Soms denk je dat bepaalde zaken niet mogelijk zijn op je iPhone, maar als je even goed zoekt blijkt het in veel gevallen tóch te kunnen! In deze iPhone-tips laten we drie verborgen trucjes zien die je eigenlijk moet weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips: drie verborgen trucjes die je moet weten

Word je nog steeds gebeld door onbekende nummers die je vervolgens wat proberen aan te smeren? Of wil je Siri gebruiken, maar sta je net op een veel te lawaaiig perron? iPhoned geeft voor beide problemen (en meer!) de oplossing in deze iPhone-tips!

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone, AirPods of Apple Watch? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

1. Houd onbekende bellers stil

Stiekem mag het niet meer: bedrijven mogen vanaf 1 juli 2021 alleen nog consumenten bellen met een commercieel aanbod die vooraf hebben ingestemd (of recent klant zijn (geweest)). Toch komt het nog veel te vaak voor dat je via een omweg lastig wordt gevallen door onbekende nummers met een ‘interessante aanbieding’.

Gelukkig kun je daar zelf ook wat tegen doen. Het is namelijk heel eenvoudig om onbekende nummers stil te houden. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

Onbekende bellers stilhouden op iPhone Tik op ‘Instellingen’, scrol naar beneden en tik op ‘Telefoon’; Scrol naar beneden en tik op ‘Houd onbekende bellers stil’; Zet de schuifknop bij ‘Houd onbekende bellers stil’ op aan.

Alle oproepen van onbekende nummers worden voortaan stilgehouden en naar de voicemail gestuurd. Overigens zie je nog wel dat je gebeld bent door de telefoon-app te openen en op ‘Recent’ te tikken.

2. iPhone-tips om Siri te gebruiken zonder te praten

Misschien ken je het wel: sta je op een druk station of een vliegveld en Siri reageert niet door al het lawaai. Even een stil plekje opzoeken kan, maar er is een makkelijkere manier om toch Siri te gebruiken. Siri-vragen kun je namelijk ook typen en dat stel je op de volgende manier in.

Tik op ‘Instellingen’, scrol naar beneden en tik op ‘Toegankelijkheid’;

Scrol naar beneden en tik onder Algemeen op ‘Siri’;

Zet de schuifknop bij ‘Typ vragen aan Siri’ op aan.

Nu kun je de zijknop van je iPhone eventjes indrukken om vragen aan Siri te typen in plaats van uit te spreken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Geef een app een ander icoontje (met Opdrachten)

Met de app Opdrachten kun je ontzettend veel, maar wist je dat je het programma ook kunt gebruiken om het icoontje van een app aan te passen? Nou ja, soort van. Je maakt hiermee een nieuwe snelkoppeling naar de gewenste app met je eigen icoontje. Zo kun je de look van je iPhone nog meer naar wens veranderen. De originele app kun je dan van je thuisscherm weghalen, want alle apps staan toch in de App-bibliotheek.

Open de app ‘Opdrachten’;

Tik onderaan op ‘Mijn opdrachten’ en tik rechtsboven op het plusteken;

Geef de opdracht een naam en tik op ‘Voeg taak toe’;

Zoek naar ‘Open app’ en tik onder scripten op ‘Open app’;

Tik op de blauwe tekst ‘app’ en kies de app die geopend moet worden;

Onderaan tik je vervolgens op het delen-icoontje (vierkantje met het pijltje) en kies je voor ‘Zet op beginscherm’;

Tik op het plaatje onder ‘Naam en symbool voor beginscherm’ en ga naar ‘Kies foto’;

Selecteer de foto die je als icoontje voor de app wilt gebruiken en tik op ‘Kies > Voeg toe’.

Meer tips en trucs voor iPhone en iPad

Dit waren onze tips voor de iPhone van deze week. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer handige trucs. Check ook eens de drie handige iPhone-functies die je leven makkelijker maken en de functies die (stiekem) in iOS 15 aanstaan en je meteen moet uitzetten. Houd ook regelmatig iPhoned in de gaten voor meer tips en trucs!