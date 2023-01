iPhone-tips: hiermee haal je nog meer uit iOS 16.3

Sinds iOS 16.3 heeft je iPhone er weer verschillende functies bij gekregen. Maar er zitten ook wat nieuwe zaken verborgen. Daarom geven we je deze keer drie handige iPhone-tips voor iOS 16.3!

iPhone-tips voor iOS 16.3

Apple heeft een aantal toffe nieuwe functies in iOS 16.3 gestopt. Wist je bijvoorbeeld dat de nieuwe wallpaper iets speciaals heeft op een iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max? En dat je HomePod mini nieuwe wekkergeluiden heeft om af te spelen? In deze iPhone-tips vertellen we hoe je dat werkt en meer!

Tip 1: knoppen voor SOS-noodmelding wijzigen

In iOS 16.3 heeft Apple wat gewijzigd bij de SOS-noodmelding. Met deze functie kun je de nooddiensten snel oproepen wanneer je ze nodig hebt. In oudere versies van iOS kon je instellen dat je vijf keer op de zijknop moest drukken om de hulpdiensten te op te roepen.

Alleen gebeurde het dus wel eens dat je per ongeluk de functie activeerde als je toevallig te vaak op de knop drukte om hem dan zo snel mogelijk weer uit te zetten. In iOS 16.3 zit deze optie er nog steeds in, maar is er nu een andere instellingen bij gekomen. Deze manier zul je minder snel per ongeluk activeren.

Je kunt namelijk instellen dat je de zijknop én een van de volumeknoppen ingedrukt moet houden voor de noodmelding. Er wordt dan na het indrukken eerst een aftelknop gestart en vervolgens hoor je een alarm. Pas wanneer je na het aftellen de knoppen loslaat worden de hulpdiensten gebeld. Laat je eerder los? Dan wordt de SOS-noodmelding meteen afgebroken.

Wanneer je deze nieuwe functie wilt gebruiken voer je onderstaande stappen uit:

Open de ‘Instellingen’;

Scrol naar beneden en tik op ‘SOS-noodmelding’;

Zet de schuifknop bij ‘Bel met ingedrukt houden en loslaten’ aan.

Tip 2: wekker met omgevingsgeluiden op HomePod (mini)

In iOS 16.3 (en HomePod-software 16.3) is een nieuw soort wekker in te stellen op de HomePod (mini). Hiermee kun je nu voortaan met rustige bosgeluiden wakker worden. Dat stel je op de volgende manier in.

Wekker (met omgevingsgeluiden) instellen op de HomePod (mini) Open de ‘Woning’-app; Tik op je HomePod, scrol naar beneden en kies voor ‘Nieuwe wekker’; Kies onder Herinneringsgeluid voor ‘Speel media af’; Tik op ‘Kies media… > Omgevingsgeluiden’; Selecteer het geluid dat je wilt horen (bijvoorbeeld ‘Bos’) en tik op ‘Gereed’; Bewaar de ingestelde wekker met een tik op ‘Gereed’.

Tip 3: nieuwe iOS 16.3-wallpaper met verborgen functie

Deze laatste tip van onze iPhone-tips gaat over de nieuwe achtergrond. Je iPhone heeft met iOS 16.3 er namelijk een nieuwe wallpaper bij gekregen. De Unity-wallpaper is door Apple uitgebracht om Black History Month te vieren en hij is beschikbaar voor Apple Watch, iPhone en Mac.

Wanneer je de wallpaper instelt op een iPhone met een always on-scherm, is er iets speciaals. De achtergrond verandert namelijk wanneer je de iPhone vergrendeld. Je krijgt dan alleen de lijnen van de wallpaper te zien. Een leuk effect dat dus niet op alle iPhones werkt.

Je moet dan wel hebben ingesteld dat het vergrendelscherm ook de achtergrond laat zien. Dit check je door te tikken op ‘Instellingen > Scherm en helderheid > Altijd aan’. Zorgt ervoor dat de schuifknop bij ‘Toon achtergrond’ op groen staat.

Stel vervolgens de achtergond in op je lockscreen. Weet je niet hoe je een achtergrond moet instellen in iOS 16? Lees dan het artikel over het lockscreen nog even een keertje door.

Alleen voor iPhone 14 Pro (Max)

Je hebt voor deze tip dus wel een iPhone met een always on-scherm nodig. Op dit moment hebben alleen de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max zo’n speciaal scherm. Check hieronder voor de beste prijzen wanneer je een iPhone wilt met dit speciaal scherm.

Meer tips voor je iPhone?

Lees meer: iOS 16.3 – dit zijn alle nieuwe iPhone-functies onder elkaar