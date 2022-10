iPhone tips: 3 verborgen functies in iOS 16 (die je echt moet weten)

In iOS 16 zitten ontzettend veel nieuwe functies, maar sommige zitten nogal verborgen. Daarom laten we je in deze iPhone-tips drie verborgen functies van iOS 16 die je echt even moet checken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips: 3 verborgen functies in iOS 16

iOS 16 voegt steeds meer functies toe, waar je eerst nog een aparte app voor nodig had. Zo is het nu mogelijk om dubbele foto’s op te sporen en samen te voegen. Maar er is meer nieuws te vinden in Apple’s besturingssysteem voor de iPhone. Wist je bijvoorbeeld dat je een e-mail ook automatisch op een later tijdstip kunt versturen? Dat en meer lees je in de iPhone-tips van deze week!

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone, AirPods of Apple Watch? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

1. Dubbele foto’s samenvoegen

Wanneer je veel foto’s maakt, zitten er altijd dubbele foto’s tussen (of shots die heel veel op elkaar lijken). Om zelf door al je foto’s te bladeren en dubbele foto’s op te sporen is bijna niet te doen. Daarom waren er altijd speciale apps in de App Store te vinden die je daarmee helpen.

Nu heb je die niet meer nodig, want in iOS 16 zit een functie ingebouwd om dubbele foto’s te vinden én samen te voegen. In de iPhone-tips van deze week laten we je zien hoe je dat doet.

Dubbele foto’s opzoeken en samenvoegen in iOS 16 op iPhone Open de app ‘Foto’s’ en tik onderaan op ‘Albums’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Dubbele onderdelen’; Blader door de gevonden foto’s en tik op ‘Combineer’ bij de foto’s die je wilt samenvoegen.

iOS 16 zal alle foto’s op een rij zetten. Je krijgt dus niet alleen foto’s te zien die precies hetzelfde zijn. Ook komen er foto’s te staan die veel op elkaar lijken. Daarom is het slim om handmatig door alle gevonden dubbele foto’s te gaan, om te checken of je ze ook echt wilt samenvoegen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. E-mail later sturen

Wanneer je een e-mail hebt geschreven wil je hem soms niet meteen versturen. Denk bijvoorbeeld aan een uitnodiging die je pas na een bepaalde datum wilt delen. Maar je wilt natuurlijk niet vergeten om het mailtje te sturen. Dan heeft iOS 16 nu de oplossing voor je.

Wanneer je een mailtje hebt getypt in de Mail-app, tik je normaal op het pijltje in het blauwe bolletje om de mail te sturen. Wanneer je met je vinger deze knop ingedrukt houdt krijg je meer opties. Tik op ‘Stuur later…’, kies de datum, de tijd en tik op ‘Gereed’.

Het mailtje wordt dan vanaf je apparaat waarop je hebt ingesteld verstuurd. Je moet er wel voor zorgen dat je toestel op het ingestelde moment een online verbinding hebt om het mailtje te versturen.

3. Tips om het wifi-wachtwoord te delen (tussen iPhone en Android)

Wanneer je vrienden over de vloer hebt, willen ze natuurlijk je wifi-wachtwoord weten. Tussen iPhones kun je het wachtwoord eenvoudig delen, maar wanneer iemand een Android-toestel heeft wordt het lastiger. Vooral wanneer je een lastig te onthouden wifi-wachtwoord hebt, want dan moet je die eerst opzoeken.

In iOS 16 is nu een makkelijkere manier. Je kunt wifi-wachtwoorden terughalen en kopiëren. Vervolgens kun je het wachtwoord doorgeven aan je vrienden. Dat doe je op volgende manier.

Ga naar ‘Instellingen > Wifi’;

Tik op de naam van de draadloze verbinding waarmee je verbonden bent;

Tik op ‘Wachtwoord’ en log in met Face ID of Touch ID;

Kopieer het wachtwoord en geef hem door.

Meer iPhone-tips voor iOS 16

Wil je meer leuke tips voor iOS 16? Check dan de 4 functies in iOS 16 die je altijd moet aanzetten. Daarnaast zitten er ook een aantal zaken in iOS 16 die je beter maar even kunt uitzetten. Wil je meer weten over welke nieuwe functies iOS 16 allemaal heeft? Check dan nog even het onderstaand artikel!

Lees meer: iOS 16 is uit – deze iPhone-functies moet je zeker proberen