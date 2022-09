Het installeren van een nieuwe iOS-versie gaat meestal van leien dakje. Maar toch kan er wel eens iets misgaan. Check daarom eerst deze 4 handige iPhone-tips voordat je iOS 16 gaat installeren. Dan kan het niet meer misgaan!

4 iPhone-tips voor het installeren van iOS 16

Vanaf maandag 12 september 2022 is iOS 16 te installeren op je iPhone. Natuurlijk kun je niet wachten om met de nieuwe functies aan de slag te gaan. Maar voordat je aan de installatie begint is het slim om eerst even een paar zaken voor te bereiden.

In de iPhone-tips van deze week vertellen we je daarom, wat je eigenlijk nog even moet doen voordat je iOS 16 gaat installeren. Dan kom je niet voor verrassingen te staan!

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone, AirPods of Apple Watch?

1. Opschonen van je iPhone voor het installeren

Voordat je naar een nieuwe versie van iOS overstapt, is dit natuurlijk hét moment om even flink op te schonen. Haal daarom alle apps weg die je toch niet gebruikt. Dat scheelt je straks tijd bij het updaten en zo heb je straks een opgeruimde iPhone met iOS 16.

Om de apps op je iPhone op te ruimen volg je onderstaande stappen:

Open de app ‘Instellingen’;

Ga naar ‘Algemeen > iPhone-opslag’;

Wacht even tot je iPhone de gebruikte opslagruimte heeft berekend en de apps onderaan het scherm verschijnen;

Scrol naar beneden door de lijst met apps en tik op de app die je wilt verwijderen. Je ziet dan ook meteen hoeveel ruimte je vrijmaakt op je toestel. Let op: sommige apps kun je niet verwijderen;

Tik op ‘Verwijder app’ en herhaal dit voor elke app die je niet meer gebruikt.

2. Maak een back-up

Nu je jouw iPhone flink hebt opgeruimd, wordt het tijd om een nieuwe back-up te maken. Het is altijd slim om een recente back-up achter de hand te hebben.

Je iPhone maakt ook zelf een back-up als je dat hebt ingesteld, maar voor de zekerheid is het slim om na een grote schoonmaak en voor een grote release dit nog even handmatig te doen. Dan weet je dat er daadwerkelijk een reservekopie is gemaakt van je belangrijke bestanden. Handmatig een back-up maken doe je het snelst op de volgende manier:

Tik op ‘Instellingen’;

Bovenaan tik je op ‘Apple-account’ en ‘iCloud’;

Kies in de lijst voor ‘iCloud-reservekopie > Maak nu reservekopie’.

Gebruik je geen iCloud of heb je niet genoeg opslagruimte? Dan kun je het beste een reservekopie van je iPhone maken met behulp van je Mac of je PC.

3. Alle wachtwoorden en inlogcodes verzamelen!

Je hebt straks na het installeren van iOS 16 onder andere je toegangscode, het wachtwoord van je Apple ID en mogelijk ook de cijfercode van je simkaart nodig. Het kan ook dat je bij sommige andere apps opnieuw moet inloggen met bepaalde accountgegevens.

Pak daarom alle belangrijke gegevens er nu vast bij of check even dat je ze nog weet. Dat scheelt je straks weer een hoop zoekwerk en gestuntel bij zoekgeraakte codes en wachtwoorden.

4. Downloaden en installeren van iOS 16 op je iPhone

Vanaf maandag 12 september rond 19:00 uur kun je dan eindelijk iOS 16 downloaden en installeren. Maar om ervoor te zorgen dat het ook allemaal soepel verloopt kun je nog een aantal zaken nét voor 19:00 regelen.

Zorg dat je iPhone- of iPad-accu voor minstens 50 procent vol zit en hang ‘m voor de zekerheid ook nog even aan de oplader;

Open ‘Instellingen’, scrol naar beneden en tik op ‘Algemeen’;

Kies voor ‘Software-update’ en volg de stappen op het scherm.

Wanneer de update niet op het scherm verschijnt (en het is na 19:00 uur) moet je nog even geduld hebben. Apple stuurt iOS 16 gefaseerd naar alle iPhones. Het kan zijn dat je daarom ietsjes later aan de beurt bent.

Meer over iOS 16

De update naar iOS 16 brengt een aantal toffe nieuwe functies naar de iPhone 8 en nieuwer. Let op dat niet alle iOS 16-functies beschikbaar zijn op elk toestel. Zo krijg je een gloednieuw vergrendelscherm en hebben onder andere de Mail- en Berichten-app nieuwe functies gekregen.

Het wordt voortaan ook mogelijk om widgets op je lockscreen te plaatsen en het batterijpercentage keert weer terug op zijn oude plek. Er is echter nog veel meer nieuw en in onderstaand artikel lees je daar alles over.

Lees meer: iOS 16 – deze grote iPhone-functies zijn over een maand beschikbaar

