescreen van je iPhone of iPad, volg je de onderstaande stappen.

Houd je vinger op een lege plek ingedrukt tot de apps gaan wiebelen;

Druk op de knop met het plusteken (linksboven);

Tik in de lijst op de widget die je wilt plaatsen of typ de naam van de app in het zoekvak;

Wanneer je de widget hebt geopend, kies je de gewenste look en tik je op ‘Voeg widget toe’;

Sleep de widget naar de gewenste plek en tik op ‘Gereed’.

Meer iPhone-tips?

