iOS 16 vergrendelscherm: met deze iPhone-tips wordt het écht tof

In iOS 16 heeft het vergrendelscherm een flinke update gekregen. Met deze drie iPhone-tips maak je van je lock screen echt iets tofs!

iPhone-tips voor het iOS 16 vergrendelscherm

Het vergrendelscherm (of het lock screen) heeft een enorme gedaantewisseling ondergaan in iOS 16. Je kunt nu een afbeelding met diepte op het scherm laten zien en het is zelfs mogelijk om widgets erop te plaatsen. In deze iPhone-tips laten we zien hoe je van je lock screen pas echt iets tofs maakt.

1. Toffe achtergronden voor het lock screen

Wanneer je het nieuwe vergrendelscherm gaat aanpassen op je iPhone met iOS 16, heb je niet heel veel opties om uit te kiezen. Je kunt natuurlijk wat van je eigen foto’s gebruiken of je mouwen opstropen en online op zoek gaan. Maar er is een makkelijkere manier om mooie en vooral passende wallpapers voor het iOS 16 lock screen te vinden.

Lock Screen Wallpapers + Cristian Daniel Babin 10 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store

Dat doe je met de app Lock Screen Wallpapers +. Hierin staat een complete collectie van achtergronden die je (bijna) allemaal gratis mag gebruiken. De app is gratis te downloaden uit de App Store.

In de app zitten een aantal wallpapers waar je wél een abonnement voor moet hebben. Die herken je aan het woord ‘PLUS’ in de hoek rechtsboven. Maar er zijn genoeg achtergronden die je ook gratis mag gebruiken. Scrol op de hoofdpagina maar eens naar beneden en daar vind je een flink aantal achtergronden die je kunt gebruiken.

Om een wallpaper in te stellen tik je erop. Daarna tik je op ‘Download free image’. De achtergrond staat dan in je Foto’s-app. Vervolgens houd je je vinger op het vergrendelscherm van je iPhone tot je hem mag aanpassen. Tik op het blauwe bolletje met het plusteken en kies voor ‘Foto’s’. Kies de foto die je net hebt gekozen En pas de grootte naar wens aan. Tik als laatste op ‘Voeg toe > Stel in als achtergrondpaar’.

2. Meerderde foto’s instellen op je lock screen

Het is natuurlijk leuk om één van je eigen foto’s te gebruiken als achtergrondplaatje op het vergrendelscherm. Maar zou het niet veel leuker zijn als je hiervoor meerdere foto’s tegelijk kunt gebruiken? En dat je iPhone dan tussen de foto’s wisselt?

Dat kan! Je kunt hiermee bijvoorbeeld instellen dat je elk uur of zelfs bij elke vergrendeling een andere afbeelding te zien krijgt. En voor meerdere leuke wallpapers op je iPhone, hebben we nog wat extra tips voor je: check onze Weekly Wallpapers maar eens!

iOS 16 lock screen: automatisch de achtergrond veranderen Houd je vinger op het lock screen ingedrukt en tik op het blauwe bolletje met het plusteken; Kies bovenaan voor de optie ‘Foto’s shuffelen’ en tik op ‘Kies foto’s handmatig’; Selecteer de foto’s die je wilt gebruiken en tik op ‘Voeg toe’; Pas de eerste foto naar wens aan, om de andere foto’s aan te passen tik je op de knop met de zes blokjes; Tik op de knop met de drie puntjes en kies hoe vaak de achtergrond verwisselt moet worden; Aansluitend tik je op ‘Voeg toe > Stel in als achtergrondpaar’.

3. Achtergrondkleur aanpassen bij foto’s op het vergrendelscherm

Wanneer je een foto met een persoon gebruikt op je lock screen, kun je die nog verder aanpassen. Het is namelijk mogelijk om de achtergrondkleur te wijzigen. Zo kun je de afbeelding perfect passend maken voor jouw toestel.

Dit kan je niet bij elke foto met een persoon doen. Het is soms gewoon even uitproberen welke foto wel en welke foto niet werkt. Foto’s die je hebt gemaakt met de portretmodus doen het vaak wel.

Houd je vinger op het lock screen ingedrukt en tik op het blauw bolletje met het plusteken;

Swipe naar links tot je de optie ‘Kleurachtergrond’ te zien krijgt (staat deze optie er niet tussen? Dan moet je een andere foto kiezen);

Tik op het bolletje met de drie puntjes en kies voor ‘Achtergrondkleur…’;

Selecteer de gewenste kleur om de achtergrond aan te passen;

Sluit het venster door op het kruisje te tikken;

Tik op ‘Voeg toe > Stel in als achtergrondpaar’.

Meer iPhone-tips voor iOS 16

Naast het vernieuwde lock screen zitten in iOS 16 natuurlijk nog veel meer leuke nieuwe functies. Wil je weten welke functies er nog meer zijn? Voor meer iOS 16-tips moet je het artikel ‘iOS 16 is uit – deze iPhone-functies moet je zeker proberen‘ maar eens doorlezen. Check ook nog even welke 3 functies je meteen moet uitzetten wanneer je iOS 16 hebt.