iPhone-tips: verborgen features in iOS 17 die écht handig zijn

Je hebt vast al veel iOS 17-features uitgeprobeerd. Maar wij hebben er een paar gevonden die je nog niet kent en die toch heel handig zijn! Je leest ze in de iPhone-tips van deze week!

Verborgen features in iOS 17 die echt handig zijn

We hebben je al laten zien welke iOS 17-functies je meteen aan moet zetten en welke je direct uit moet schakelen. Deze keer laten we je een aantal verborgen features zien die toch heel handig zijn. Lees snel verder!

1. Vergrendel witbalans

De eerste van deze iPhone-tips is een geweldige iOS 17-feature, namelijk de mogelijkheid om de witbalans van je camera te vergrendelen bij het maken van video-opnames. Als je die functie niet hebt ingeschakeld, kan je camera de witbalans van je opnamen binnen dezelfde opname veranderen. Dat leidt dan tot een andere kleurtint binnen dezelfde clip.

Hoewel je soms wilt dat je iPhone de witbalans wel opnieuw instelt (als je bijvoorbeeld van natuurlijk licht naar kunstlicht gaat), is de kans groot dat je er liever zelf controle over hebt. Het vergrendelen van de witbalans is de oplossing, wat dat betekent dat je iPhone de witbalans in dezelfde clip niet zal wijzigen. Instellen gaat zo:

Open de app Instellingen; Scrol een stuk naar beneden en tik op ‘Camera’; Tik op ‘Neem video op’; Schakel de optie ‘Vergrendel witbalans’ in.

2. Bijsnijden door in te zoomen

Nummer 2 van deze iPhone-tips gaat over het bewerken van foto’s. Dat is op je iPhone sowieso al heel gemakkelijk, maar in iOS 17 is het bijsnijden van foto’s nog een stukje gemakkelijker geworden. Het enige wat je hoeft te doen is zover inzoomen op een foto tot je tevreden bent met het resultaat dat je op het scherm ziet.

Vervolgens hoef je alleen nog maar rechtsboven in beeld op ‘Snij bij’ te tikken om de daadwerkelijke uitsnede te maken. Handig om snel even te doen voordat je een foto doorstuurt.

3. Informatie over de maan in de Weer-app

We sluiten deze iPhone-tips af met informatie over de maan. Slaap je slecht met volle maan, of ben je gewoon geïnteresseerd in alles wat met de maan te maken heeft? Dan zul je blij zijn dat er sinds iOS 17 veel meer informatie over de maan te vinden is in de Weer-app.

Open de Weer-app en scrol naar beneden tot je informatie over de maan tegenkomt. Standaard zie je de huidige verlichting, de tijd dat de maan onder gaat en wanneer de volgende volle maan zich aandient. Tik op de informatie en er wordt een heel nieuw scherm geopend.

Alle actuele informatie over de maan die er is, zie je hier in een oogopslag. Een leuk detail: door over de tijdbalk te vegen, zie je de animatie van de maan veranderen.

Meer iPhone-tips?

