iPhone-tips: dit zijn de geheime functies van de volumeknoppen

De volumeknoppen van je iPhone gebruik je meestal voor het aanpassen van het volume. Maar deze knoppen hebben nog veel meer functies, die je vast nog niet allemaal kent. We laten zien wat ze allemaal kunnen in de iPhone-tips van deze week!

Geheime functies van de volumeknoppen

De twee knoppen aan de linkerkant van je iPhone zijn niet alleen bedoeld om het volume te regelen. Er zijn ook allerlei andere handelingen die je met deze knoppen kunt uitvoeren. Of je nu een fotoliefhebber bent die op zoek is naar finesse, snel contact wil met de hulpdiensten, of dat je graag een fysieke sluimerknop wil, in deze iPhone-tips lees je hoe je dat voor mekaar krijgt. Gewoon met de volumeknoppen van je iPhone!

Met de SOS-noodmelding van je iPhone kun je snel hulp inroepen in geval van nood. Wanneer je belt via ‘SOS-noodmelding’, belt de iPhone automatisch het lokale alarmnummer en worden je locatiegegevens gedeeld met de hulpdiensten. De functie kan belangrijke medische informatie, contactpersonen in noodgevallen, allergieën en nog veel meer bevatten. In geval van nood is deze informatie voor iedereen toegankelijk, zelfs als je telefoon is vergrendeld.

Door simpelweg de zijknop en een van beide volumeknoppen ingedrukt te houden, open je een menu waarin je de SOS-noodmelding kunt plaatsen of je iPhone kunt uitschakelen. De functie werkt ook door vijf keer snel achter elkaar op de zijknop te drukken, mits deze optie is ingeschakeld in de app ‘Instellingen > SOS-noodmelding > Bel met vijfmaal drukken op de knop’.

2. Gebruik als cameraknoppen

Sommige Android-toestellen gebruiken de volumeknoppen om in te zoomen, maar op de iPhone gebruik je ze vooral om foto’s te maken. In plaats van de ontspanknop op het scherm kun je namelijk ook op een van de volumeknoppen drukken om direct een foto te maken.

Dat werkt heel intuïtief en geeft het gevoel van een traditionele camera. Je kunt volume omhoog ook gebruiken als burst-modus. Inschakelen doe je in de app ‘Instellingen > Camera > Gebruik ‘Volume omhoog’ voor burst’.

Bij nummer twee van de iPhone-tips van deze week hebben we nog een extra tip. In de camera-app kun je de volumeknoppen namelijk ook gebruiken om een video-opname te starten. Dat zorgt vooral voor stabiliteit en controle tijdens het filmen. Houd een van beide volumeknoppen ingedrukt voor een snelle video-opname. Zodra je klaar bent met opnemen, laat je de knop gewoon weer los.

3. Snoozen en sluimeren (mits je dat hebt ingeschakeld)

Nummer drie van deze iPhone-tips gaat je morgenochtend helpen. We weten allemaal dat het best lastig kan zijn om vroeg in de ochtend met je slaperige hoofd de sluimerknop op het scherm van je iPhone aan te tikken. Dat hoef je voortaan ook helemaal niet meer te doen, want je kunt ook gewoon de volumeknoppen gebruiken en die vind je natuurlijk met je ogen dicht.

Als je de volumeknoppen gebruikt om je wekker te snoozen, moet je er wel voor zorgen dat de sluimerfunctie is ingeschakeld. Is dat niet het geval, dan zet je de wekker namelijk helemaal uit, met alle gevolgen van dien. Je zet ‘Sluimer’ aan op het moment dat je de wekker zet.

4. Inkomende oproep dempen

Het is heel menselijk om te vergeten je iPhone op stil te zetten wanneer je bijvoorbeeld een belangrijke vergadering hebt. Voor je het weet, wordt iedereen abrupt uit zijn concentratie gehaald omdat jij ineens gebeld wordt.

De makkelijkste manier om dat vervelende geluid dan uit te zetten, is door een van de volumeknoppen in te drukken. Het geluid wordt dan direct gedempt. Wil je liever gelijk het gesprek helemaal weigeren, druk dan gewoon een keer op de zijknop. Zet je iPhone vervolgens natuurlijk wel alsnog op stil!

5. Een harde reset uitvoeren

Mocht het onverhoopt voorkomen dat je iPhone helemaal niet meer reageert, dan kun je de volumeknoppen gebruiken om een harde reset uit te voeren. Heb je een iPhone 8 of nieuwer, dan doe je dat als volgt:

Druk kort op Volume-omhoog; Druk kort op Volume-omlaag; Houd de zijknop ingedrukt totdat het Apple-logo verschijnt.

Heb je een oudere iPhone, dan werkt het net ietsje anders. Lees daarvoor het artikel: ‘je iPhone resetten? Zo werkt het‘.

Op zoek naar meer iPhone-tips?

