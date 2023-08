iPhone-tips: 3 dingen die je altijd al verkeerd doet op je iPhone

Je hebt het niet in de gaten, maar er zijn dingen die je al je hele leven verkeerd doet op je iPhone. In de iPhone-tips van deze week laten we de drie meest voorkomende fouten zien en we vertellen natuurlijk ook hoe het wel moet!

Drie dingen die je altijd al verkeerd doet op je iPhone

Je denkt natuurlijk dat je juist alles goed doet op je iPhone. Dat komt doordat je geen idee hebt van de dingen die je verkeerd doet, anders zou je ze wel anders doen. Maar dat je sommige zaken verkeerd doet, is vrijwel zeker. Maar geen nood! Deze iPhone-tips gaan je daarbij helpen!

1. Je iPhone opladen tot 100 procent

Het lijkt natuurlijk heel logisch om je iPhone op te laden tot 100 procent. Dat is ook precies de reden dat praktisch iedereen dat doet. Sterker nog, veel mensen laten hun iPhone de hele nacht aan de lader hangen. Toch is het geen goed idee om je iPhone helemaal op te laden.

De batterij van je iPhone heeft namelijk niet het eeuwige leven en met het elke keer helemaal opladen wordt die levensduur alleen maar korter. Het is daarom beter om je iPhone elke keer een beetje te op te laden, dan één keer per dag helemaal. Het allerbeste is om de acculading van je iPhone altijd tussen de 20 en 80 procent te laten zijn.

2. Apps zoveel mogelijk afsluiten

De tweede van de iPhone-tips van deze week gaat over het afsluiten van apps. Veel mensen sluiten continu alle apps die geopend zijn omdat ze denken dat die geheugen in beslag nemen en er voor zorgen dat je batterij sneller leegloopt. Een begrijpelijke redenering, alleen is het tegenovergestelde waar.

Het is namelijk zo dat openstaande apps als het ware bevroren zijn. Zodoende gebruiken ze helemaal geen geheugen of energie. Het is dus ook niet nodig om ze steeds weer af te sluiten. Het is zelfs niet aan te raden, omdat het elke keer sluiten en starten van apps veel meer van de batterij en het toestel vraagt. Het heeft meer voordelen om je iPhone zo’n één keer per week te herstarten.

Uiteraard kan het wel eens gebeuren dat een app blijft hangen of niet meer reageert. Dan is het natuurlijk wel slim om een app toch even handmatig af te sluiten.

3. Bluetooth en wifi uitschakelen (of toch niet helemaal)

Zo nu en dan wil je bluetooth en/of wifi even uitschakelen. Het ligt dan erg voor de hand om het Bedieningspaneel te openen (veeg van rechtsboven op het scherm naar beneden) en daar met een enkele tik op het betreffende icoontje de verbinding uit te schakelen. Zo schijnt het althans. Maar schijn bedriegt.

Je schakelt op deze manier bluetooth en wifi niet écht uit, je verbreekt alleen tijdelijk de verbinding. Echt uitschakelen kan alleen maar via de app Instellingen. Daar tik je op ‘Wifi’, respectievelijk ‘Bluetooth’ en zet je de schakelaar achter ‘Wifi’ of ‘Bluetooth’ uit.

Op zoek naar meer iPhone-tips?

