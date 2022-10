iOS 16.1 iPhone-tips: 3 nieuwe functies die je echt moet uitproberen

In iOS 16.1 zitten veel nieuwe opties. Wij laten je in deze iPhone-tips drie nieuwe functies zien die je echt even moet checken.

iPhone tips voor iOS 16.1

Veel nieuwe functies die je in iOS 16.1 erbij hebt gekregen staan standaard aan. Zo zijn onderdelen als live activiteiten (Live Activities in het Engels) na het installeren van iOS 16.1 meteen geactiveerd.

Wil je dat niet? Dan moet je wel weten waar je dat kunt aanpassen. Wij laten in deze iPhone-tips voor iOS 16.1 drie nieuwe functies en hun bijhorende instellingen zien, die je echt even moet checken.

1. Tips voor het aanpassen van live activiteiten op je iPhone

Live activiteiten is een van de nieuwe functies in iOS 16.1. Hiermee kunnen apps een een nieuw soort meldingen laten zien op het lockscreen en het Dynamic Island van de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max.

Standaard staat deze functie aan en bij steeds meer apps wordt deze nieuwe functionaliteit ingebouwd. Soms is het wel handig om deze meldingen van bepaalde apps te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een live voetbalstand tijdens een voetbalwedstrijd of leuke tips voor je iPhone.

Maar je zit er natuurlijk niet op te wachten als opeens alle apps met live activiteiten deze meldingen gaan geven. Wij laten zien hoe je live activiteiten per app kunt uitzetten.

Live activiteiten uitzetten bij specifieke apps Tik op ‘Instellingen’ en scrol naar beneden; Blader door de lijst met apps en tik op de app waarvan je de Live Activities wilt uitzetten; Zet het schuifknopje bij ‘Live activiteiten’ op uit.

Heeft een app geen schuifknop voor live activiteiten? Dan ondersteunt de app deze functie (nog) niet.

2. Bereikbaarheid met Dynamic Island

Wanneer je een iPhone 14 Pro of een iPhone 14 Pro Max hebt, pronkt het Dynamic Island boven aan het scherm. Maar als je de functie Bereikbaarheid wel eens gebruikt (om het bovenste gedeelte van het scherm naar beneden te schuiven) had je in iOS 16 een probleem.

Het Dynamic Island bleef dan boven aan het scherm staan en je kon daardoor het Dynamic Island niet gebruiken. In iOS 16.1 schuift nu het hele Dynamic Island naar beneden. Dat ziet er een beetje vreemd uit, maar het werkt wel.

Om het Dynamic Island naar beneden te vegen moet je eerst de functie Bereikbaarheid aanzetten in iOS 16.1. Daarvoor tik je op ‘Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken’. Zet vervolgens de schuifknop bij ‘Bereikbaarheid’ op aan.

Wanneer je nu onder aan het scherm van je iPhone naar beneden veegt, schuift het scherm inclusief Dynamic Island naar beneden. Je kunt dan makkelijker (met je duim) bij alle opties die normaal te ver weg zetten.

3. Gebruik je iPhone als webcam in macOS Ventura

Sinds macOS Ventura is het nu mogelijk om je iPhone als webcam te gebruiken en in deze iPhone-tips laten we je zien hoe je dat het beste doet. Je iPhone als webcam gebruiken is handig, omdat je daarmee de camera makkelijker op een bepaald onderwerp kunt richten. Je hebt hiervoor wel macOS Ventura nodig en iOS 16.1 op je iPhone.

Het makkelijkste is dan om eerst je iPhone met een Lighting-kabel te verbinden met je Mac of MacBook. Daarna kun je in het programma dat je wilt gebruiken de camera van je iPhone kiezen. Bij QuickTime Player voor macOS doe je dat bijvoorbeeld door op het pijltje naast de opnameknop te tikken. Daarna kies je voor de camera van je iPhone. Wanneer eenmaal verbinding is gemaakt, kun je de kabel uit je iPhone halen en de iPhone als webcam gebruiken.

Meer tips voor iOS 16

Er zitten ook functies in iOS 16 die je nooit aan moet laten staan. Lees daarom ook nog even de 3 functies in iOS 16 door die je meteen moet uitzetten. Daarnaast vetellen we je ook welke iPhone-functies in iOS 16 je zeker moet proberen. En wil je sneller (en beter) typen in iOS 16? Dan hebben we ook nog 4 tips voor je!