iPhone-tips: 6 handige functies voor Spotify die je niet mag missen

Spotify zit boordevol toffe functies. In deze iPhone-tips laten we daarom 6 functies zien om meer uit de populaire muziekstreamingdienst te halen!

iPhone-tips voor Spotify

Spotify is razend populair en de muziek-app is in al die jaren behoorlijk veranderd. De app heeft ook een paar razend leuke functies die niet iedereen kent. Daarom laten we in deze iPhone-tips de 6 tofste functies van Spotify zien!

1. Afspeellijsten pinnen op Spotify

Heb je veel afspeellijsten opgeslagen, waardoor het moeilijker is om je favoriete afspeellijst terug te vinden? Er is een makkelijke manier om jouw favoriete afspeellijst(en) bovenaan in je bibliotheek vast te pinnen. Door je afspeellijst een pinnetje te geven, blijft de lijst bovenaan in je bibliotheek staan en raak je hem nooit meer kwijt!

Tik onderaan op ‘Bibliotheek’;

Veeg met je vinger naar rechts op de afspeellijst die je wilt vastpinnen tot er een pinnetje verschijnt;

Blijf naar rechts vegen tot het pinnetje niet langer doorzichtig is.

Wanneer je de afspeellijst loslaat zie je dat er nu een pinnetje onder de naam van de afspeellijst staat. Je kunt maximaal vier afspeellijsten vastpinnen.

2. Enhance-knop: afspeellijst automatisch uitbreiden

Spotify kan automatisch nummers toevoegen die bij je afspeellijst passen. Dit doe je door op de ‘Enhance’-knop te drukken. Deze knop staat bovenaan de afspeellijst, onder de naam. Let op: deze knop is niet altijd beschikbaar. Bij sommige afspeellijsten is deze knop verandert in een pictogram met een sterretje.

Bevallen de nummers je niet? Geen zorgen, de toegevoegde nummers kun je ook weer verwijderen. Dat doe je door nog een keer op de ‘Enhance’-knop te drukken. Let op: deze functie werkt alleen als je iPhone met internet verbonden is.

3. Nummers laten overlopen – maak één lange muziekmix

Sommige nummers beginnen langzaam of hebben een (korte) stilte aan het einde. Dit kan soms vervelend zijn. Gelukkig biedt Spotify de optie om nummers beter in elkaar over te laten lopen. Dan vallen er nooit meer irritante stiltes! Dit zet je op de volgende manier aan:

Tik op het instellingen-icoon rechtsboven op het beginscherm (Home);

Ga naar ‘Afspelen’;

Kies onder ‘Nummers laten overlopen’ hoeveel seconden de overloop mag duren (bijvoorbeeld 5).

4. Specifieke artiest niet meer afspelen

Heb je een hekel aan de muziek van Ed Sheeran? Of blijf je op Spotify een andere artiest tegenkomen waar je absoluut niet naar wilt luisteren? Geen nood! Je kunt een artiest verbergen, waardoor je nooit meer nummers van deze artiest zult zien (en dus horen). Dit doe je op de volgende manier:

Tik op het vergrootglas, zoek de artiest en ga naar hun Spotify-pagina;

Tik op de drie puntjes naast de volgknop;

Tik op ‘Speel deze artiest niet opnieuw af’.

De artiest en de nummers van deze artiest worden nu verborgen. Je kunt dit op ieder moment weer aanzetten door opnieuw naar de Spotify-pagina van de artiest te gaan en de bovenstaande instelling ongedaan te maken.

5. Spotify Wrapped alvast opzoeken

Ieder jaar in december krijg je jouw meest beluisterde nummers en artiesten van het jaar te zien. Kun je niet langer wachten tot december? Wij ook niet! Gelukkig zijn er zijn verschillende manieren om je Spotify Wrapped nu al in te zien.

Website van Spotify

De eerste manier vind je in Spotify zelf. Log in op de website van Spotify (niet in de app). Tik daarna op je naam rechtsboven en kies in het menu voor ‘Profiel’. Je krijgt dan onder ‘Topnummers van deze maand’ jouw meest beluisterde nummers te zien.

Gebruik Receiptify

Wil je jouw complete Spotify Wrapped alvast zien? Dat kan via Receiptify. Kies voor ‘Log in with Spotify’ en je kunt kiezen welk Spotify-overzicht je wilt zien. Op deze site kan je overigens ook je favoriete artiesten, nummers en genres van de afgelopen tijd bekijken.

Deze gegevens kun je van de afgelopen maand bekijken, van de laatste zes maanden of van jouw totale luistertijd op Spotify. Het is in ieder geval een uitstekende voorspelling voor je Spotify Wrapped van december!

6. Spotify verbinden met Google Maps

Gebruik je Google Maps vaak als navigatie-app? Je kunt Spotify verbinden met de app, zodat je de muziek makkelijk kan bedienen als je aan het navigeren bent. Dit doe je op de volgende manier:

Spotify gebruiken in Google Maps: Open de Google Maps-app; Klik rechtsboven op je profiel; Ga naar ‘Instellingen’; Kies ‘Navigatie’; Ga naar ‘App voor het afspelen van muziek’; Koppel ‘Spotify’ met Google Maps.

Meer tips voor Spotify

