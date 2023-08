iPhone-tips: zo los je problemen met je batterij op!

Je iPhone heeft een slimme batterij die heel efficiënt is, maar toch kun je soms tegen allerlei problemen aanlopen. In de iPhone-tips van deze week lees je hoe je ze oplost!

Zo los je problemen met je batterij op

Klopt het percentage van je batterij niet met de daadwerkelijke batterijduur? Is je batterij-icoontje geel in plaats van groen? Loopt de batterij van je iPhone ineens veel sneller leeg? Wij vertellen je wat je eraan kunt doen!

1. De batterij van je iPhone loopt ineens veel sneller leeg

Je iPhone heeft een slimme batterij en die zorgt ervoor dat de batterijduur over het algemeen heel constant is. Toch kan het voorkomen dat de batterij ineens veel sneller leegloopt en daar zijn verschillende oorzaken voor.

Het verschijnsel komt relatief vaak voor wanneer je een nieuwe versie van iOS hebt geïnstalleerd. Je iPhone moet dan veel bestanden opnieuw ordenen, waardoor de batterij sneller leeg loopt dan normaal. Wanneer je iPhone het klusje heeft geklaard, zal de batterijduur weer als vanouds zijn.

Maar er is ook een andere oorzaak. De kans is dan groot dat je iPhone op de achtergrond hard bezig is. Zo kun je instellen dat je iPhone foto’s alleen via wifi mag uploaden naar je iCloud. Is dat het geval en maak je op een dag erg veel foto’s, dan begint het uploaden pas op het moment dat je thuiskomt en er wifi beschikbaar is. Tijdens het uploaden gebruikt je iPhone meer energie en loopt je batterij dus sneller leeg.

Je kunt hier niet direct iets aan doen (de tweede oorzaak zou je wel kunnen uitstellen) maar als je weet wat er gebeurt, kun je er wel rekening mee houden. Het is dan in elk geval geen onaangename verrassing meer!

2. Het percentage klopt niet met de daadwerkelijke batterijduur

Er zijn allerlei redenen die dit verschijnsel kunnen veroorzaken, maar over het algemeen lost het zich na verloop van tijd vanzelf weer op. Wil je daar niet op wachten, dan kun je de batterij van je iPhone zelf kalibreren. Dat werkt als volgt:

Sluit je iPhone met de originele lader aan op het stopcontact; Voer een harde reset uit (kort volume omhoog, kort volume omlaag, lang zijknop); Laat je iPhone helemaal opladen en daarna nog 60 tot 90 minuten aan de lader hangen.

Lukt het niet om een harde reset uit te voeren, lees dan het artikel Je iPhone resetten? Zo werkt het.

3. Je batterij-icoontje is geel in plaats van groen

De derde oplossing van deze iPhone-tips gaat over de kleur van het batterij-icoontje. Is dat icoontje niet langer groen maar geel gekleurd, dan wil dat alleen maar zeggen dat de Energiebesparingsmodus actief is. In die modus wordt onder meer het op de achtergrond verversen van het besturingssysteem en het automatisch ophalen van e-mail tijdelijk gestopt.

Het kan zijn dat je de modus per ongeluk hebt ingeschakeld toen je een melding kreeg dat de batterij bijna leeg was. Wanneer je je iPhone weer tot minimaal 80 procent hebt opgeladen, wordt de Energiebesparingsmodus weer uitgeschakeld. Maar je kunt het ook meteen aanpassen. Dat doe je als volgt:

Open de app Instellingen;

Scrol een stukje naar beneden en tik op ‘Batterij’;

Zet de schakelaar achter ‘Energiebesparingsmodus’ uit.

Heb je de Energiebesparingsmodus ooit een keer nodig, dan schakel je die eenvoudig op dezelfde manier in.

4. De batterij van je iPhone heeft zijn beste tijd gehad

Je iPhone mag dan een slimme batterij hebben, maar die heeft niet het eeuwige leven. Na verloop van tijd nemen de prestaties gestaag af en uiteindelijk zit er niets anders op dan de batterij te vervangen of een nieuwe iPhone aan te schaffen.

Twijfel je of je iPhone een nieuwe batterij nodig heeft, dan controleer je dat als volgt:

Open de app Instellingen;

Scrol een stukje naar beneden en tik op ‘Batterij’;

Tik op ‘Batterijconditie en opladen’.

Is de ‘Maximumcapacitieit’ daar lager dan 80%, dan is het (volgens Apple) tijd om naar een nieuwe accu te kijken.

